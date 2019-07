Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A román külügyminiszterrel tárgyalt Szijjártó, sürgette, hogy még júliusban kerüljön sor a helyszíni szemlére. ","shortLead":"A román külügyminiszterrel tárgyalt Szijjártó, sürgette, hogy még júliusban kerüljön sor a helyszíni szemlére. ","id":"20190709_Szijjarto_szakertoi_helyszini_szemlet_kert_az_uzvolgyi_katonatemetoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a110ac-e6a0-41b0-8d04-f43f74dccedd","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Szijjarto_szakertoi_helyszini_szemlet_kert_az_uzvolgyi_katonatemetoben","timestamp":"2019. július. 09. 14:25","title":"Szijjártó szakértői helyszíni szemlét kért az úzvölgyi katonatemetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük ki akarták szorítani őket az együttműködésből, ezért állt a Momentum és az LMP egy jobbikos jelölt mögé. ","shortLead":"Szerintük ki akarták szorítani őket az együttműködésből, ezért állt a Momentum és az LMP egy jobbikos jelölt mögé. ","id":"20190709_A_baloldali_partok_is_sajat_jeloltet_allitananak_Debrecenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75be80e3-6509-4fb8-9e38-898c314a3d41","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_A_baloldali_partok_is_sajat_jeloltet_allitananak_Debrecenben","timestamp":"2019. július. 09. 17:42","title":"A baloldali pártok is saját jelöltet állítanának Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0f8bda-8658-49a8-87d0-e697364e1a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyszentjánosnál kell forgalomkorlátozásra számítani.","shortLead":"Nagyszentjánosnál kell forgalomkorlátozásra számítani.","id":"20190710_Ket_teherauto_utkozott_az_M1esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee0f8bda-8658-49a8-87d0-e697364e1a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a037e89b-e77e-48ab-9df7-1b002e3b5deb","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ket_teherauto_utkozott_az_M1esen","timestamp":"2019. július. 10. 09:21","title":"Két teherautó ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c03a248-34a4-4366-98dc-8134ddb8e59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Unió 2007 ad lehetőséget bizonyos női egészségügyi termékek áfájának csökkentésére.","shortLead":"Az Európai Unió 2007 ad lehetőséget bizonyos női egészségügyi termékek áfájának csökkentésére.","id":"20190709_Csokkentene_a_tamponok_es_pelenkak_afajat_az_LMP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c03a248-34a4-4366-98dc-8134ddb8e59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67abdc38-e1b1-488c-b897-f39153a29978","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Csokkentene_a_tamponok_es_pelenkak_afajat_az_LMP","timestamp":"2019. július. 09. 17:21","title":"Csökkentené a tamponok és pelenkák áfáját az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az ott dolgozókkal röviden csak azt közölték, a klíma \"felsőbb utasításra nem használható\". A MÁV közben belső vizsgálatot indított.","shortLead":"Az ott dolgozókkal röviden csak azt közölték, a klíma \"felsőbb utasításra nem használható\". A MÁV közben belső...","id":"20190710_A_Hvghu_cikke_miatt_lekapcsoltak_a_mobilklimat_a_szobi_bakterhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930311c2-6d16-466e-bbf9-1674db30635f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_A_Hvghu_cikke_miatt_lekapcsoltak_a_mobilklimat_a_szobi_bakterhazban","timestamp":"2019. július. 10. 14:20","title":"A hvg.hu cikke után lekapcsoltatták a MÁV-dolgozókkal a mobilklímát, amit a saját pénzükön vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A JPMorgan elemzői szerint az Apple szeretné növelni az eladásokat 2020-ban, ezért több új modellt is piacra dobnának.","shortLead":"A JPMorgan elemzői szerint az Apple szeretné növelni az eladásokat 2020-ban, ezért több új modellt is piacra dobnának.","id":"20190709_apple_iphone_5g_olcso_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d7e125-425d-4d93-ad2d-2cf9111377dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_apple_iphone_5g_olcso_iphone","timestamp":"2019. július. 09. 19:03","title":"Begyújthatja a rakétákat az Apple, négy új iPhone jöhet 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22dd34cb-ea42-4f32-939f-309c1e379955","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vádló visszakozott, lehet, hogy adatokat törölt a fő bizonyítéknak tekintett telefonjáról. ","shortLead":"A vádló visszakozott, lehet, hogy adatokat törölt a fő bizonyítéknak tekintett telefonjáról. ","id":"20190709_Ejthetik_a_Kevin_Spacey_elleni_vadat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22dd34cb-ea42-4f32-939f-309c1e379955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf06377-4bd9-4bbf-ad50-d87edd2a8b7d","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Ejthetik_a_Kevin_Spacey_elleni_vadat","timestamp":"2019. július. 09. 19:14","title":"Ejthetik a Kevin Spacey elleni vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78bc3f5-af93-445d-bc6c-d3aee187d696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előkerültek a hóból egy hét halálos áldozattal járó januári baleset felvételei.","shortLead":"Előkerültek a hóból egy hét halálos áldozattal járó januári baleset felvételei.","id":"20190709_Elokerultek_egy_januari_alpesi_helikopterbaleset_GoProkamerai_rajta_az_utkozessel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a78bc3f5-af93-445d-bc6c-d3aee187d696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ced9b6f-446f-4cc0-ad1b-005de91b30b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_Elokerultek_egy_januari_alpesi_helikopterbaleset_GoProkamerai_rajta_az_utkozessel","timestamp":"2019. július. 09. 10:55","title":"Előkerültek egy januári alpesi helikopterbaleset GoPro-kamerái, rajta az ütközéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]