[{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus 21-től veszik ki a csatornát a neten nézhető Digi Online-on elérhető csatornák közül.","shortLead":"Augusztus 21-től veszik ki a csatornát a neten nézhető Digi Online-on elérhető csatornák közül.","id":"20190722_Digi_RTL_Klub_online_kinalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f89ef1c-c226-4b42-8238-75ed5f9bee1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_Digi_RTL_Klub_online_kinalat","timestamp":"2019. július. 22. 20:16","title":"A Digi kiveszi az RTL Klubot az online kínálatából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ee0c25-0542-4d89-9de6-77e73465ad6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szankciókról Ferenc pápa döntött.","shortLead":"A szankciókról Ferenc pápa döntött.","id":"20190721_Egyhazi_szankciokkal_sujtottak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_amerikai_puspokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2ee0c25-0542-4d89-9de6-77e73465ad6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e211bc6-34be-456e-b1a2-84c0b396504c","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Egyhazi_szankciokkal_sujtottak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_amerikai_puspokot","timestamp":"2019. július. 21. 17:26","title":"Egyházi szankciókkal sújtották a szexuális zaklatással vádolt amerikai püspököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a10618-493a-45c5-9c64-9328293baf69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 8000-szeresen térült meg annak az egykori NASA-gyakornoknak a befektetése, aki megvette a NASA-tól a hodlra szállás ikonikus szalagjait.","shortLead":"Több mint 8000-szeresen térült meg annak az egykori NASA-gyakornoknak a befektetése, aki megvette a NASA-tól a hodlra...","id":"20190722_holdra_szallas_arveres_sothebys","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87a10618-493a-45c5-9c64-9328293baf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ebc4b7-99b6-4195-8171-fe0d93630e5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_holdra_szallas_arveres_sothebys","timestamp":"2019. július. 22. 20:10","title":"521 millió forintért keltek el az eredeti szalagok, amik a holdra szállást örökítették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állítólag már csak napok kérdése, és pont kerülhet egy hosszabb üzleti tárgyalás végére: az Apple-é lehet az Intel modemchip-üzletága, ami igencsak jól jöhet a majdani iPhone-oknál.","shortLead":"Állítólag már csak napok kérdése, és pont kerülhet egy hosszabb üzleti tárgyalás végére: az Apple-é lehet az Intel...","id":"20190723_apple_intel_felvasarlas_5g_modemchip_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19dc502-bb0e-4a76-ae9f-61f6896db116","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_apple_intel_felvasarlas_5g_modemchip_iphone","timestamp":"2019. július. 23. 09:33","title":"Hamarosan nyélbe ütik: legalább egymilliárd dollárt kínál az Apple az Intel modemchip üzletéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8308ee04-beb0-4b64-a550-da5fe6efe43f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gazdája kétségbeesve keresi a környéken, a madár állítólag a kertből vitte el az állatot. ","shortLead":"Gazdája kétségbeesve keresi a környéken, a madár állítólag a kertből vitte el az állatot. ","id":"20190722_Siraly_ragadott_el_egy_csivavat_Angliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8308ee04-beb0-4b64-a550-da5fe6efe43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d66a5ba-4d6d-4158-9766-750e65e4906a","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Siraly_ragadott_el_egy_csivavat_Angliaban","timestamp":"2019. július. 22. 12:48","title":"Sirály ragadott el egy csivavát Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8e63af-748f-4c60-8748-e24ff6247629","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"A sajtókamara fenyegetése nem szűnt meg. Védekezni kellene.","shortLead":"A sajtókamara fenyegetése nem szűnt meg. Védekezni kellene.","id":"20190722_Revesz_A_hoherra_varva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8e63af-748f-4c60-8748-e24ff6247629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43572fe6-5596-4f83-9798-7475dfd85036","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Revesz_A_hoherra_varva","timestamp":"2019. július. 22. 14:24","title":"Révész: A hóhérra várva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig őket támogatta a tantestület, a szülők és az önkormányzat is. ","shortLead":"Pedig őket támogatta a tantestület, a szülők és az önkormányzat is. ","id":"20190722_EMMI_iskolaigazgato_palyazat_Budaors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e4808c-32fa-4381-bd5a-0ed6eff97196","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_EMMI_iskolaigazgato_palyazat_Budaors","timestamp":"2019. július. 22. 20:20","title":"Visszadobta az EMMI két iskolaigazgató pályázatát, mert nem \"voltak elég meggyőzőek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04304125-0820-4343-8279-699765ac7199","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Macron francia elnök szerint már 14 ország egyet is értett elvi alapon a dokumentummal.","shortLead":"Macron francia elnök szerint már 14 ország egyet is értett elvi alapon a dokumentummal.","id":"20190723_Orban_remalma_gyors_es_automatikus_megoldast_kinal_a_migraciora_egy_nemetfrancia_elkepzeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04304125-0820-4343-8279-699765ac7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee883f5-6db9-4509-a964-c7589060f93b","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Orban_remalma_gyors_es_automatikus_megoldast_kinal_a_migraciora_egy_nemetfrancia_elkepzeles","timestamp":"2019. július. 23. 07:18","title":"Orbán rémálma: gyors és automatikus megoldást kínál a migrációra egy német–francia elképzelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]