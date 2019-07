Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszítővágóval avatkoztak be a tűzoltók Balatonföldváron. ","shortLead":"Feszítővágóval avatkoztak be a tűzoltók Balatonföldváron. ","id":"20190716_kerites_mszs_serules_feszitovago_tuzoltok_balatonfoldvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed478e3-a121-4d85-8122-56042fba21c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_kerites_mszs_serules_feszitovago_tuzoltok_balatonfoldvar","timestamp":"2019. július. 16. 22:18","title":"Kerítés szúrta át a combját, a tűzoltóknak kellett levágniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d47aee-a21e-4955-92b8-52a30456ec66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl sok gyakorlati értelme nincs a „mi lett volna, ha…” kérdésnek, azonban időnként izgalmas eljátszani a gondolattal, hogyan alakulhattak volna a dolgok, ha más irányba fordulnak. Például ha az Androidot ma nem a Google, hanem a Microsoft jegyezné.","shortLead":"Túl sok gyakorlati értelme nincs a „mi lett volna, ha…” kérdésnek, azonban időnként izgalmas eljátszani a gondolattal...","id":"20190716_microsoft_android_bill_gates","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d47aee-a21e-4955-92b8-52a30456ec66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9eb468-fbca-4475-bf4c-7eb2e4573ded","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_microsoft_android_bill_gates","timestamp":"2019. július. 16. 11:03","title":"Mi lett volna, ha a Microsoft fejleszti ki az Androidot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente 2,2 milliméterrel emelkedik a tengerszint az Északi-sarkvidék térségében a klímaváltozás és az abból következő jégolvadás miatt – derítette ki egy német–dán kutatócsoport műholdas mérések alapján.","shortLead":"Évente 2,2 milliméterrel emelkedik a tengerszint az Északi-sarkvidék térségében a klímaváltozás és az abból következő...","id":"20190716_eszaki_sark_jeg_elolvad_tengerszint_emelkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fa970a-025a-4496-a1e9-790c899e5169","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_eszaki_sark_jeg_elolvad_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2019. július. 16. 19:03","title":"Olvad az Északi-sark, és ez nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Váratlanul kitört a Kásler kontra Állami Számvevőszék csata: közleményben bizonygatja az Emmi, hogy a miniszter intézkedései nyomán mára igenis hatékonyan működik a sürgősségi ellátás, az ÁSZ kritikája csak egy korábbi időszakra érvényes, de azóta már orvosolták a problémákat.","shortLead":"Váratlanul kitört a Kásler kontra Állami Számvevőszék csata: közleményben bizonygatja az Emmi, hogy a miniszter...","id":"20190716_Visszaszolt_az_Emmi_Kasler_mar_reg_orvosolta_a_surgossegi_ellatas_hibait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4996315c-dcca-477c-a7c6-d3c7e9ea74c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Visszaszolt_az_Emmi_Kasler_mar_reg_orvosolta_a_surgossegi_ellatas_hibait","timestamp":"2019. július. 16. 14:50","title":"Visszaszólt az Emmi: Kásler már rég orvosolta a sürgősségi ellátás hibáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy teória szerint az okozta a Lyme-kór robbanásszerű elterjedését, hogy más rovarokkal együtt a kullancsokból is biológiai fegyvert akart csinálni a Pentagon. Az amerikai képviselőház most mindenesetre megszavazta, hogy vizsgálják ki ezt a lehetőséget.","shortLead":"Egy teória szerint az okozta a Lyme-kór robbanásszerű elterjedését, hogy más rovarokkal együtt a kullancsokból is...","id":"20190717_A_Pentagont_vallatjak_biologiai_fegyverkent_hasznaltake_a_kullancsokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bea45c-1db6-4a46-afcf-8a9a4b806594","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_Pentagont_vallatjak_biologiai_fegyverkent_hasznaltake_a_kullancsokat","timestamp":"2019. július. 17. 12:35","title":"A Pentagont vallatják, biológiai fegyverként használták-e a kullancsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc350aae-b7cb-438e-b637-76980fbaa804","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az 1994-ben bemutatott klasszikus rajzfilm fotorealisztikus remake-je olyan, mintha az ember félelmetes tárlatvezetésen venne részt egy virtuális természettudományi múzeumban – ahol már csak annyi hiányozna a teljes sokkhoz, hogy a teremőr is együtt énekelje a bizarr műállatokkal a Hakuna Matatát. Kritika.","shortLead":"Az 1994-ben bemutatott klasszikus rajzfilm fotorealisztikus remake-je olyan, mintha az ember félelmetes tárlatvezetésen...","id":"20190716_Megolte_az_uj_Oroszlankiralyt_a_Disney_a_nagyravagyasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc350aae-b7cb-438e-b637-76980fbaa804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d44891-f1fa-406f-ad5a-3067ef5f227c","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_Megolte_az_uj_Oroszlankiralyt_a_Disney_a_nagyravagyasaval","timestamp":"2019. július. 16. 17:00","title":"Megölte az új Oroszlánkirályt a Disney a nagyravágyásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több fellépést le kellett mondania az orvosai tanácsára.","shortLead":"Több fellépést le kellett mondania az orvosai tanácsára.","id":"20190717_Majkanak_nem_nagyon_van_hangja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4828b5ac-e620-44e6-810f-a6a8f553122c","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Majkanak_nem_nagyon_van_hangja","timestamp":"2019. július. 17. 09:38","title":"Majkának nem nagyon van hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","shortLead":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","id":"20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcea870-570d-47da-a6a1-117fcf900b3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","timestamp":"2019. július. 16. 12:33","title":"Kiszivárgott képeken az Asus játékosoknak szánt csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]