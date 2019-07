Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5324fd6-7a42-4f91-877e-e91fcb8d846f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajátos akcióval hívja fel figyelmet a világot beborító műanyag problémájára a Greenpeace Magyarország a fővárosban.","shortLead":"Sajátos akcióval hívja fel figyelmet a világot beborító műanyag problémájára a Greenpeace Magyarország a fővárosban.","id":"20190709_greenpeace_magyarorszag_hulladek_balna_muanyagszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5324fd6-7a42-4f91-877e-e91fcb8d846f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba76ea1b-7290-4640-8ac3-9b52f0425c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_greenpeace_magyarorszag_hulladek_balna_muanyagszennyezes","timestamp":"2019. július. 09. 11:33","title":"Hulladékból készült bálnák érkeztek a Parlament elé – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365062fd-9310-4414-bfb2-ea59e7998294","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ha megválasztják EB-elnöknek Ursula von der Leyent, Orbán Viktornak egy másik biztosjelöltet is kell találnia Trócsányi László mellé. ","shortLead":"Ha megválasztják EB-elnöknek Ursula von der Leyent, Orbán Viktornak egy másik biztosjelöltet is kell találnia Trócsányi...","id":"20190710_Ursula_von_der_Leyen_elmondta_hogyan_tartatna_be_a_jogallamisagot_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=365062fd-9310-4414-bfb2-ea59e7998294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed2c035-ff59-40c5-85c9-f77fb8cf228c","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ursula_von_der_Leyen_elmondta_hogyan_tartatna_be_a_jogallamisagot_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 10. 14:11","title":"Ursula von der Leyen elmondta, hogyan tartatná be a jogállamiságot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a 2020-ban érkező Samsung-csúcsmobilokban már olyan processzor dolgozhat, ami az 5 nm-es gyártási technológiával készült.","shortLead":"A jelek szerint a 2020-ban érkező Samsung-csúcsmobilokban már olyan processzor dolgozhat, ami az 5 nm-es gyártási...","id":"20190710_samsung_exynos_5nm_gyartasi_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae5b738-85b9-4393-bc33-85ebcd2ed24c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_samsung_exynos_5nm_gyartasi_technologia","timestamp":"2019. július. 10. 10:39","title":"Óriási összeget költ el a Samsung, jövőre jöhet az új processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azonnal reagált a Microsoft azokra a hírekre, hogy azon cégek között lenne, akik kivonulnának Kínából. Nem csupán a redmondiak, más vállalatok is cáfolták ezen értesüléseket.","shortLead":"Azonnal reagált a Microsoft azokra a hírekre, hogy azon cégek között lenne, akik kivonulnának Kínából. Nem csupán...","id":"20190710_kinai_termeles_kivonulas_cafolat_microsoft_lenovo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c4946a-53f2-4547-9f8b-755354403cb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_kinai_termeles_kivonulas_cafolat_microsoft_lenovo","timestamp":"2019. július. 10. 18:33","title":"Egyre több nagyvállalat cáfol: dehogy viszik ki a termelést Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A néni az a tipikus nem adja fel könnyen típus.\r

","shortLead":"A néni az a tipikus nem adja fel könnyen típus.\r

","id":"20190710_11_ev_alatt_jatszotta_vegig_a_videojatekot_a_nagyi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16b5d0f-6cc5-4c08-8297-b790e57120ce","keywords":null,"link":"/elet/20190710_11_ev_alatt_jatszotta_vegig_a_videojatekot_a_nagyi","timestamp":"2019. július. 10. 06:56","title":"11 év alatt játszotta végig a videojátékot a nagyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c03a248-34a4-4366-98dc-8134ddb8e59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Unió 2007 ad lehetőséget bizonyos női egészségügyi termékek áfájának csökkentésére.","shortLead":"Az Európai Unió 2007 ad lehetőséget bizonyos női egészségügyi termékek áfájának csökkentésére.","id":"20190709_Csokkentene_a_tamponok_es_pelenkak_afajat_az_LMP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c03a248-34a4-4366-98dc-8134ddb8e59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67abdc38-e1b1-488c-b897-f39153a29978","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Csokkentene_a_tamponok_es_pelenkak_afajat_az_LMP","timestamp":"2019. július. 09. 17:21","title":"Csökkentené a tamponok és pelenkák áfáját az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit külügyminiszter fel is szólalt emiatt. ","shortLead":"A brit külügyminiszter fel is szólalt emiatt. ","id":"20190709_Theresa_Mayt_sertegette_Trump_a_Twitteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c4d2a9-9aaa-46dc-83d5-fff5acd550cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Theresa_Mayt_sertegette_Trump_a_Twitteren","timestamp":"2019. július. 09. 19:37","title":"Theresa Mayt sértegette Trump a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b5ec1c-f8a1-4674-99a9-4e774d5909e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi csaknem négy métert zuhant.","shortLead":"A férfi csaknem négy métert zuhant.","id":"20190710_kotelpalya_mentes_turazo_tuzoltok_urom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01b5ec1c-f8a1-4674-99a9-4e774d5909e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1d2482-c976-40ab-a023-7ef1d7df5a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_kotelpalya_mentes_turazo_tuzoltok_urom","timestamp":"2019. július. 10. 12:51","title":"Kötélpályát építettek a tűzoltók egy túrázó megmentéséhez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]