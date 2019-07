Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetően egy régi kínai műhold darabjai voltak azok a fényes tárgyak, amik a minap tűntek fel a floridai égbolton. ","shortLead":"Feltehetően egy régi kínai műhold darabjai voltak azok a fényes tárgyak, amik a minap tűntek fel a floridai égbolton. ","id":"20190708_florida_meteor_urszemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a937fde-3d94-42e4-9919-9f0bc18154a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_florida_meteor_urszemet","timestamp":"2019. július. 08. 00:03","title":"Videó: Tűzgolyó jelent meg az égen Florida fölött, kisebb pánikot okozott az űrből visszahullott szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1b7743-6cdf-41e4-878d-e7465a989769","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alzheimer-kórral és a demencia (időskori elbutulás) egyéb formáival küzdő emberek számára fejlesztenek élethű robotkutyát Kaliforniában.","shortLead":"Alzheimer-kórral és a demencia (időskori elbutulás) egyéb formáival küzdő emberek számára fejlesztenek élethű...","id":"20190708_tombot_jenny_robotkutya_demencia_alzheimer_kor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd1b7743-6cdf-41e4-878d-e7465a989769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bacd28f-2c0b-4337-b3c5-f1d95b9a5c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_tombot_jenny_robotkutya_demencia_alzheimer_kor","timestamp":"2019. július. 08. 14:03","title":"Az elbutult emberektől el kell venni a kutyát, de ennek a robotnak örülni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8197236-6757-4dae-9525-2d872257be8e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A klímaváltozással több lesz a szúnyog, a kutatók a lakosság segítségét kérik például az ázsiai tigrisszúnyogokkal kapcsolatos információk gyűjtéséhez - mondta Garamszegi László, a MTA Ökológiai Kutatóközpontjának igazgatója.\r

\r

","shortLead":"A klímaváltozással több lesz a szúnyog, a kutatók a lakosság segítségét kérik például az ázsiai tigrisszúnyogokkal...","id":"20190707_Szunyogbol_is_tobb_lesz_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8197236-6757-4dae-9525-2d872257be8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78792d5f-5b57-4975-8dc0-09da3ae091f6","keywords":null,"link":"/elet/20190707_Szunyogbol_is_tobb_lesz_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2019. július. 07. 14:55","title":"Szúnyogból is több lesz a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9686bcb5-c897-4dd6-b402-e703c6b72be6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg azért, mert ott volt. ","shortLead":"Valószínűleg azért, mert ott volt. ","id":"20190708_Kotelek_nelkul_maszta_meg_Europa_egyik_legmagasabb_felhokarcolojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9686bcb5-c897-4dd6-b402-e703c6b72be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8878393b-b29e-419c-81e7-c5b152c313ae","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Kotelek_nelkul_maszta_meg_Europa_egyik_legmagasabb_felhokarcolojat","timestamp":"2019. július. 08. 14:08","title":"Kötelek nélkül mászta meg Európa egyik legmagasabb felhőkarcolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző három hónaphoz képest lassult az infláció, de így is az MNB 3 százalékos célja fölötti az adat.","shortLead":"Az előző három hónaphoz képest lassult az infláció, de így is az MNB 3 százalékos célja fölötti az adat.","id":"20190709_Nagyot_dragult_az_alkohol_a_dohany_es_a_zoldsegek_34_szazalekos_az_inflacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b95d3c-cb34-4eb9-98f6-f6ad892010cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Nagyot_dragult_az_alkohol_a_dohany_es_a_zoldsegek_34_szazalekos_az_inflacio","timestamp":"2019. július. 09. 09:08","title":"Nagyot drágult az alkohol, a dohány és a zöldségek, 3,4 százalékos az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18de094-e87c-46e8-ac39-a717dbb749f3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Önmagunk elfogadása jelentősen befolyásolja a másik emberhez való viszonyunkat, és azt is, mennyire tudjuk befogadni a másik ember szeretetét.



","shortLead":"Önmagunk elfogadása jelentősen befolyásolja a másik emberhez való viszonyunkat, és azt is, mennyire tudjuk befogadni...","id":"20190707_Szeresd_magad_es_majdnem_mindegy_ki_a_parod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f18de094-e87c-46e8-ac39-a717dbb749f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9768c4c1-818e-42ac-82f7-9f3744fda399","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190707_Szeresd_magad_es_majdnem_mindegy_ki_a_parod","timestamp":"2019. július. 07. 20:15","title":"Szeresd magad, és (majdnem) mindegy, ki a párod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány adja a pénzt a Szegedi Tudományegyetem új atlétikai centrumjára. ","shortLead":"A kormány adja a pénzt a Szegedi Tudományegyetem új atlétikai centrumjára. ","id":"20190709_Masfelmilliard_forintbol_epul_atletikai_centrum_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0479c8-2b2f-45e3-bf2c-191c3b490009","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Masfelmilliard_forintbol_epul_atletikai_centrum_Szegeden","timestamp":"2019. július. 09. 12:31","title":"Másfél milliárd forintból épül atlétikai centrum Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ac2da1-b37d-415d-854d-00bf0e22c6c5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rutin feltárásra készültek a régészek, aztán kiderült, hogy utoljára 50 éve találtak ilyen értékes leletet.","shortLead":"Rutin feltárásra készültek a régészek, aztán kiderült, hogy utoljára 50 éve találtak ilyen értékes leletet.","id":"20190708_Viking_temetesi_hajokra_bukkantak_regeszek_Svedorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59ac2da1-b37d-415d-854d-00bf0e22c6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5920a9b1-061e-47bd-b04b-7ee33156b2b2","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Viking_temetesi_hajokra_bukkantak_regeszek_Svedorszagban","timestamp":"2019. július. 08. 15:32","title":"Viking temetési hajókra bukkantak régészek Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]