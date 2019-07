A My way speciális előadása hangzott el az amerikai nagykövetség által szervezett függetlenségi napi fogadáson, amelyen most ott volt és felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki saját bevallása szerint 9 éve nem járt ott. (Vagy nem hívták, vagy nem ment, ezt nem részletezte.)

Az Orbán után fellépő Paul Anka kitett magáért: a My way című dalát kicsit átköltötte, papírról olvasva sorolta, mit szeret Magyarországon.

Ki gondolta volna, hogy az országotok ilyen klassz, szeretek mindent, ami magyar: Szent István napját, a Balatont, a Hősök terét, Orbán Viktor miniszterelnököt!

- énekelte, mire a közönség felnevetett, Paul Anka viszont felszólította őket, hogy tapsolják meg Orbánt és kérte a miniszterelnököt, álljon fel. A lámpák felgyúltak, Orbán felállt és integetett.

A rövid videót Orbán Viktor osztotta meg a Facebook oldalán azzal, hogy a My way speciális kiadása hangzott el. Az integetéssel véget is ért a felvétel.

Orbánnak egyébként közös képe is volt Paul Ankával, azt a pillanatot örökítették meg, mikor az énekes Orbán mögött énekel, valószínűleg szintén neki.