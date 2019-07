Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5271a78-5b82-430d-9185-cf240572f642","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legutolsó darab múzeumba kerül, összesen 21,5 millió készült a sorozatban.","shortLead":"A legutolsó darab múzeumba kerül, összesen 21,5 millió készült a sorozatban.","id":"20190710_Ma_gurul_le_a_futoszalagrol_az_utolso_VW_Bogar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5271a78-5b82-430d-9185-cf240572f642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc91330d-1a7e-4f06-94cf-7f1b1add3cca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_Ma_gurul_le_a_futoszalagrol_az_utolso_VW_Bogar","timestamp":"2019. július. 10. 10:45","title":"Ma gurul le a futószalagról az utolsó VW Bogár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5324fd6-7a42-4f91-877e-e91fcb8d846f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajátos akcióval hívja fel figyelmet a világot beborító műanyag problémájára a Greenpeace Magyarország a fővárosban.","shortLead":"Sajátos akcióval hívja fel figyelmet a világot beborító műanyag problémájára a Greenpeace Magyarország a fővárosban.","id":"20190709_greenpeace_magyarorszag_hulladek_balna_muanyagszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5324fd6-7a42-4f91-877e-e91fcb8d846f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba76ea1b-7290-4640-8ac3-9b52f0425c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_greenpeace_magyarorszag_hulladek_balna_muanyagszennyezes","timestamp":"2019. július. 09. 11:33","title":"Hulladékból készült bálnák érkeztek a Parlament elé – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az ott dolgozókkal röviden csak azt közölték, a klíma \"felsőbb utasításra nem használható\". A MÁV közben belső vizsgálatot indított.","shortLead":"Az ott dolgozókkal röviden csak azt közölték, a klíma \"felsőbb utasításra nem használható\". A MÁV közben belső...","id":"20190710_A_Hvghu_cikke_miatt_lekapcsoltak_a_mobilklimat_a_szobi_bakterhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930311c2-6d16-466e-bbf9-1674db30635f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_A_Hvghu_cikke_miatt_lekapcsoltak_a_mobilklimat_a_szobi_bakterhazban","timestamp":"2019. július. 10. 14:20","title":"A hvg.hu cikke után lekapcsoltatták a MÁV-dolgozókkal a mobilklímát, amit a saját pénzükön vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Úticéltól és kényelmi osztálytól függ majd az adó mértéke, amit környezetvédők kevesellnek.","shortLead":"Úticéltól és kényelmi osztálytól függ majd az adó mértéke, amit környezetvédők kevesellnek.","id":"20190709_Okoadot_vet_ki_Franciaorszag_a_reptereirol_indulo_gepekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e175b5-169b-4618-b61c-ed4cfa3dab9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Okoadot_vet_ki_Franciaorszag_a_reptereirol_indulo_gepekre","timestamp":"2019. július. 09. 17:44","title":"Ökoadót vet ki minden légitársaságra Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4570bb3-f537-4606-a18b-f1b09a59afaa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óriási károkat okozhat, aki jóhiszeműen eteti nyáron a vízimadarakat, figyelmeztet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az etetés akár azt is okozhatja, hogy a madarakban kikapcsolja a vándorlásösztönt, aztán télen belefagynak a vízbe.","shortLead":"Óriási károkat okozhat, aki jóhiszeműen eteti nyáron a vízimadarakat, figyelmeztet a Magyar Madártani és...","id":"20190710_Vigyazat_ha_most_eteti_a_vizimadarakat_kikapcsolhatja_ezzel_a_vandorlasosztont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4570bb3-f537-4606-a18b-f1b09a59afaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66462303-2604-470d-8901-8b9baf8307a4","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Vigyazat_ha_most_eteti_a_vizimadarakat_kikapcsolhatja_ezzel_a_vandorlasosztont","timestamp":"2019. július. 10. 09:41","title":"Vigyázat, ha most eteti a vízimadarakat, kikapcsolhatja ezzel a vándorlásösztönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamint küldje el alkotmánybírósági normakontrolra. Az SZFE szolidaritását is kifejezi a megcsonkított MTA-val.\r

\r

","shortLead":"Valamint küldje el alkotmánybírósági normakontrolra. Az SZFE szolidaritását is kifejezi a megcsonkított MTA-val.\r

\r

","id":"20190709_Arra_keri_a_Szinmuveszeti_Egyetem_Ader_Janost_ne_irja_ala_az_MTAt_megcsonkito_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2a2032-a921-4d8f-a745-992ecbc19e16","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Arra_keri_a_Szinmuveszeti_Egyetem_Ader_Janost_ne_irja_ala_az_MTAt_megcsonkito_torvenyt","timestamp":"2019. július. 09. 18:05","title":"Arra kéri a Színművészeti Egyetem Áder Jánost, ne írja alá az MTA-t megcsonkító törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 4iG nagytulajdonosa szerint a T-Systems vételára üzleti titok, \"de kifejezetten nagy volumenű ügyletről van szó\".","shortLead":"A 4iG nagytulajdonosa szerint a T-Systems vételára üzleti titok, \"de kifejezetten nagy volumenű ügyletről van szó\".","id":"20190711_jaszai_gellert_4ig_tsystems_meszaros_lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcf920b-b4f8-4d24-ac63-4b7062e77bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_jaszai_gellert_4ig_tsystems_meszaros_lorinc","timestamp":"2019. július. 11. 07:34","title":"Jászai: Megtiszteltetés volt Mészáros Lőrinc jobbkezének lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bbb0752-658d-4021-aecc-f7234eec762d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Te vagy a végzetem\" - írta a közös fotóhoz Orbán. ","shortLead":"\"Te vagy a végzetem\" - írta a közös fotóhoz Orbán. ","id":"20190709_Foto_Orbannak_enekelt_Paul_Anka_az_amerikai_nagykovetseg_fogadasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bbb0752-658d-4021-aecc-f7234eec762d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e372133f-d15a-4eab-8ba6-0f1a71d7c22e","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Foto_Orbannak_enekelt_Paul_Anka_az_amerikai_nagykovetseg_fogadasan","timestamp":"2019. július. 09. 20:51","title":"Fotó: Orbánnak énekelt Paul Anka az amerikai nagykövetség fogadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]