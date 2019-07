Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 28. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki: 1, 6, 27, 28, 54.","shortLead":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 28. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő...","id":"20190713_Itt_vannak_a_lottoszamok_ha_nem_ikszelte_be_az_egyest_meg_se_nezze_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fe215f-4977-4cfa-9ce4-1fbffcbc8d6c","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Itt_vannak_a_lottoszamok_ha_nem_ikszelte_be_az_egyest_meg_se_nezze_oket","timestamp":"2019. július. 13. 20:00","title":"Itt vannak a lottószámok, ha nem ikszelte be az egyest, meg se nézze őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2009-es megjelenése óta a bitcoinnak még nem sikerült betörnie a mindennapokba, tömegközlekedési, és más nagyvállalatok viszont már elfogadják, a bitcoin tulajdonosok száma világszerte ötven millió körül jár, a kriptopénz piac egésze dinamikusan fejlődik. Ráadásul közel két év pangás után az árfolyam ismét emelkedik, június végén már a tízezer dolláros, lélektani határt is újra átlépte. A kriptopénzek, és a blokklánc technológia térnyerése mára megállíthatatlanná vált, ezért érdemes megismerkednünk a jelenséggel. A hvg.hu tízrészes kriptovaluta-sorozatának első cikkét olvashatják.","shortLead":"2009-es megjelenése óta a bitcoinnak még nem sikerült betörnie a mindennapokba, tömegközlekedési, és más nagyvállalatok...","id":"20190714_400_000_000_dollarnyi_bitcoin_tranzakcio_kevesebb_mint_700_forint_koltseggel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9a2ea7-07db-42e1-ab2f-14c0e680d0f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190714_400_000_000_dollarnyi_bitcoin_tranzakcio_kevesebb_mint_700_forint_koltseggel","timestamp":"2019. július. 14. 10:00","title":"400 millió dollárnyi bitcoin tranzakció kevesebb, mint 700 forint költséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Helikopter szállt le egy súlyos balesethez.","shortLead":"Helikopter szállt le egy súlyos balesethez.","id":"20190713_Tobb_kilometeres_dugo_van_az_M0son","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304e8e6c-1b60-4f64-81db-d7149f5ddaf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190713_Tobb_kilometeres_dugo_van_az_M0son","timestamp":"2019. július. 13. 09:06","title":"Több kilométeres dugó van az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton késő este a horvát illetékesek bevitték annak a BMW-nek a sofőrjét, aki három napja súlyos balesetet okozott az A4-es autópályán a Varasd közelében lévő fizetőkapunál, a balesetben magyarok is megsérültek - írta a Jutarnji List című horvát napilap a zágrábi rendőrség közleményére hivatkozva.","shortLead":"Szombaton késő este a horvát illetékesek bevitték annak a BMW-nek a sofőrjét, aki három napja súlyos balesetet okozott...","id":"20190714_Megis_letartoztatta_a_horvat_rendorseg_a_sulyos_balesetet_okozo_BMW_soforjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadc6cd3-1221-4811-a81c-78034a6ca845","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Megis_letartoztatta_a_horvat_rendorseg_a_sulyos_balesetet_okozo_BMW_soforjet","timestamp":"2019. július. 14. 08:42","title":"Mégis letartóztatta a horvát rendőrség a súlyos balesetet okozó BMW sofőrjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b317b6d1-e23f-46d8-8d06-d37516032f59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leretusálhatjuk a képről a zavaró embert – ezt ígéri az az alkalmazás, amit egy művészeti projekt keretében hoztak létre. Bár a tesztfotók szerint az app jól működik, a gyakorlat azonban azt mutatja, bőven vannak még döccenők a rendszerben.","shortLead":"Leretusálhatjuk a képről a zavaró embert – ezt ígéri az az alkalmazás, amit egy művészeti projekt keretében hoztak...","id":"20190714_bye_bye_camera_applikacio_kepszerkesztes_do_something_good","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b317b6d1-e23f-46d8-8d06-d37516032f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4018e5-ed2c-4d88-8caf-057a3d598748","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_bye_bye_camera_applikacio_kepszerkesztes_do_something_good","timestamp":"2019. július. 14. 08:03","title":"Csináltak egy programot, ami kitörli a belógó embereket a fényképről – de van vele egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akik csak a havi 50 ezer forintos kataadót fizették főállás mellett, a minimálbérnél is kisebb ellátási alapra számíthatnak a nyugdíjas korukra. A könyvelők szerint azért nem egészen így van.","shortLead":"Akik csak a havi 50 ezer forintos kataadót fizették főállás mellett, a minimálbérnél is kisebb ellátási alapra...","id":"20190713_Mar_NAV_is_azzal_riogat_hogy_bajban_lesznek_a_katazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67731409-0955-4344-8e5b-0b3db59bdcf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190713_Mar_NAV_is_azzal_riogat_hogy_bajban_lesznek_a_katazok","timestamp":"2019. július. 13. 16:31","title":"Már NAV is azzal riogat, hogy bajban lesznek a katázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72aa6631-87af-41fb-bc4f-d9707dd031ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tényérsapkát, kalapot és pendrive-árnyékoló zsebet kaptak a katonák.","shortLead":"Tényérsapkát, kalapot és pendrive-árnyékoló zsebet kaptak a katonák.","id":"20190713_Bemutattak_az_uj_honved_egyenruhakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72aa6631-87af-41fb-bc4f-d9707dd031ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7332d-85d4-4f0a-9a85-621c9ada7cc1","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Bemutattak_az_uj_honved_egyenruhakat","timestamp":"2019. július. 13. 13:46","title":"Bemutatták az új honvéd egyenruhákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a272c75c-3a0a-485c-b1c6-4adf99dc6b7a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszabbítás után, öngóllal nyertek Teranga oroszlánjai","shortLead":"Hosszabbítás után, öngóllal nyertek Teranga oroszlánjai","id":"20190714_Szenegal_bejutott_az_Afrika_Kupa_dontojebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a272c75c-3a0a-485c-b1c6-4adf99dc6b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b796ca7e-fa3e-4dcb-a2e4-25e6d1b7f040","keywords":null,"link":"/sport/20190714_Szenegal_bejutott_az_Afrika_Kupa_dontojebe","timestamp":"2019. július. 14. 21:13","title":"Szenegál bejutott az Afrika Kupa döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]