[{"available":true,"c_guid":"28a84d23-6c4d-4fcc-9d80-e2951ef468ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lépéssel ismét közelebb kerültünk az önvezető repülőgépekhez, miután német kutatóknak sikerült kifejleszteniük az önálló landolást lehetővé tévő rendszert.","shortLead":"Egy lépéssel ismét közelebb kerültünk az önvezető repülőgépekhez, miután német kutatóknak sikerült kifejleszteniük...","id":"20190708_leszallas_muszeres_leszallo_rendszer_onvezeto_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28a84d23-6c4d-4fcc-9d80-e2951ef468ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae4d36c-4d4a-4b5d-a7c5-dd809d2c91b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_leszallas_muszeres_leszallo_rendszer_onvezeto_repulogep","timestamp":"2019. július. 08. 10:03","title":"Videó: Így néz ki egy landolás, ha a pilóta leveszi a kezét a botkormányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezt nem más, mint a Magyar Távirati Iroda írta meg. ","shortLead":"Ezt nem más, mint a Magyar Távirati Iroda írta meg. ","id":"20190708_Mar_a_heten_ujranyithat_Bige_Laszlo_szolnoki_gyara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6a6f46-22fe-4967-aa8e-b1cf97047237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Mar_a_heten_ujranyithat_Bige_Laszlo_szolnoki_gyara","timestamp":"2019. július. 08. 10:59","title":"Már a héten újranyithat Bige László szolnoki gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0277e449-d8cd-4834-b8a7-f1feb2db2325","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megerősítették a műholdfelvételek a tudósokat abban, hogy a Falkland-szigetekhez tartozó Saunders-sziget havas vulkánja valóban nem hétköznapi tűzhányó, ugyanis lávató izzik a belsejében. A jelenség rendkívül ritka.","shortLead":"Megerősítették a műholdfelvételek a tudósokat abban, hogy a Falkland-szigetekhez tartozó Saunders-sziget havas vulkánja...","id":"20190708_landsat_8_foldfigyelo_muhold_lavato_mount_michael_vulkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0277e449-d8cd-4834-b8a7-f1feb2db2325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0163f7-96bc-406b-b0b3-0a0e8c6bd060","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_landsat_8_foldfigyelo_muhold_lavato_mount_michael_vulkan","timestamp":"2019. július. 08. 11:03","title":"Lenézett a vulkán kráterébe az egyik műhold, és valami csodálatosat vett észre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azt is belefoglalták a szerződésekbe, hogy bármikor egyoldalúan módosíthatják a már megkötött szerződést. ","shortLead":"Azt is belefoglalták a szerződésekbe, hogy bármikor egyoldalúan módosíthatják a már megkötött szerződést. ","id":"20190708_Minden_ellenorzott_webaruhaznal_talaltak_jogsertest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0c222c-c946-4047-96dd-70b0e6d29ef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Minden_ellenorzott_webaruhaznal_talaltak_jogsertest","timestamp":"2019. július. 08. 10:44","title":"Minden ellenőrzött webáruháznál találtak jogsértést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi korlátozásokat. Benjámin Netanjahu ismét Teherán elleni szankciók kiszabására szólította fel Európát - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi...","id":"20190707_Netanjahu_Iran_elleni_ujabb_szankciokat_surget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c3295d-1a22-4b89-be74-002427431b98","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Netanjahu_Iran_elleni_ujabb_szankciokat_surget","timestamp":"2019. július. 07. 13:44","title":"Netanjahu Irán elleni újabb szankciókat sürget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nukleáris fegyver előállításához 90 százalék szükséges, szakértők szerint 20 százalékról ez már csak idő kérdése. ","shortLead":"Nukleáris fegyver előállításához 90 százalék szükséges, szakértők szerint 20 százalékról ez már csak idő kérdése. ","id":"20190708_Husz_szazalekos_urant_is_dusithat_Teheran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e78b9a8-ef3b-473e-99be-0ab2452fceb7","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_Husz_szazalekos_urant_is_dusithat_Teheran","timestamp":"2019. július. 08. 12:12","title":"Húszszázalékos uránt is dúsíthat Teherán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem sokkal az után, hogy visszatért a Sea-Eye Líbia partjaihoz, újabb menekülteket vitt Máltára.","shortLead":"Nem sokkal az után, hogy visszatért a Sea-Eye Líbia partjaihoz, újabb menekülteket vitt Máltára.","id":"20190709_Ujabb_44_embert_mentett_ki_a_SeaEye_hajoja_a_Foldkozitengeren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36883eb8-d42b-4bb5-a959-ea9c6bf63c04","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Ujabb_44_embert_mentett_ki_a_SeaEye_hajoja_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2019. július. 09. 05:04","title":"Újabb 44 embert mentett ki a Sea-Eye hajója a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB-elnök legújabb írása szerint Magyarországon is egyenlőtlen a társadalom vagyoni és jövedelmi helyzete.","shortLead":"Az MNB-elnök legújabb írása szerint Magyarországon is egyenlőtlen a társadalom vagyoni és jövedelmi helyzete.","id":"20190708_Matolcsy_Hullamokon_lovagolni_jo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7779e395-a71e-49af-89ce-70863148209b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Matolcsy_Hullamokon_lovagolni_jo","timestamp":"2019. július. 08. 11:49","title":"Matolcsy: Hullámokon lovagolni jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]