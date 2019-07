Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"911d8115-7332-4312-9b50-8a0f40abc6c7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A vád szerint 2014-ben hajléktalanszállón italt és pénzt adott a lakóknak azért, hogy vallják magukat örménynek. ","shortLead":"A vád szerint 2014-ben hajléktalanszállón italt és pénzt adott a lakóknak azért, hogy vallják magukat örménynek. ","id":"20190712_Valasztasi_csalas_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_az_ormeny_szoszolo_mentelmi_jogat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=911d8115-7332-4312-9b50-8a0f40abc6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f84a3e9-26df-47bb-859e-29c11abc31af","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Valasztasi_csalas_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_az_ormeny_szoszolo_mentelmi_jogat","timestamp":"2019. július. 12. 14:00","title":"Választási csalás gyanúja miatt felfüggesztették az örmény szószóló mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72aa6631-87af-41fb-bc4f-d9707dd031ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tényérsapkát, kalapot és pendrive-árnyékoló zsebet kaptak a katonák.","shortLead":"Tényérsapkát, kalapot és pendrive-árnyékoló zsebet kaptak a katonák.","id":"20190713_Bemutattak_az_uj_honved_egyenruhakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72aa6631-87af-41fb-bc4f-d9707dd031ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7332d-85d4-4f0a-9a85-621c9ada7cc1","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Bemutattak_az_uj_honved_egyenruhakat","timestamp":"2019. július. 13. 13:46","title":"Bemutatták az új honvéd egyenruhákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétezer olyan embert keresnek, akiknek a kitoloncolását már elrendelték, de a bírósági felszólítás ellenére sem hagyták el az országot.\r

","shortLead":"Kétezer olyan embert keresnek, akiknek a kitoloncolását már elrendelték, de a bírósági felszólítás ellenére sem hagyták...","id":"20190712_Tiz_amerikai_varosban_megkezdik_az_illegalis_migransok_kitoloncolasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d2a377-70de-435b-a289-a52ec9136657","keywords":null,"link":"/vilag/20190712_Tiz_amerikai_varosban_megkezdik_az_illegalis_migransok_kitoloncolasat","timestamp":"2019. július. 12. 19:09","title":"Tíz amerikai városban megkezdik az illegális migránsok kitoloncolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713c15b8-be23-46f7-a26e-c54c187022cf","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"„Amikor a többiek gitározni tanultak, hogy a jövő beatlesei legyenek, tudtam, hogy ez is kimarad az életemből” – mondja a gyermekparalízisen átesett, 64 éves, budapesti születésű filmrendező. Hazudna, ha azt állítaná, hogy nincs benne keserűség, amiért nem a vörös szőnyeggel kecsegtető utat választotta és nem tudta magát megmutatni játékfilmesként, de jobban bántja, hogy tucatnyi fontos dokumentumfilmje egyelőre csak nyersanyag, mert nincs aki segítene neki feldolgozni őket. ","shortLead":"„Amikor a többiek gitározni tanultak, hogy a jövő beatlesei legyenek, tudtam, hogy ez is kimarad az életemből” – mondja...","id":"20190712_Csillag_Adam_filmrendezo_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=713c15b8-be23-46f7-a26e-c54c187022cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12feee0b-4832-4c35-b445-8dc183b1e49b","keywords":null,"link":"/kultura/20190712_Csillag_Adam_filmrendezo_interju","timestamp":"2019. július. 12. 17:22","title":"Csillag Ádám: Az állam sokkal veszélyesebb, mint egy magából kivetkőzött náci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2164ebff-10b7-45ea-b1c7-7881cc2c9b19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétmillió dolláros Lamborghini bár utcára is vihető, de az esélye, hogy valaha is találkozzunk vele nagyjából nulla.","shortLead":"A hétmillió dolláros Lamborghini bár utcára is vihető, de az esélye, hogy valaha is találkozzunk vele nagyjából nulla.","id":"20190713_7_millio_dollaros_egyedi_Lamborghini__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2164ebff-10b7-45ea-b1c7-7881cc2c9b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34f2e8c-1927-4b3d-9c58-c565ab49619f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190713_7_millio_dollaros_egyedi_Lamborghini__video","timestamp":"2019. július. 13. 14:19","title":"Nagyjából 2 milliárd forintba kerülhet ez a egyedi, 800 lóerős Lamborghini - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b26a9-e0a5-4f06-b01e-b06f278dee4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szükség van a hallgatózásra a nyelvi algoritmus fejlesztéséhez.","shortLead":"Szükség van a hallgatózásra a nyelvi algoritmus fejlesztéséhez.","id":"20190712_Amit_a_Google_Asszisztenssel_beszel_azt_halljak_a_Google_dolgozoi_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e51b26a9-e0a5-4f06-b01e-b06f278dee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390e157a-733d-45ea-aeb3-3d9f493abd52","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_Amit_a_Google_Asszisztenssel_beszel_azt_halljak_a_Google_dolgozoi_is","timestamp":"2019. július. 12. 12:43","title":"Amit a Google Asszisztenssel beszél, azt hallják a Google dolgozói is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc19091c-e8d4-40ec-8892-33a778822539","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy albán-amerikai tengeri régészeti kutatócsoport tagjai találtak rájuk Albánia partjainál. Ez lehet a legősibb lelet, amelyet a Jón-tenger albán partjainál találtak. ","shortLead":"Egy albán-amerikai tengeri régészeti kutatócsoport tagjai találtak rájuk Albánia partjainál. Ez lehet a legősibb lelet...","id":"20190712_jon_tenger_amfora_lelet_kutatok_regeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc19091c-e8d4-40ec-8892-33a778822539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90533a6c-73b9-4a94-a9de-4f9d1774e2cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_jon_tenger_amfora_lelet_kutatok_regeszet","timestamp":"2019. július. 12. 21:03","title":"2500 éves amforákra bukkantak a Jón-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a NATO elvárását teljesíti az ország az elmúlt időszak katonai bevásárlásaival, de jól illeszkedik a kormány kommunikációba és politikai céljaihoz is. Utánanéztünk, mire megy el évi több százmilliárd forint. ","shortLead":"Nemcsak a NATO elvárását teljesíti az ország az elmúlt időszak katonai bevásárlásaival, de jól illeszkedik a kormány...","id":"20190712_honvedseg_fegyverkezes_orbankormany_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473c46a0-532b-40c4-a1be-79893b912e38","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_honvedseg_fegyverkezes_orbankormany_koltsegvetes","timestamp":"2019. július. 12. 17:30","title":"Mire fel ez a szédítő magyar fegyverkezés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]