[{"available":true,"c_guid":"e603055e-ad0a-48c0-9321-ee9a98033bc3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több utcában is a keleti-nyugati közlekedési irányok élveznek majd elsőbbséget az észak-déliekkel szemben.","shortLead":"Több utcában is a keleti-nyugati közlekedési irányok élveznek majd elsőbbséget az észak-déliekkel szemben.","id":"20190719_Hetfotol_vigyazzon_az_elsobbsegadassal_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. július. 19. 15:38","title":"Hétfőtől vigyázzon az elsőbbségadással a XIII. kerületben"},{"available":true,"c_guid":"d4f30b4f-88b4-48d5-9823-6eb294231f2d","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A svéd nyárközépi napfényben taszít rettegésbe a legújabb szektás horrorfilm. A Fehér éjszakák zömében Magyarországon forgott, a rendezője pedig az az Ari Aster, akit a műfajt megújító ifjú titánként emlegetnek. A svéd bukolikus idill kellően nyomasztó, ám Aster adott egy pofont a horrornak, amikor gonosz és okos humorral kasztrálta a Fehér éjszakák jól felépített feszültségét. ","shortLead":"A svéd nyárközépi napfényben taszít rettegésbe a legújabb szektás horrorfilm. A Fehér éjszakák zömében Magyarországon...","id":"20190716_Midsommar_Feher_ejszakak_Ari_Aster_folk_horror_szekta","timestamp":"2019. július. 18. 20:00","title":"Van, aki csak tüzet gyújt, más embert is rak a máglyára nyár közepén"},{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 186 milliárd forint bevételt termeltek az autópályák az első fél évben. A külföldiek és a belföldiek aránya 35-65 százalék volt.","shortLead":"Összesen 186 milliárd forint bevételt termeltek az autópályák az első fél évben. A külföldiek és a belföldiek aránya...","id":"20190718_Az_autosok_majd_50_milliard_forintot_fizettek_az_autopalyakert_fel_ev_alatt","timestamp":"2019. július. 18. 12:37","title":"Az autósok majd' 50 milliárd forintot fizettek az autópályákért fél év alatt"},{"available":true,"c_guid":"58fa364e-2859-4e36-b179-26468d7e3937","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar kardozó a dél-koreai Oh Szang Uktól kapott ki a fináléban. Öt tussal is vezetett.","id":"20190718_szatmari_andras_ezusterem_vivo_vb_kardvivas","timestamp":"2019. július. 18. 20:57","title":"Ezüstérmes Szatmári András a budapesti vívó-vb-n"},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lájkvadászat okozta pszichikai nyomás miatt kísérletképpen (de csak néhány országban) kikapcsolja a fotó alatti lájkokat az Instagram.","shortLead":"A lájkvadászat okozta pszichikai nyomás miatt kísérletképpen (de csak néhány országban) kikapcsolja a fotó alatti...","id":"20190718_instagram_like_lajk_fotomegoszto","timestamp":"2019. július. 18. 19:33","title":"Elindult az Instagram nagy kísérlete: eltüntetik a lájkokat a fotókról"},{"available":true,"c_guid":"0b18fb84-d4e2-4c68-80cb-f9a0c02d4267","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 22 éves világ- és Európa-bajnok kajakozó fellebbez a döntés ellen. ","shortLead":"A 22 éves világ- és Európa-bajnok kajakozó fellebbez a döntés ellen. ","id":"20190718_A_doppingolasert_eltiltott_Takacs_Tamara_szerint_megmergeztek_a_taplalekkiegeszitojet","timestamp":"2019. július. 18. 20:34","title":"A doppingolásért eltiltott Takács Tamara szerint megmérgezték a táplálék-kiegészítőjét"},{"available":true,"c_guid":"d857ff02-56f9-4cc9-a86f-22922401a238","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Coca-Cola HBC Magyarországon is elindítja a Costa Coffee forgalmazását 2020-ban.","shortLead":"A Coca-Cola HBC Magyarországon is elindítja a Costa Coffee forgalmazását 2020-ban.","id":"20190718_Hamarosan_jon_a_Coca_Colakave","timestamp":"2019. július. 18. 13:49","title":"Hamarosan jön a Coca-Cola-kávé"},{"available":true,"c_guid":"24b92df2-3937-4ca8-b97f-a32cffccd7cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Majdnem egy évtizedet élt meg Victor Vasarely egyik alkotása Budapest egyik tűzfalán. A falfestményt lemeszelték, helyére új minta kerül. ","shortLead":"Majdnem egy évtizedet élt meg Victor Vasarely egyik alkotása Budapest egyik tűzfalán. A falfestményt lemeszelték...","id":"20190719_9_ev_utan_eltunt_a_budapesti_belvaros_ikonikus_tuzfalfestmenye","timestamp":"2019. július. 19. 11:49","title":"Kilenc év után eltűnt a budapesti Belváros ikonikus tűzfalfestménye"}]

