[{"available":true,"c_guid":"3ccf68d4-80fb-4937-80d2-708905c62fe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kamionnal ütközött, amikor egy parklóból hajtott ki. ","shortLead":"Egy kamionnal ütközött, amikor egy parklóból hajtott ki. ","id":"20190711_Egy_csaladi_haz_kertjeben_landolt_egy_utkozes_utan_egy_Suzuki_Szombathelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ccf68d4-80fb-4937-80d2-708905c62fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e863e23-fad6-4682-95b6-3efe5f2988b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_Egy_csaladi_haz_kertjeben_landolt_egy_utkozes_utan_egy_Suzuki_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 11. 13:58","title":"Egy családi ház kertjében landolt egy ütközés után egy Suzuki Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e3ee9c-02dd-4b4a-b204-240185a0e807","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Attól, hogy megszabadul egy nem használt alkalmazástól, a programmal összekapcsolt fiók továbbra is aktív marad. Ez pedig nem jó, főleg, ha a szervert időközben valamilyen támadás éri.","shortLead":"Attól, hogy megszabadul egy nem használt alkalmazástól, a programmal összekapcsolt fiók továbbra is aktív marad...","id":"20190710_nem_hasznalt_alkalmazas_torlese_szemelyes_adatok_vedelme_visszaeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22e3ee9c-02dd-4b4a-b204-240185a0e807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fde273-2510-4e84-9b25-cae936afe47b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_nem_hasznalt_alkalmazas_torlese_szemelyes_adatok_vedelme_visszaeles","timestamp":"2019. július. 10. 20:03","title":"Nem biztos, hogy jót tesz vele, ha csak letörli a nem használt alkalmazásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi többszörösen büntetett előéletű, elrendelték a letartóztatását. ","shortLead":"A férfi többszörösen büntetett előéletű, elrendelték a letartóztatását. ","id":"20190712_Fazekkal_utotte_volt_elettarsa_fejet_mikozben_szexre_kenyszeritette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082cdf5a-1e32-45a5-bd9c-6b445cb719b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Fazekkal_utotte_volt_elettarsa_fejet_mikozben_szexre_kenyszeritette","timestamp":"2019. július. 12. 14:56","title":"Fazékkal ütötte volt élettársa fejét, miközben szexre kényszerítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Börtönnel fenyegették, végül \"csak\" pénzbüntetést kapott az az etikus hacker, aki 2017 tavaszán felfedezett egy biztonsági rést a Magyar Telekom informatikai rendszerében, és amelyről értesítette is a vállalatot.","shortLead":"Börtönnel fenyegették, végül \"csak\" pénzbüntetést kapott az az etikus hacker, aki 2017 tavaszán felfedezett...","id":"20190711_etikus_hacker_magyar_telekom_biztonsagi_res","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d7ce8-7a96-40af-8383-862f0c4949bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_etikus_hacker_magyar_telekom_biztonsagi_res","timestamp":"2019. július. 11. 11:03","title":"Pénzbüntetéssel megúszta az etikus hacker, aki szólt a Telekomnak, hogy óriási hiba van a rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik néző képeket készített, amit nem lett volna szabad. Amikor figyelmeztették erre, lökött és taposott.","shortLead":"Az egyik néző képeket készített, amit nem lett volna szabad. Amikor figyelmeztették erre, lökött és taposott.","id":"20190712_Balhe_volt_az_Atrium_egyik_eloadasa_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44690e74-703f-4ab0-98fd-c88358457e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Balhe_volt_az_Atrium_egyik_eloadasa_utan","timestamp":"2019. július. 12. 06:50","title":"Balhé volt az Átrium egyik előadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e291a3b-bee9-4b67-a504-090858fb0458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bolgár György vendége volt Bojár a Klubrádióban.","shortLead":"Bolgár György vendége volt Bojár a Klubrádióban.","id":"20190712_Bojar_Gabor_Orban_elobbutobb_kap_egy_pofont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e291a3b-bee9-4b67-a504-090858fb0458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af6f80a-1f32-4969-bb73-8bc48db6ac00","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Bojar_Gabor_Orban_elobbutobb_kap_egy_pofont","timestamp":"2019. július. 12. 14:38","title":"Bojár Gábor: Orbán előbb-utóbb kap egy pofont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6987578d-d75c-4a36-802b-fd571a043e2b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felszállás után visszafordult és kényszerleszállást hajtott végre a Smartwings hurghadai járata a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.","shortLead":"Felszállás után visszafordult és kényszerleszállást hajtott végre a Smartwings hurghadai járata a Liszt Ferenc...","id":"20190711_ferihegy_smartwings_kenyszerleszallas_hurghada_futopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6987578d-d75c-4a36-802b-fd571a043e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec8451f-a289-42a1-84bd-5b5ba01df3e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_ferihegy_smartwings_kenyszerleszallas_hurghada_futopalya","timestamp":"2019. július. 11. 05:45","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy Ferihegyről Egyiptomba induló gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Putyin és Morales elnök szerint egyes államoknak nem lenne szabad beleszólnia mások belügyeibe. Szijjártó Péter korábban hasonló elvekről beszélt.\r

\r

","shortLead":"Putyin és Morales elnök szerint egyes államoknak nem lenne szabad beleszólnia mások belügyeibe. Szijjártó Péter...","id":"20190711_Oroszorszag_es_Bolivia_kozosen_iteli_el_mas_allamok_beavatkozasi_kiserleteit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5e7dda-3ee4-46ee-b024-82d2235498d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Oroszorszag_es_Bolivia_kozosen_iteli_el_mas_allamok_beavatkozasi_kiserleteit","timestamp":"2019. július. 11. 18:26","title":"Oroszország és Bolívia közösen ítéli el más államok beavatkozási kísérleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]