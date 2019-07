Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9eac42fa-a93a-4cd0-82c2-9691541500ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Létezik ennél abszurdabb verseny?","shortLead":"Létezik ennél abszurdabb verseny?","id":"20190715_Finnorszag_metal_zene_kotes_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eac42fa-a93a-4cd0-82c2-9691541500ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00289f61-29f9-408f-9e3c-854c9dc04730","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Finnorszag_metal_zene_kotes_bajnoksag","timestamp":"2019. július. 15. 14:35","title":"Lezajlott Finnországban az első metálzenére kötő bajnokság – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden is gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, az ország döntő részén csapadék nélkül. ","shortLead":"Kedden is gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, az ország döntő részén csapadék nélkül. ","id":"20190715_idojaras_meteorologia_elorejelzes_alfold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda37377-5803-403e-ac0e-7fde770e53cf","keywords":null,"link":"/elet/20190715_idojaras_meteorologia_elorejelzes_alfold","timestamp":"2019. július. 15. 17:17","title":"Didereghetnek éjszaka az alföldiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0305041-34d1-4506-94e9-210092ab3b12","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Daryl Impey sikeres szökés végén nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny kilencedik szakaszát vasárnap, amelyen az összetett élcsoportja nem változott.","shortLead":"Daryl Impey sikeres szökés végén nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny kilencedik szakaszát vasárnap...","id":"20190714_Tour_de_France__Impey_szokesbol_nyert_valtozatlan_elcsoport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0305041-34d1-4506-94e9-210092ab3b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae7a1bb-5a64-4498-b756-ea81cdc68409","keywords":null,"link":"/sport/20190714_Tour_de_France__Impey_szokesbol_nyert_valtozatlan_elcsoport","timestamp":"2019. július. 14. 19:25","title":"Tour de France - Impey szökésből nyert, változatlan élcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július végétől az amerikai rajongók a sorozatból ismert tárgyakkal díszíthetik otthonaikat. ","shortLead":"Július végétől az amerikai rajongók a sorozatból ismert tárgyakkal díszíthetik otthonaikat. ","id":"20190715_Jobaratok_kollekcio_Central_Perk_sorozat_Pottery_Barn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a448b7c0-0c78-483c-9584-28557e81a015","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Jobaratok_kollekcio_Central_Perk_sorozat_Pottery_Barn","timestamp":"2019. július. 15. 11:48","title":"Jóbarátok-rajongók, figyelem: ettől a kollekciótól azonnal a Central Perkben érezhetjük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen autók fele még a fővárosban lett regisztrálva, de folyamatosan nő a más régiókban lévő környezetkímélő autók száma is.","shortLead":"Ezen autók fele még a fővárosban lett regisztrálva, de folyamatosan nő a más régiókban lévő környezetkímélő autók száma...","id":"20190715_Kozel_13_ezer_auton_van_mar_zold_rendszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625658a3-fc33-48b3-8b12-f6ed41c6282e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Kozel_13_ezer_auton_van_mar_zold_rendszam","timestamp":"2019. július. 15. 17:10","title":"Közel 13 ezer autón van már zöld rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58c76ac-c4a2-4c76-a76b-98ae8d027fab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Klub Barátok közt című sorozatában tűnik fel kedden Bajor Imre lánya.","shortLead":"Az RTL Klub Barátok közt című sorozatában tűnik fel kedden Bajor Imre lánya.","id":"20190716_Bajor_Imre_lanya_az_RTL_Klub_sorozataban_debutal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a58c76ac-c4a2-4c76-a76b-98ae8d027fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7047b86-0b37-4632-93ca-0650bec76543","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_Bajor_Imre_lanya_az_RTL_Klub_sorozataban_debutal","timestamp":"2019. július. 16. 07:51","title":"Bajor Imre lánya az RTL Klub sorozatában debütál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Lokál után az Origo is jogerősen elbukta a sajtópert Nagy Blanka ellen, akit azzal próbáltak lejáratni, hogy bukásra áll és alig jár iskolába. A diáklány ügyvédje szerint a dupla pernyertesség után következő lépésként sérelemdíjat kérnek a karaktergyilkossággal próbálkozó lapoktól, mivel több kormányközeli lap megint szinkronban indított támadást, ez összességében milliós összeg is lehet.","shortLead":"A Lokál után az Origo is jogerősen elbukta a sajtópert Nagy Blanka ellen, akit azzal próbáltak lejáratni, hogy bukásra...","id":"20190712_Millios_serelemdijert_perel_Nagy_Blanka_az_Origo_is_elhasalt_a_birosagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc095f7-61ed-4101-a397-b5c08b996778","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Millios_serelemdijert_perel_Nagy_Blanka_az_Origo_is_elhasalt_a_birosagon","timestamp":"2019. július. 15. 07:00","title":"Milliós sérelemdíjért perel Nagy Blanka, miután az Origót is legyőzte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f990a2-1bd3-488c-a9ff-f41032a9ab28","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A jegybank kormányzójának elbocsátása után tovább csökkent a befektetők bizalma Ankarában. Pontosabban Recep Tayyip Erdogan rendszerében, amely ellen éppen három éve indítottak állítólagos puccskísérletet.","shortLead":"A jegybank kormányzójának elbocsátása után tovább csökkent a befektetők bizalma Ankarában. Pontosabban Recep Tayyip...","id":"20190715_torokorszag_erdogan_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f990a2-1bd3-488c-a9ff-f41032a9ab28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e4bae3-f0ab-42dd-bb36-b9150adf9117","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_torokorszag_erdogan_valsag","timestamp":"2019. július. 15. 18:05","title":"Törökország Venezuela sorsára juthat? Három évvel a puccskísérlet után már ez a kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]