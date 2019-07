Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfb09bb5-e783-42a7-acc7-16fdde7292c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Volán akár leállhat jövőre munkaerőhiány miatt.","shortLead":"A Volán akár leállhat jövőre munkaerőhiány miatt.","id":"20190717_Nepszava_egenfoldon_nincs_eleg_buszsofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfb09bb5-e783-42a7-acc7-16fdde7292c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a469ea6f-ef38-4b16-92fa-103961992bce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Nepszava_egenfoldon_nincs_eleg_buszsofor","timestamp":"2019. július. 17. 08:17","title":"Népszava: Égen-földön nincs elég buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0c90dc-da3a-4163-aa4a-d93f7c364147","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt nem tudták megmondani, miért tették.","shortLead":"Azt nem tudták megmondani, miért tették.","id":"20190716_10_eves_fiuk_szedtek_szet_a_nyiregyhazi_KRESZtanpalyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf0c90dc-da3a-4163-aa4a-d93f7c364147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdde931-8062-467e-8356-f9d6770a89d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_10_eves_fiuk_szedtek_szet_a_nyiregyhazi_KRESZtanpalyat","timestamp":"2019. július. 16. 13:40","title":"10 éves fiúk szedték szét a nyíregyházi KRESZ-tanpályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b562f2-6e7a-4a1a-9274-110bcaaf564d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mezőberényben tízmilliót spórolnak ezzel, ott augusztustól lesz mentős az orvosi ügyeletes. De az orvosi kamara szerint ez megengedhetetlen precedens.","shortLead":"Mezőberényben tízmilliót spórolnak ezzel, ott augusztustól lesz mentős az orvosi ügyeletes. De az orvosi kamara szerint...","id":"20190718_Egyre_tobb_helyen_orvos_helyett_mentotiszti_viszi_az_ugyletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96b562f2-6e7a-4a1a-9274-110bcaaf564d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ca93fb-688b-46d4-82c8-750062022db7","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Egyre_tobb_helyen_orvos_helyett_mentotiszti_viszi_az_ugyletet","timestamp":"2019. július. 18. 07:05","title":"Egyre több helyen mentőtiszt viszi orvos helyett az ügyeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97559d69-a731-46fd-91a0-4d767e234588","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Christine Lagarde szeptember 12-ei hatállyal lemondott az IMF vezérigazgatói posztjáról. Feladatainak ellátását már korábban felfüggesztette.","shortLead":"Christine Lagarde szeptember 12-ei hatállyal lemondott az IMF vezérigazgatói posztjáról. Feladatainak ellátását már...","id":"20190716_Az_IMF_vezerigazgatoja_beadta_lemondasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97559d69-a731-46fd-91a0-4d767e234588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb5aa55-d34a-451e-bff9-a9c4fcbf01b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Az_IMF_vezerigazgatoja_beadta_lemondasat","timestamp":"2019. július. 16. 17:19","title":"Az IMF vezérigazgatója beadta lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","shortLead":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","id":"20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcea870-570d-47da-a6a1-117fcf900b3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","timestamp":"2019. július. 16. 12:33","title":"Kiszivárgott képeken az Asus játékosoknak szánt csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz itt minden: napsütés, zápor, zivatar, szél, jég.","shortLead":"Lesz itt minden: napsütés, zápor, zivatar, szél, jég.","id":"20190718_Zivatarokkal_lopakodik_vissza_a_kanikula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914d9f4f-cef9-4e3a-8f9d-1099def0be14","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Zivatarokkal_lopakodik_vissza_a_kanikula","timestamp":"2019. július. 18. 05:02","title":"Zivatarokkal lopakodik vissza a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia parlament végleges formájában elfogadta kedd este a három hónappal ezelőtti tűzvészben megrongálódott párizsi Notre-Dame felújításáról szóló törvényt, amely Emmanuel Macron államfő elképzelésének megfelelően öt évre tervezi a munkálatok időtartamát.","shortLead":"A francia parlament végleges formájában elfogadta kedd este a három hónappal ezelőtti tűzvészben megrongálódott párizsi...","id":"20190717_Adokedvezmenyt_kap_aki_segit_ujjaepiteni_a_NotreDameot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d1be0f-d994-4bb1-b840-76e8cee0c940","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Adokedvezmenyt_kap_aki_segit_ujjaepiteni_a_NotreDameot","timestamp":"2019. július. 17. 06:42","title":"Adókedvezményt kap, aki segít újjáépíteni a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszítővágóval avatkoztak be a tűzoltók Balatonföldváron. ","shortLead":"Feszítővágóval avatkoztak be a tűzoltók Balatonföldváron. ","id":"20190716_kerites_mszs_serules_feszitovago_tuzoltok_balatonfoldvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed478e3-a121-4d85-8122-56042fba21c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_kerites_mszs_serules_feszitovago_tuzoltok_balatonfoldvar","timestamp":"2019. július. 16. 22:18","title":"Kerítés szúrta át a combját, a tűzoltóknak kellett levágniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]