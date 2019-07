Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfdeb292-6964-4e90-a254-613bd2d8d109","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lemondták a turnéjuk hátralévő állomásait. ","shortLead":"Lemondták a turnéjuk hátralévő állomásait. ","id":"20190709_Good_Charlotte_Budapest_Park_elmarad_koncert_turne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfdeb292-6964-4e90-a254-613bd2d8d109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da823294-aabd-49c0-98e4-bc01df5e94ad","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Good_Charlotte_Budapest_Park_elmarad_koncert_turne","timestamp":"2019. július. 09. 17:04","title":"Elmarad a Good Charlotte budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövetség függetlenség napi fogadásán beszélt Orbán, aki 9 éve nem járt ott. A sztárfellépő nem ő, hanem Paul Anka volt. ","shortLead":"Az amerikai nagykövetség függetlenség napi fogadásán beszélt Orbán, aki 9 éve nem járt ott. A sztárfellépő nem ő, hanem...","id":"20190709_Ritka_felkonferalast_kapott_Orban_Egy_tangohoz_ket_ember_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0631724b-ebfa-4c2e-a9cf-e85188ffdfed","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Ritka_felkonferalast_kapott_Orban_Egy_tangohoz_ket_ember_kell","timestamp":"2019. július. 09. 20:13","title":"Ritka felkonferálást kapott Orbán: \"Egy tangóhoz ketten kellenek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1414f37-65dc-4e8d-962a-71e16dd767d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, az egészséggel kapcsolatos funkciókkal is felruházhatja a Samsung hamarosan megjelenő Galaxy Watch Active 2 okosóráját. Olyanokkal, amelyek eddig csak az Apple okosóráját jellemezték.","shortLead":"Új, az egészséggel kapcsolatos funkciókkal is felruházhatja a Samsung hamarosan megjelenő Galaxy Watch Active 2...","id":"20190708_samsung_galaxy_watch_active2_ekg_eleses_erzekeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1414f37-65dc-4e8d-962a-71e16dd767d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1340295f-c7f4-4de6-8038-c7ce8ce80e66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_samsung_galaxy_watch_active2_ekg_eleses_erzekeles","timestamp":"2019. július. 08. 16:03","title":"Az Apple Watch legirigyeltebb funkcióit kaphatja meg a Samsung okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958dedf4-94cc-4954-84b5-591b73b68869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csák Ambrus Csongrád polgármestere lenne.","shortLead":"Csák Ambrus Csongrád polgármestere lenne.","id":"20190709_Polgarmester_lenne_a_Story_TV_volt_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958dedf4-94cc-4954-84b5-591b73b68869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec409c4d-b98e-4dc0-bc05-73dd4dc88dba","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Polgarmester_lenne_a_Story_TV_volt_vezetoje","timestamp":"2019. július. 09. 15:44","title":"Polgármester lenne a Story TV volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0f8bda-8658-49a8-87d0-e697364e1a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyszentjánosnál kell forgalomkorlátozásra számítani.","shortLead":"Nagyszentjánosnál kell forgalomkorlátozásra számítani.","id":"20190710_Ket_teherauto_utkozott_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee0f8bda-8658-49a8-87d0-e697364e1a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a037e89b-e77e-48ab-9df7-1b002e3b5deb","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ket_teherauto_utkozott_az_M1esen","timestamp":"2019. július. 10. 09:21","title":"Két teherautó ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63f0e51-d855-46d6-ac26-8a62051906f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Snowball néven elhíresült kakadu több mint egy évtizede szórakoztatja tánccal az internet népét, de a kutatók is felfigyeltek a mozgáskultúrájára.","shortLead":"A Snowball néven elhíresült kakadu több mint egy évtizede szórakoztatja tánccal az internet népét, de a kutatók is...","id":"20190710_papagaj_kakadu_snowball_tanc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c63f0e51-d855-46d6-ac26-8a62051906f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e8a823-7232-49f0-aa04-ecba11cb10e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_papagaj_kakadu_snowball_tanc","timestamp":"2019. július. 10. 08:38","title":"Videó: Saját koreográfiát \"fejlesztett\" az internet leghíresebb madara, és ez a tudósokat is meglepte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ki akarta próbálni, tényleg az elmúlt másfél évszázad hiteles, torzításmentes feldolgozása folyik-e az Intézetben. ","shortLead":"Ki akarta próbálni, tényleg az elmúlt másfél évszázad hiteles, torzításmentes feldolgozása folyik-e az Intézetben. ","id":"20190709_A_Veritas_tesztelese_nem_tartott_sokaig_Ungvary_Krisztian_ma_tavozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e84c5a-a907-456a-a370-49b3ab3fc942","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_A_Veritas_tesztelese_nem_tartott_sokaig_Ungvary_Krisztian_ma_tavozott","timestamp":"2019. július. 09. 16:55","title":"Ungváry Krisztián nem sokáig tesztelte a rendszert: ma távozott a Veritas Intézettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten, Sopronban és Zamárdiban, valamint a ferihegyi repülőtér környékén ellenőrizték a taxisokat a közlekedési hatósági szakemberei az elmúlt hetekben. ","shortLead":"Budapesten, Sopronban és Zamárdiban, valamint a ferihegyi repülőtér környékén ellenőrizték a taxisokat a közlekedési...","id":"20190710_taxi_ellenorzes_itm_rendszam_bevonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe2a35c-bc47-4b52-8a2e-c3244a6be0d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_taxi_ellenorzes_itm_rendszam_bevonas","timestamp":"2019. július. 10. 11:44","title":"Több tucat taxishiéna rendszámát vonták be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]