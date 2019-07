Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság azzal érvel, hogy az elkövető kiléte nem derült ki a nyomozás során.","shortLead":"A hatóság azzal érvel, hogy az elkövető kiléte nem derült ki a nyomozás során.","id":"20190708_Beigazolodott_hogy_valasztasi_csalas_tortent_a_rendorseg_megsem_nyomoz_tovabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c3a5e9-fe6e-4224-9df6-ecfccfdb8fa8","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Beigazolodott_hogy_valasztasi_csalas_tortent_a_rendorseg_megsem_nyomoz_tovabb","timestamp":"2019. július. 08. 17:34","title":"Beigazolódott, hogy választási csalás történt, a rendőrség mégsem nyomoz tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435b64e6-96e3-4d79-a95f-89b6908e34db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb kísérlet bizonyítja, hogy a tehenek valamiért nagyon lelkesednek a lassú, de hangulatos dallamokért. ","shortLead":"Egy újabb kísérlet bizonyítja, hogy a tehenek valamiért nagyon lelkesednek a lassú, de hangulatos dallamokért. ","id":"20190708_tehenek_szaxofon_dzsessz_zene_szerenad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=435b64e6-96e3-4d79-a95f-89b6908e34db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70b175b-9a98-4b0a-945d-f2a33b968f97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_tehenek_szaxofon_dzsessz_zene_szerenad","timestamp":"2019. július. 08. 14:33","title":"Tehenek előtt adott szerenádot egy férfi, és valami nagyon meglepő dolog történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Két sima szettben győzte Simona Halep a 15 éves Cori Gauff-fot a wimbledoni teniszbajnokság női versenyének nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Két sima szettben győzte Simona Halep a 15 éves Cori Gauff-fot a wimbledoni teniszbajnokság női versenyének...","id":"20190708_cori_gauff_simona_halep_wimbledon_nyolcaddonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123aac0b-df3b-4810-b385-eabd4536a41c","keywords":null,"link":"/sport/20190708_cori_gauff_simona_halep_wimbledon_nyolcaddonto","timestamp":"2019. július. 08. 19:45","title":"Kiesett Wimbledon legnagyobb meglepetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec050f9-f156-4fb9-b5f7-20a7f24b32f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedd délutántól az Etele térig jár az 1-es villamos.","shortLead":"Kedd délutántól az Etele térig jár az 1-es villamos.","id":"20190709_1es_villamos_uj_szakasza_etele_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ec050f9-f156-4fb9-b5f7-20a7f24b32f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebb8cbe-e822-43c7-ab98-630952aa2f57","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_1es_villamos_uj_szakasza_etele_ter","timestamp":"2019. július. 09. 15:40","title":"Füvesítették az 1-es villamos új szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fizetős Facebookkal és minden privát üzenet nyilvánosságra hozásával riogat, és hazug kiskaput kínál az a szöveg, amely a magyar facebookozók köreiben kering. Aki megosztja, álhírt terjeszt.","shortLead":"Fizetős Facebookkal és minden privát üzenet nyilvánosságra hozásával riogat, és hazug kiskaput kínál az a szöveg, amely...","id":"20190708_facebook_belepesi_dij_fizetos_facebook_kamu_szoveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae09a6cc-5e91-4bd7-a438-127660d49711","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_facebook_belepesi_dij_fizetos_facebook_kamu_szoveg","timestamp":"2019. július. 08. 08:03","title":"Hazudik, aki kiteszi ezt a fizetős szöveget a Facebookjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091bd757-81b9-4ded-84cc-808a2bcf59a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Csehországból és Lengyelországból is felkerültek helyszínek a világörökségi listára. ","shortLead":"Csehországból és Lengyelországból is felkerültek helyszínek a világörökségi listára. ","id":"20190708_A_prosecco_termovideke_es_Frank_Lloyd_Wright_epiteszete_is_a_vilagorokseg_resze_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091bd757-81b9-4ded-84cc-808a2bcf59a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80935cd-738b-41e0-b419-0108944cefc6","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_A_prosecco_termovideke_es_Frank_Lloyd_Wright_epiteszete_is_a_vilagorokseg_resze_lett","timestamp":"2019. július. 08. 12:56","title":"A prosecco termővidéke és Frank Lloyd Wright építészete is a világörökség része lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255c18cc-cd2a-4d78-9e65-207d46085c98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétmillió forintot egész értelmesen is el lehet költeni egy Lambóra. ","shortLead":"Kétmillió forintot egész értelmesen is el lehet költeni egy Lambóra. ","id":"20190708_Ha_mar_Lamborghini_Diabolico_legyen_666_loeros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=255c18cc-cd2a-4d78-9e65-207d46085c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa7470f-358d-474f-95e5-1367a89b571d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Ha_mar_Lamborghini_Diabolico_legyen_666_loeros","timestamp":"2019. július. 09. 10:26","title":"Ha már Lamborghini Diabolico, legyen 666 lóerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d736c2e-e741-4c58-92c6-787482665a4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Konferenciahívást szimulál egy Google Chrome-hoz adható bővítmény, így a munkahelyén is nézheti kedvenc filmjét vagy sorozatait, anélkül, hogy lebukna a vezetőség vagy főnöke előtt. ","shortLead":"Konferenciahívást szimulál egy Google Chrome-hoz adható bővítmény, így a munkahelyén is nézheti kedvenc filmjét vagy...","id":"20190708_chrome_bovitmeny_netflix_hangouts_sorozatok_filmek_nezese_munkahelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d736c2e-e741-4c58-92c6-787482665a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3089a9f-c986-41ca-8b0d-4f444ef9eb5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_chrome_bovitmeny_netflix_hangouts_sorozatok_filmek_nezese_munkahelyen","timestamp":"2019. július. 08. 18:03","title":"Megcsinálták a Chrome-bővítményt, amivel a munkahelyén is nézhet filmeket – lebukás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]