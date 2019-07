Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös barátság alakult ki két búvár, Jake Wilton és Monthy Hall, valamint egy óriásrája között: Az utóbbi a mélytengeri búvárok segítségét kérte, hogy szedjék ki a szeme alá beakadt horgot.","shortLead":"Különös barátság alakult ki két búvár, Jake Wilton és Monthy Hall, valamint egy óriásrája között: Az utóbbi...","id":"20190714_Videon_ahogy_az_oriasraja_a_buvaroktol_ker_segitseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb677259-ea18-42f5-9f6a-fb2ed5f430fa","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Videon_ahogy_az_oriasraja_a_buvaroktol_ker_segitseget","timestamp":"2019. július. 14. 13:03","title":"Videón, ahogy az óriásrája a búvároktól kér segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b2bcc7-73aa-415a-88b9-e09385ab97bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyárfás Tamás óvadékát pedig visszaadják. ","shortLead":"Gyárfás Tamás óvadékát pedig visszaadják. ","id":"20190715_Portikot_is_megvadoljak_a_Fenyogyilkossaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b2bcc7-73aa-415a-88b9-e09385ab97bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2573ba90-e6a9-405c-8083-1a9901844d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Portikot_is_megvadoljak_a_Fenyogyilkossaggal","timestamp":"2019. július. 15. 10:24","title":"Portikot is megvádolnák a Fenyő-gyilkossággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7033e37-87b7-473c-b5e9-781bef90f147","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Négy nagyvárosban, köztük Budapesten közel nyolcezer bébiételt és -italt tesztelt az Egészségügyi Világszervezet, és a termékek legalább felében lévő kalória több mint 30 százaléka cukrokból származott, vagyis ezeket akkor sem kéne hat hónaposnál fiatalabb bébinek adni, ha az van ráírva a címkéjére, hogy lehet.","shortLead":"Négy nagyvárosban, köztük Budapesten közel nyolcezer bébiételt és -italt tesztelt az Egészségügyi Világszervezet, és...","id":"20190715_A_bebietelek_nagy_resze_olyan_cukros_hogy_nem_valo_a_pici_babaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7033e37-87b7-473c-b5e9-781bef90f147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfb472d-133a-4498-88a8-a90b5b675931","keywords":null,"link":"/elet/20190715_A_bebietelek_nagy_resze_olyan_cukros_hogy_nem_valo_a_pici_babaknak","timestamp":"2019. július. 15. 17:11","title":"A bébiételek nagy része olyan cukros, hogy nem való a pici babáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e81aca-462a-4c0d-ad12-3e24aff30ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Glasgow-i Egyetem tudósainak sikerült rögzíteni a kvantum-összefonódást, amit Einstein elutasított.","shortLead":"A Glasgow-i Egyetem tudósainak sikerült rögzíteni a kvantum-összefonódást, amit Einstein elutasított.","id":"20190715_kvantum_osszefonodas_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30e81aca-462a-4c0d-ad12-3e24aff30ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f415505-806a-4998-bce8-953731fb74bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_kvantum_osszefonodas_foto","timestamp":"2019. július. 15. 09:03","title":"A világon elsőként sikerült lefotózni Einstein tévedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még tavasszal vásárolta be magát erre a területre.","shortLead":"Még tavasszal vásárolta be magát erre a területre.","id":"20190715_Paks_tavfuteseert_is_Meszaros_Lorinc_felel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf693342-7bd3-44a1-beb6-70d054c9eaf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Paks_tavfuteseert_is_Meszaros_Lorinc_felel","timestamp":"2019. július. 15. 14:33","title":"Paks távfűtéséért is Mészáros Lőrinc felel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2251fc-4f60-4463-81af-c167cfc8a35a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A természetvédők azt sürgetik, hogy Granite Island illetékesei zárják le a szigetet éjszakára a látogatók előtt.","shortLead":"A természetvédők azt sürgetik, hogy Granite Island illetékesei zárják le a szigetet éjszakára a látogatók előtt.","id":"20190715_del_ausztralia_granite_island_pingvin_kihalas_termeszetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f2251fc-4f60-4463-81af-c167cfc8a35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a10b39-5fd3-447b-9260-783d009acdab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_del_ausztralia_granite_island_pingvin_kihalas_termeszetvedelem","timestamp":"2019. július. 15. 17:33","title":"Kihalás fenyegeti egy ausztrál sziget pingvinpopulációját az ember miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ötödször bajnok a szerb teniszező. ","shortLead":"Ötödször bajnok a szerb teniszező. ","id":"20190714_Wimbledon_Djokovic_megvedte_cimet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db9906c-2c14-43e7-98a7-e84d551ea37c","keywords":null,"link":"/sport/20190714_Wimbledon_Djokovic_megvedte_cimet","timestamp":"2019. július. 14. 20:26","title":"Wimbledon: Djokovic megvédte címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d2ba60-e5d7-47cf-a248-79094478fafb","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A munkaerőhiányt azok sínylik meg a legjobban, akik képtelenek a kisgazdaságukban kitermelni az elfogadható béreket. Nekik és azoknak, akik évtizedeken át feketén, talán éppen náluk dolgoztak, marad a picike nyugdíj, vagy a munka a halálig, a fiatalok külföldre mennek, külföldi vendégmunkásokat meg alig mernek felvenni. A jobb napokat is megélt Bodorszéken jártunk.","shortLead":"A munkaerőhiányt azok sínylik meg a legjobban, akik képtelenek a kisgazdaságukban kitermelni az elfogadható béreket...","id":"20190715_agrarmunka_mezogazdasag_ostermelok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d2ba60-e5d7-47cf-a248-79094478fafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894a6d11-728b-46dc-a1a2-87542512b5c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_agrarmunka_mezogazdasag_ostermelok","timestamp":"2019. július. 15. 14:55","title":"Napszámossors az Alföldön: éhbér után tízezres nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]