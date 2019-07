Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Királyok völgyéből a gízai piramisok közelében épülő Egyiptomi Nagymúzeumba szállították át Tutanhamon külső aranyozott fakoporsóját, amelyen első ízben végeznek restaurálási munkálatokat a gyermekfáraó sírjának 1922-ben történt felfedezése óta. ","shortLead":"A Királyok völgyéből a gízai piramisok közelében épülő Egyiptomi Nagymúzeumba szállították át Tutanhamon külső...","id":"20190722_egyiptom_tutanhamon_aranyozott_fakoporso_helyreallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5e8b30-09ff-48b8-8441-1fdf95eee9ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_egyiptom_tutanhamon_aranyozott_fakoporso_helyreallitas","timestamp":"2019. július. 22. 07:03","title":"97 év után hozzányúlnak Tutanhamon fáraó aranyozott koporsójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban a rendkívüli körülményekre hivatkoztak, a miniszterelnökségi vizsgálat után meggondolták magukat. ","shortLead":"Korábban a rendkívüli körülményekre hivatkoztak, a miniszterelnökségi vizsgálat után meggondolták magukat. ","id":"20190722_Megis_fizet_a_hetoras_kesesert_a_Wizzair","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b44c93-410c-4c0d-b18c-19d75d5ae8e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_Megis_fizet_a_hetoras_kesesert_a_Wizzair","timestamp":"2019. július. 22. 18:51","title":"Mégis fizet a hétórás késésért a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38e748c-8f01-431a-84b0-955cd307b106","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerinte a Bastille napi repkedése eltörpül a mostani kihívás mellett.","shortLead":"Szerinte a Bastille napi repkedése eltörpül a mostani kihívás mellett.","id":"20190721_Legdeszkan_repuli_at_a_La_Manche_csatornat_a_francia_feltalalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e38e748c-8f01-431a-84b0-955cd307b106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc8fe63-e057-4622-9641-6626d4a74540","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_Legdeszkan_repuli_at_a_La_Manche_csatornat_a_francia_feltalalo","timestamp":"2019. július. 21. 18:50","title":"Légdeszkán repüli át a La Manche csatornát a francia feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8e63af-748f-4c60-8748-e24ff6247629","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"A sajtókamara fenyegetése nem szűnt meg. Védekezni kellene.","shortLead":"A sajtókamara fenyegetése nem szűnt meg. Védekezni kellene.","id":"20190722_Revesz_A_hoherra_varva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8e63af-748f-4c60-8748-e24ff6247629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43572fe6-5596-4f83-9798-7475dfd85036","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Revesz_A_hoherra_varva","timestamp":"2019. július. 22. 14:24","title":"Révész: A hóhérra várva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c228809-7a0a-4756-8938-d442746d55c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közönség azt hitte, ez is a műsor része.","shortLead":"A közönség azt hitte, ez is a műsor része.","id":"20190721_A_szorongasarol_meselt_aztan_osszeesett_es_meghalt_a_szinpadon_egy_komikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c228809-7a0a-4756-8938-d442746d55c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81140919-05c9-4681-9880-de81e3441834","keywords":null,"link":"/elet/20190721_A_szorongasarol_meselt_aztan_osszeesett_es_meghalt_a_szinpadon_egy_komikus","timestamp":"2019. július. 21. 15:38","title":"A szorongásáról mesélt, aztán összeesett és meghalt a színpadon egy komikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy nő a munkaerőhiány, egyre gyorsabban kell valahol elhelyezni a vendégmunkásokat.","shortLead":"Ahogy nő a munkaerőhiány, egyre gyorsabban kell valahol elhelyezni a vendégmunkásokat.","id":"20190723_Nepszava_Onkormanyzati_irodaba_koltoztettek_be_vendegmunkasokat_Erzsebetvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d170d8e7-a02f-4eb6-ab0f-5898fcd3e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea06008-db28-4bd1-89e7-2d4e1feea380","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Nepszava_Onkormanyzati_irodaba_koltoztettek_be_vendegmunkasokat_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. július. 23. 05:27","title":"Népszava: Önkormányzati irodába költöztettek be vendégmunkásokat Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d319e4-13f4-4d90-b140-db522ba1d5ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig tervezték a Csandrajáan-2 missziót, amivel India lehet az első, aki a Hold déli pólusához megy.","shortLead":"Sokáig tervezték a Csandrajáan-2 missziót, amivel India lehet az első, aki a Hold déli pólusához megy.","id":"20190722_india_urkutatasi_hivatal_csandrajaan_2_hold_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0d319e4-13f4-4d90-b140-db522ba1d5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75db83f-7892-43e4-b1e3-c0515d8595bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_india_urkutatasi_hivatal_csandrajaan_2_hold_kutatas","timestamp":"2019. július. 22. 12:03","title":"Sikerült: Elindult a Holdra India, a déli pólushoz visznek egy kutatójárművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fadb73c-1cc6-4ec9-bb9e-534f66509abf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég szép kollekció jött össze a napokban Röszkénél lopott autókból. ","shortLead":"Elég szép kollekció jött össze a napokban Röszkénél lopott autókból. ","id":"20190723_Ebbol_a_svajci_Bentleybol_nem_lesz_most_a_Balkanon_hasznaltauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fadb73c-1cc6-4ec9-bb9e-534f66509abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1150b545-425b-4f6b-b9bc-f2dcb60d68d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Ebbol_a_svajci_Bentleybol_nem_lesz_most_a_Balkanon_hasznaltauto","timestamp":"2019. július. 23. 09:17","title":"Ebből a svájci Bentleyből nem lesz most a Balkánon úri használt autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]