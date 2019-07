Újabb baleset az M7-esen

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c12c48df-595b-43c2-89f0-a8999834414e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"\"Hogy miért fontos tudni az embernek, hol van eltemetve? Nem tudom a magyarázatát. Azt viszont tudom, hol akarok nyugodni\" - mondta el a HVG-nek adott portréinterjúban a pénteken, 90 évesen elhunyt Heller Ágnes. Az 1999 novemberében készült interjút változtatás nélkül közöljük.","shortLead":"\"Hogy miért fontos tudni az embernek, hol van eltemetve? Nem tudom a magyarázatát. Azt viszont tudom, hol akarok...","id":"20190719_Heller_Agnes_portre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c12c48df-595b-43c2-89f0-a8999834414e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18ee1e3-45e1-41f0-b396-3927dc50c189","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Heller_Agnes_portre","timestamp":"2019. július. 19. 21:32","title":"Heller Ágnes: \"Nekem nem kell, hogy kövessenek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953f1cb7-f7b2-4804-832c-ddbb9c943ad9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javaslatokat tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.","shortLead":"Javaslatokat tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.","id":"20190719_OECD_javitani_kell_a_magyar_oktatas_minosegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=953f1cb7-f7b2-4804-832c-ddbb9c943ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c3c947-9026-48f5-b533-5fbcecd6625a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_OECD_javitani_kell_a_magyar_oktatas_minosegen","timestamp":"2019. július. 19. 16:29","title":"OECD: Javítani kell a magyar oktatás minőségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályázatíró cégeket egy számviteli végzettséggel rendelkező nő irányította. A bűnszervezet 2,1 milliárd forinthoz jutott hozzá jogosulatlanul.","shortLead":"A pályázatíró cégeket egy számviteli végzettséggel rendelkező nő irányította. A bűnszervezet 2,1 milliárd forinthoz...","id":"20190719_allami_unios_tamogatas_bunszervezet_szamviteli_vegzettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c556e7b8-9db1-4d1a-ba8d-a791baa5f1b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_allami_unios_tamogatas_bunszervezet_szamviteli_vegzettseg","timestamp":"2019. július. 19. 09:45","title":"Állami és uniós támogatásokat nyúlt le egy magyar bűnszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a vádakkal van probléma.","shortLead":"Nem a vádakkal van probléma.","id":"20190720_carlos_ghosn_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a77b55-1fcd-4c1b-84c2-64e777587e48","keywords":null,"link":"/kkv/20190720_carlos_ghosn_per","timestamp":"2019. július. 20. 13:21","title":"Beperli a Nissant és a Mitsubishit a sikkasztással vádolt volt vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két gyilkossággal gyanúsított férfit márciusban fogták el Prágában, most kommandósok hozták a határig. ","shortLead":"A két gyilkossággal gyanúsított férfit márciusban fogták el Prágában, most kommandósok hozták a határig. ","id":"20190718_Magyarorszagra_hoztak_D_Csabat_a_csantaveri_bergyilkost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8ea9c4-a093-427d-870b-4ef0c5a4c849","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Magyarorszagra_hoztak_D_Csabat_a_csantaveri_bergyilkost","timestamp":"2019. július. 18. 19:36","title":"Magyarországra hozták D. Csabát, a csantavéri bérgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d562049-c514-4076-9dd6-9190ff9c964e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megdöbbentő statisztikát publikáltak a dán kutatók.","shortLead":"Megdöbbentő statisztikát publikáltak a dán kutatók.","id":"20190719_Muanyagot_nyelt_le_a_dan_partoknal_elpusztult_viharmadarak_95_szazaleka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d562049-c514-4076-9dd6-9190ff9c964e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e740b3e7-d390-4a1f-a8c8-80e1d839a072","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Muanyagot_nyelt_le_a_dan_partoknal_elpusztult_viharmadarak_95_szazaleka","timestamp":"2019. július. 19. 17:29","title":"A viharmadár is gyönyörű állat, kár, hogy éhen hal a műanyag miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80367f6-f999-46c1-913f-6ffc9cfa4099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tudományos újságíró olyan részletekről számol be a holdra szállással kapcsolatos új könyvében, melyek sokáig titkosítva voltak.","shortLead":"Egy tudományos újságíró olyan részletekről számol be a holdra szállással kapcsolatos új könyvében, melyek sokáig...","id":"20190720_nasa_holdra_szallas_parancsnoki_modul_urhajosok_tragedia_nancy_atkinson_konyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b80367f6-f999-46c1-913f-6ffc9cfa4099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b138e2f-9289-4ae1-ab97-64d5da8bd2b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_nasa_holdra_szallas_parancsnoki_modul_urhajosok_tragedia_nancy_atkinson_konyv","timestamp":"2019. július. 20. 14:03","title":"Titkolt részletek: hajszálon múlt, hogy a holdra szállás nem végződött tragédiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kamion és kisbusz ütközött a sztráda Szeged felé vezető oldalán.","shortLead":"Kamion és kisbusz ütközött a sztráda Szeged felé vezető oldalán.","id":"20190719_Tobben_megserultek_az_M5oson_tortent_balesetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497e3b08-cbd1-4712-8366-677563a0fc9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Tobben_megserultek_az_M5oson_tortent_balesetben","timestamp":"2019. július. 19. 06:58","title":"Többen megsérültek az M5-ösön történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]