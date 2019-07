Fordulatot készül venni a Hableány-tragédia leghősiesebb fejezete, a búvároké. Mi is megírtuk, kitüntették a mentésben és a hajó kiemelésében részt vevő, kiemelkedő teljesítményt nyújtó búvárokat, összesen 15-en kapták meg a legnagyobb elismerésnek számító negyedik csillagot. Az Index most arról ír, a kitüntetés feszültséget keltett a Magyar Búvár Szövetségben (MBSZ). Többen úgy kapták meg a legmagasabb, négycsillagos kitüntetést, hogy nem is járhatott volna nekik, illetve olyanokat nem tüntettek ki, akik megérdemelték volna. Egy forrás szerint olyasvalaki is kapott kitüntetést, aki csak irányított és kólát osztogatott a többieknek. A kitüntetés odaítélése egy bizottság feladata, csak olyasvalaki kaphatja meg, aki már megkapta a harmadik csillagot is - de most kapott "egycsillagos" búvár is. Az odaítélésről sem az a testület döntött, amelynek elvileg kellene.