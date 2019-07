Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A portugál rendőrség egy 55 éves férfit gyanúsít, hogy ő okozta az ország középső részén, Castelo Branco környékén második napja tomboló erdőtüzeket.","shortLead":"A portugál rendőrség egy 55 éves férfit gyanúsít, hogy ő okozta az ország középső részén, Castelo Branco környékén...","id":"20190721_Orizetbe_vettek_egy_ferfit_aki_a_portugaliai_erdotuzeket_okozhatta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bf6fc5-f13a-40d5-b94c-85796622d352","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Orizetbe_vettek_egy_ferfit_aki_a_portugaliai_erdotuzeket_okozhatta","timestamp":"2019. július. 21. 19:04","title":"Őrizetbe vettek egy férfit, aki a portugáliai erdőtüzeket okozhatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115adcd8-7e49-4631-9373-acb1e8cebffc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A díjat második világháborús veteránok jelenlétében adtak át a normandiai Caen városában.\r

","shortLead":"A díjat második világháborús veteránok jelenlétében adtak át a normandiai Caen városában.\r

","id":"20190721_Greta_Thunberg_kapta_a_normandiai_partraszallas_emlekere_alapitott_Szabadsagdijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=115adcd8-7e49-4631-9373-acb1e8cebffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f8f90e-526e-4908-b328-8d9eef71ecfd","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Greta_Thunberg_kapta_a_normandiai_partraszallas_emlekere_alapitott_Szabadsagdijat","timestamp":"2019. július. 21. 21:43","title":"Greta Thunberg kapta a normandiai partraszállás emlékére alapított Szabadság-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29e420d-fb05-406d-a6ee-31d212b61c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekig készültek, de az utolsó hónapok különösen fontosak voltak, minden mozdulatot, minden műszaki, irányítási tudnivalót el kellett sajátítaniuk. Alább erről láthatnak képeket.","shortLead":"Évekig készültek, de az utolsó hónapok különösen fontosak voltak, minden mozdulatot, minden műszaki, irányítási...","id":"20190720_Mutatjuk_min_kellett_vegigmenniuk_Armstrongeknak_mielott_nekivagtak_a_holdutazasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d29e420d-fb05-406d-a6ee-31d212b61c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a9c5a8-9254-4ea7-b3e8-27f78d5a437e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_Mutatjuk_min_kellett_vegigmenniuk_Armstrongeknak_mielott_nekivagtak_a_holdutazasnak","timestamp":"2019. július. 20. 15:05","title":"Mutatjuk, min mentek végig Armstrongék a nagy utazás előtt - képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","shortLead":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","id":"20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d60c9-51a5-473c-9d55-daf3d62cb320","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","timestamp":"2019. július. 21. 14:59","title":"Négy autó ütközött, óriási a dugó az M7-esen a főváros felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1ab0ae-f4a4-4d8a-a229-89437c634f68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen lett az Európai Bizottság elnöke; csúfos kudarcot vallott a bevándorlási különadó; NB III-as és még gyengébb csapatoknak is sorra épülnek új arénák. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ursula von der Leyen lett az Európai Bizottság elnöke; csúfos kudarcot vallott a bevándorlási különadó; NB III-as és...","id":"20190721_Es_akkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f1ab0ae-f4a4-4d8a-a229-89437c634f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8996285-ca37-4b77-8bf9-03bdeca5f537","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_Es_akkor","timestamp":"2019. július. 21. 07:00","title":"És akkor \"elkészült\" az 5-ös metró Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8910001d-37fa-4630-a82e-ecd5b0a08c90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégi csúcsban félpályás útlezárás.","shortLead":"A hétvégi csúcsban félpályás útlezárás.","id":"20190720_Beallt_az_M7es_a_Balaton_elott_egy_baleset_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8910001d-37fa-4630-a82e-ecd5b0a08c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7f8355-e7a7-461a-8f66-e3d72adbdba3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190720_Beallt_az_M7es_a_Balaton_elott_egy_baleset_miatt","timestamp":"2019. július. 20. 10:40","title":"Beállt az M7-es a Balaton előtt egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4135c772-773b-40cb-9ff7-e02842fc1bfd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kapás Boglárka ugyanebben a számban hatodik lett. ","shortLead":"Kapás Boglárka ugyanebben a számban hatodik lett. ","id":"20190721_Kesely_Ajna_orszagos_csuccsal_lett_negyedik_400_gyorson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4135c772-773b-40cb-9ff7-e02842fc1bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b4594e-df02-4aa0-8fd5-83adf86091d0","keywords":null,"link":"/sport/20190721_Kesely_Ajna_orszagos_csuccsal_lett_negyedik_400_gyorson","timestamp":"2019. július. 21. 14:34","title":"Késely Ajna országos csúccsal lett negyedik 400 gyorson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5674a195-3446-4815-bbf7-b2861cfe5737","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elismeréshajszoló magas szinten igazodik a vélt vagy valós elvárásokhoz, hogy cserébe dicséretet és szeretet kapjon. Így válik igazi kaméleonná.","shortLead":"Az elismeréshajszoló magas szinten igazodik a vélt vagy valós elvárásokhoz, hogy cserébe dicséretet és szeretet kapjon...","id":"20190721_On_is_vagyik_az_elismeresre_Talan_tulzottan_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5674a195-3446-4815-bbf7-b2861cfe5737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8da0c42-7d93-4db1-a194-db154e71b0d8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190721_On_is_vagyik_az_elismeresre_Talan_tulzottan_is","timestamp":"2019. július. 21. 20:15","title":"Ön is vágyik az elismerésre? Talán túlzottan is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]