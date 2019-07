Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt is vizsgálják, hogy telefonozott-e a baleset előtt. ","shortLead":"Azt is vizsgálják, hogy telefonozott-e a baleset előtt. ","id":"20190715_Gyogyszer_es_drog_hatasa_alatt_vezetett_a_magyar_autosokba_belerohano_horvat_BMWs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f413b8b-7634-44ad-95c9-67e5b4853ce0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Gyogyszer_es_drog_hatasa_alatt_vezetett_a_magyar_autosokba_belerohano_horvat_BMWs","timestamp":"2019. július. 15. 08:59","title":"Gyógyszer és drog hatása alatt vezetett a magyar autósokba belerohanó horvát BMW-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27af8-a83d-49d1-8ce3-e74ab58146e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszereztük a Természettudományi Múzeum augusztus 1-jétől hivatalba lépő, új főigazgatójának pályázatát. A még az MTM dolgozói előtt sem ismert dokumentumból kiderül, hogyan próbált az erős politikai hátszéllel érkező Bernert Zsolt számos ponton már pályázóként a kormány kedvében járni, hogyan emelné ki saját területét a többi közül, és nem utolsósorban: hogyan becsmérli már szinte komplexusosan az intézmény jelenlegi vezetőit. ","shortLead":"Megszereztük a Természettudományi Múzeum augusztus 1-jétől hivatalba lépő, új főigazgatójának pályázatát. A még az MTM...","id":"20190715_Termeszettudomanyi_Muzeum_Bernert_Zsolt_foigazgatoi_palyazata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eef27af8-a83d-49d1-8ce3-e74ab58146e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba50813b-2350-4507-b5e6-19a276234e81","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Termeszettudomanyi_Muzeum_Bernert_Zsolt_foigazgatoi_palyazata","timestamp":"2019. július. 15. 06:30","title":"\"A jelenlegi vezetés alkalmatlan\" – győztes pályázatában elődeit ekézi a Természettudományi Múzeum új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d06e6f-7119-451e-80ea-3d7067ad7e7d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a 2020-as költségvetés; a 4iG megveszi a T-Systemst; a Wizz Air vezérigazgatója szerint van, amikor fizikailag lehetetlen a fogyasztók védelme. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója","shortLead":"Elkészült a 2020-as költségvetés; a 4iG megveszi a T-Systemst; a Wizz Air vezérigazgatója szerint van, amikor...","id":"20190714_gazdasag_heti_osszefoglalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d06e6f-7119-451e-80ea-3d7067ad7e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b713e3-bca7-4eb1-8685-8e2e9a208753","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190714_gazdasag_heti_osszefoglalo","timestamp":"2019. július. 14. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrincék felügyelhetik a választás tisztaságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f44212-7886-4be0-93d7-073c81256876","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"

Mintegy hetvenezer lakás és üzlet maradt áram nélkül szombat este az egyesült államokbeli New Yorkban, ahol leállt, illetve akadozott a metró közlekedés, továbbá emberek ragadtak a liftekben.","shortLead":"

Mintegy hetvenezer lakás és üzlet maradt áram nélkül szombat este az egyesült államokbeli New Yorkban, ahol leállt...","id":"20190714_Ujabb_komoly_aramszunet_New_Yorkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f44212-7886-4be0-93d7-073c81256876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1b1463-d449-4fe4-9e2c-2c11a756c028","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Ujabb_komoly_aramszunet_New_Yorkban","timestamp":"2019. július. 14. 09:59","title":"Újabb komoly áramszünet New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b317b6d1-e23f-46d8-8d06-d37516032f59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leretusálhatjuk a képről a zavaró embert – ezt ígéri az az alkalmazás, amit egy művészeti projekt keretében hoztak létre. Bár a tesztfotók szerint az app jól működik, a gyakorlat azonban azt mutatja, bőven vannak még döccenők a rendszerben.","shortLead":"Leretusálhatjuk a képről a zavaró embert – ezt ígéri az az alkalmazás, amit egy művészeti projekt keretében hoztak...","id":"20190714_bye_bye_camera_applikacio_kepszerkesztes_do_something_good","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b317b6d1-e23f-46d8-8d06-d37516032f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4018e5-ed2c-4d88-8caf-057a3d598748","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_bye_bye_camera_applikacio_kepszerkesztes_do_something_good","timestamp":"2019. július. 14. 08:03","title":"Csináltak egy programot, ami kitörli a belógó embereket a fényképről – de van vele egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a kérdés már az ENSZ előtt van.","shortLead":"Pedig a kérdés már az ENSZ előtt van.","id":"20190715_A_magyar_kormanynak_nincs_velemenye_arrol_hogy_Kinaban_atnevelo_taborokba_zarjak_az_ujgur_kisebbseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad44dcee-beed-4c16-a04d-e48ab3bbc2e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_A_magyar_kormanynak_nincs_velemenye_arrol_hogy_Kinaban_atnevelo_taborokba_zarjak_az_ujgur_kisebbseget","timestamp":"2019. július. 15. 09:18","title":"A magyar kormánynak nincs véleménye arról, hogy Kínában átnevelő táborokba zárják az ujgur kisebbséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed40c4d-5913-42d5-bfad-78d566b58d0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közép-európai Egyetem Magánegyetem néven osztrák magánegyetemként akkreditálták a Magyarországról elüldözött CEU-t, jelentette be az intézmény.","shortLead":"Közép-európai Egyetem Magánegyetem néven osztrák magánegyetemként akkreditálták a Magyarországról elüldözött CEU-t...","id":"20190713_Akkreditaltak_a_CEUt_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ed40c4d-5913-42d5-bfad-78d566b58d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d5331b-7935-413b-b2b6-18e57c28316d","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Akkreditaltak_a_CEUt_Becsben","timestamp":"2019. július. 13. 15:10","title":"Akkreditálták a CEU-t Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fernando Corbato nevét valószínűleg nem sokan ismerik, a módszert, amelyet feltalált, viszont annál többen: ő volt az, aki felismerte, milyen fontos az adatvédelem. Az óriási tudással bíró szakember 93 éves volt.","shortLead":"Fernando Corbato nevét valószínűleg nem sokan ismerik, a módszert, amelyet feltalált, viszont annál többen: ő volt az...","id":"20190715_fernando_corbato_szamitogep_jelszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99e8987-171a-4d81-ad28-d4606ac7a857","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_fernando_corbato_szamitogep_jelszo","timestamp":"2019. július. 15. 11:03","title":"Meghalt az ember, aki sokat tett azért, hogy az ön számítógépe is nagyobb biztonságban legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]