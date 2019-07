Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c63f0e51-d855-46d6-ac26-8a62051906f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Snowball néven elhíresült kakadu több mint egy évtizede szórakoztatja tánccal az internet népét, de a kutatók is felfigyeltek a mozgáskultúrájára.","shortLead":"A Snowball néven elhíresült kakadu több mint egy évtizede szórakoztatja tánccal az internet népét, de a kutatók is...","id":"20190710_papagaj_kakadu_snowball_tanc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c63f0e51-d855-46d6-ac26-8a62051906f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e8a823-7232-49f0-aa04-ecba11cb10e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_papagaj_kakadu_snowball_tanc","timestamp":"2019. július. 10. 08:38","title":"Videó: Saját koreográfiát \"fejlesztett\" az internet leghíresebb madara, és ez a tudósokat is meglepte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A monetáris tanács tagjai legutóbbi kamatdöntő ülésükön is ellenszavazat nélkül döntöttek arról, hogy sem az alapkamaton, sem a kamatfolyosón nem változtatnak - közölte a Magyar Nemzeti Bank a június 25-i kamatdöntő ülésről kiadott rövidített jegyzőkönyvében.","shortLead":"A monetáris tanács tagjai legutóbbi kamatdöntő ülésükön is ellenszavazat nélkül döntöttek arról, hogy sem...","id":"20190710_Ellenszavazat_nelkul_dontott_a_monetaris_tanacs_az_alapkamat_tartasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c663681-2eb7-4a82-8536-5fcea53fa89e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Ellenszavazat_nelkul_dontott_a_monetaris_tanacs_az_alapkamat_tartasarol","timestamp":"2019. július. 10. 15:45","title":"Ellenszavazat nélkül döntött a monetáris tanács az alapkamat tartásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4869944a-6d59-4a13-b471-b9c44c1309dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Cégeik nem szerepeltek jól 2018-ban.","shortLead":"Cégeik nem szerepeltek jól 2018-ban.","id":"20190710_Felkopna_az_alla_a_magyar_valogatott_focistaknak_ha_a_vallalkozasaikbol_kellene_megelniuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4869944a-6d59-4a13-b471-b9c44c1309dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfba32d9-bb4f-404f-b3ee-dc2f8b1e80f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Felkopna_az_alla_a_magyar_valogatott_focistaknak_ha_a_vallalkozasaikbol_kellene_megelniuk","timestamp":"2019. július. 10. 16:18","title":"Felkopna az álla a magyar válogatott focistáknak, ha a vállalkozásaikból kellene megélniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dadf70-1e25-478d-b454-5e8985e57dc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leállította Walkie-Talkie nevű funkcióját az Apple saját okosóráján, miután súlyos biztonsági rést fedeztek fel a szolgáltatásban.","shortLead":"Leállította Walkie-Talkie nevű funkcióját az Apple saját okosóráján, miután súlyos biztonsági rést fedeztek fel...","id":"20190711_apple_watch_okosora_walkie_talkie_funkcio_biztonsagi_res_serulekenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8dadf70-1e25-478d-b454-5e8985e57dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950e49e1-f524-41ae-ad34-bf4ea986e44f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_apple_watch_okosora_walkie_talkie_funkcio_biztonsagi_res_serulekenyseg","timestamp":"2019. július. 11. 10:33","title":"Komoly hibára bukkantak az Apple Watchban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamint küldje el alkotmánybírósági normakontrolra. Az SZFE szolidaritását is kifejezi a megcsonkított MTA-val.\r

