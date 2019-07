Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak azt lehetett tudni a Samsung új csúcsmobiljairól, hogy mekkora kijelzőkkel érkeznek, most viszont fizikai valójában is láthatjuk a Galaxy Note10 Plust.","shortLead":"Eddig csak azt lehetett tudni a Samsung új csúcsmobiljairól, hogy mekkora kijelzőkkel érkeznek, most viszont fizikai...","id":"20190712_samsung_galaxy_note10_plus_okostelefon_merete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13997640-0a47-4a5c-9284-ea66c36ffa16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_samsung_galaxy_note10_plus_okostelefon_merete","timestamp":"2019. július. 12. 10:03","title":"Kiszivárgott egy fotó a Samsung új, nagyobb csúcstelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a5c38d-bc50-4e80-bd22-950917770c6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három-négy tinédzser terrorizálja a környéket, a rendőrség több esetben is eljárást indított.","shortLead":"Három-négy tinédzser terrorizálja a környéket, a rendőrség több esetben is eljárást indított.","id":"20190712_Randalirozo_gyermekotthonos_fiatalok_miatt_felnek_a_XII_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89a5c38d-bc50-4e80-bd22-950917770c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e3be97-ba4f-4047-bb1f-1d4549597c36","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Randalirozo_gyermekotthonos_fiatalok_miatt_felnek_a_XII_keruletben","timestamp":"2019. július. 12. 18:33","title":"Randalírozó gyermekotthonos fiatalok miatt félnek a XII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210326ae-b453-447a-bfa1-041b55d494f5","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"„A nyári konyhában Anikó nyomja” – mondta feleségéről Orbán Nagy Katalin műsorvezetőnek.","shortLead":"„A nyári konyhában Anikó nyomja” – mondta feleségéről Orbán Nagy Katalin műsorvezetőnek.","id":"20190712_Orban_kedelyesen_elbeszelgetett_a_baracklekvarokrol_a_kozmedia_musorvezetojevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=210326ae-b453-447a-bfa1-041b55d494f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d23ee5-fdd4-42b4-9513-6fa0b46751f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Orban_kedelyesen_elbeszelgetett_a_baracklekvarokrol_a_kozmedia_musorvezetojevel","timestamp":"2019. július. 12. 09:18","title":"Orbán kedélyesen elbeszélgetett a baracklekvárokról a közmédia műsorvezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak idén már több mint 50 gyerek lett szexuális indíttatású erőszak áldozata Ukrajnában.","shortLead":"Csak idén már több mint 50 gyerek lett szexuális indíttatású erőszak áldozata Ukrajnában.","id":"20190712_Kenyszerkasztraljak_a_gyerekek_ellen_szexualis_eroszakot_elkoveto_elitelteket_Ukrajnaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28abda4-1ac4-45a2-8876-97db8ba0cde9","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Kenyszerkasztraljak_a_gyerekek_ellen_szexualis_eroszakot_elkoveto_elitelteket_Ukrajnaban","timestamp":"2019. július. 12. 12:46","title":"Kényszerkasztrálják a gyerekek ellen szexuális erőszakot elkövető elítélteket Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89363fab-a09d-4486-866a-effa5ad456ef","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Időnként mellényúl, de azért már most is sok mindent ért meg képeinkből a Facebook háttérrendszere. Az algoritmusok ugyanis minden feltöltött fotót elemzésnek vetnek alá. Ez egyrészt társadalomjobbító program, másrészt viszont újabb útja annak, hogy a felhasználók adatait használva még több pénzt csikarjon ki a reklámozó vállalatokból a Facebook.","shortLead":"Időnként mellényúl, de azért már most is sok mindent ért meg képeinkből a Facebook háttérrendszere. Az algoritmusok...","id":"20190711_facebook_kepfelismeres_mesterseges_intelligencia_deepmask_sharpmask_multipathnet_algoritmusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89363fab-a09d-4486-866a-effa5ad456ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3823e09c-be6b-4b0d-a8b8-72cddf8d4f5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_facebook_kepfelismeres_mesterseges_intelligencia_deepmask_sharpmask_multipathnet_algoritmusok","timestamp":"2019. július. 11. 20:00","title":"Tudja, mi történik a fotójával, ha feltölti a Facebookra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy csak most publikált svájci tanulmány szerint 2050-re jelentős változás következik be klímánkban, amely aligha meglepő eredményt jósol: az északi városokban szinte ismeretlen fogalommá válik a hűvös, délen pedig a mostaninál is sokkal melegebb idő várható.","shortLead":"Egy csak most publikált svájci tanulmány szerint 2050-re jelentős változás következik be klímánkban, amely aligha...","id":"20190711_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_budapest_stockholm_london_barcelona_crowther_lab_tanulmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016a219e-07f2-4101-a602-292df1bfca01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_budapest_stockholm_london_barcelona_crowther_lab_tanulmany","timestamp":"2019. július. 11. 08:33","title":"2050-re úgy megváltozik a klímánk, hogy visszasírjuk majd a régi időket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyvédi költségekre pedig három és félmilliót költöttek. Mindezt persze közpénzből.","shortLead":"Ügyvédi költségekre pedig három és félmilliót költöttek. Mindezt persze közpénzből.","id":"20190712_Az_MTVA_szerint_13_milliot_vesztettek_az_elmaradt_musorokon_az_ellenzeki_kepviselok_akcioja_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759fa021-2525-443b-aa27-48d29e99d22a","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Az_MTVA_szerint_13_milliot_vesztettek_az_elmaradt_musorokon_az_ellenzeki_kepviselok_akcioja_miatt","timestamp":"2019. július. 12. 15:44","title":"Az MTVA szerint 13 milliót vesztettek az elmaradt műsorokon az ellenzéki képviselők akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426a6787-b820-4853-be62-e12fac9e6f45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy erőmű zagytározójáról van szó. A létesítmény egyelőre tehetetlen.","shortLead":"Egy erőmű zagytározójáról van szó. A létesítmény egyelőre tehetetlen.","id":"20190711_Ezrevel_jarnak_szelfizni_egy_azurkek_tohoz_csak_epp_azt_felejtik_el_hogy_mergezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=426a6787-b820-4853-be62-e12fac9e6f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795d3efe-899d-47a5-a37f-c8f4fe1f8658","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ezrevel_jarnak_szelfizni_egy_azurkek_tohoz_csak_epp_azt_felejtik_el_hogy_mergezo","timestamp":"2019. július. 11. 12:58","title":"Ezrével járnak szelfizni egy azúrkék tóhoz, pedig amúgy tele van méreggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]