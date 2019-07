Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46328bea-4f7c-4b15-b00d-af000c857897","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elavult az Országos Képzési Jegyzékre (OKJ) épülő rendszer, ezért olyat alakítanak ki helyette, amely jobban igazodik a gazdasági környezethez.","shortLead":"Elavult az Országos Képzési Jegyzékre (OKJ) épülő rendszer, ezért olyat alakítanak ki helyette, amely jobban igazodik...","id":"20190722_okj_rendszer_oktatas_itm_poloskei_gaborne_uj_kepzesi_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46328bea-4f7c-4b15-b00d-af000c857897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ffcbf5-8af9-4300-8726-1db35f518399","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_okj_rendszer_oktatas_itm_poloskei_gaborne_uj_kepzesi_rendszer","timestamp":"2019. július. 22. 07:37","title":"Lecseréli, nem megújítja az OKJ-t a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f136db45-5c00-4757-a52d-b58e690c3376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felvételt tett közzé a Forradalmi Gárda az akcióról. ","shortLead":"Felvételt tett közzé a Forradalmi Gárda az akcióról. ","id":"20190721_Helikopterrol_foglaltak_el_az_irani_kommandosok_a_brit_tankert__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f136db45-5c00-4757-a52d-b58e690c3376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d8c12c-1852-4861-91ae-534e9548c788","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Helikopterrol_foglaltak_el_az_irani_kommandosok_a_brit_tankert__video","timestamp":"2019. július. 21. 10:51","title":"Helikopterről foglalták el az iráni kommandósok a brit tankert - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","shortLead":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","id":"20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d60c9-51a5-473c-9d55-daf3d62cb320","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","timestamp":"2019. július. 21. 14:59","title":"Négy autó ütközött, óriási a dugó az M7-esen a főváros felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c70ed4a-8360-490a-9dfb-b40d5e608466","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szexista, homofób, sértő üzenetváltások kerültek nyilvánosságra. ","shortLead":"Szexista, homofób, sértő üzenetváltások kerültek nyilvánosságra. ","id":"20190722_Tobb_ezren_tiltakoztak_San_Juan_utcain_a_kormanyzo_lemondasat_kovetelve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c70ed4a-8360-490a-9dfb-b40d5e608466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3f79b7-4a59-4926-91d2-78890f4e3351","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_Tobb_ezren_tiltakoztak_San_Juan_utcain_a_kormanyzo_lemondasat_kovetelve","timestamp":"2019. július. 22. 22:08","title":"Több ezren tiltakoztak San Juan utcáin a kormányzó lemondását követelve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe351dc-d372-4025-b928-3d70e5de57a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan nyomkodják most a FaceApp nevű alkalmazást, amiért képes megöregíteni a felhasználót. De vajon a valóságot mutatja? Ennek járt utána a BBC néhány ismert ember képe alapján.","shortLead":"Sokan nyomkodják most a FaceApp nevű alkalmazást, amiért képes megöregíteni a felhasználót. De vajon a valóságot...","id":"20190722_faceapp_oregito_alkalmazas_kepmanipulacio_sztarok_kepei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffe351dc-d372-4025-b928-3d70e5de57a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f8563e-5d91-44c4-b6b5-b837cf66b0d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_faceapp_oregito_alkalmazas_kepmanipulacio_sztarok_kepei","timestamp":"2019. július. 22. 09:03","title":"Fotók Attenborough-tól Schwarzeneggerig: mennyire pontosan öregít a FaceApp?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az egyik pályán leállt a vasúti forgalom a baleset után.","shortLead":"Az egyik pályán leállt a vasúti forgalom a baleset után.","id":"20190723_Biciklist_gazolt_el_egy_vonat_Balatonszeplaknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a701a59-e820-4832-aff0-f63d256c1046","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190723_Biciklist_gazolt_el_egy_vonat_Balatonszeplaknal","timestamp":"2019. július. 23. 09:42","title":"Biciklist gázolt el egy vonat Balatonszéplaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány dönthet, egy korábbi ígéret alapján.","shortLead":"A kormány dönthet, egy korábbi ígéret alapján.","id":"20190722_szlovakia_minimalber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29419dab-aee4-4b4b-a983-32d5aa0db4ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_szlovakia_minimalber","timestamp":"2019. július. 22. 12:13","title":"Lehet irigykedni: a magyarnak majdnem másfélszerese lehet a szlovák minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c952b32-898c-45b1-8b4b-0d506a256200","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A csapat hat tagja érmet is nyert. ","shortLead":"A csapat hat tagja érmet is nyert. ","id":"20190722_Elokelo_helyen_vegzett_a_magyar_csapat_a_Nemzetkozi_Matematikai_Diakolimpian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c952b32-898c-45b1-8b4b-0d506a256200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6a14cf-ecdb-41ff-aa82-457d145b6502","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_Elokelo_helyen_vegzett_a_magyar_csapat_a_Nemzetkozi_Matematikai_Diakolimpian","timestamp":"2019. július. 22. 13:34","title":"Előkelő helyen végzett a magyar csapat a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]