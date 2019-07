Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letartóztattak egy 41 éves nőt, valamint a fiát és egyik lányát, mert a gyanú szerint évek óta több embert is rabszolgaként tartottak és használtak ki Pakodon – erősítette meg a Zalai Hírlap információját csütörtökön a Zala Megyei Főügyészség szóvivője.","shortLead":"Letartóztattak egy 41 éves nőt, valamint a fiát és egyik lányát, mert a gyanú szerint évek óta több embert is...","id":"20190718_Rabszolgatarto_csalad_tagjait_tartoztattak_le_Zalaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557834ac-e24a-4f6a-b1da-33ef677fd82a","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Rabszolgatarto_csalad_tagjait_tartoztattak_le_Zalaban","timestamp":"2019. július. 18. 10:27","title":"Rabszolgatartó családot tartóztattak le Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f59e2d-88c0-4d77-8fbf-adb92bc86fe7","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színésznő 2015-ben vállalt utoljára közéleti szerepet. 