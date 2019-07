Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3836c65c-9734-43dd-b996-0497aad02e2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit trónörökös hatéves lett, és elég boldognak tűnik. Biztosan az angol focimez miatt.","shortLead":"A brit trónörökös hatéves lett, és elég boldognak tűnik. Biztosan az angol focimez miatt.","id":"20190722_Gyorgy_hercegnek_nagyon_jol_all_a_hianyzo_tejfog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3836c65c-9734-43dd-b996-0497aad02e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0aff2d-2368-4369-9c85-f4e89dca021f","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Gyorgy_hercegnek_nagyon_jol_all_a_hianyzo_tejfog","timestamp":"2019. július. 22. 09:42","title":"György hercegnek nagyon jól áll a hiányzó tejfog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e43e9c-351a-4f39-be96-985c654666bb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190723_Marabu_FekNyuz_Eletre_neveles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8e43e9c-351a-4f39-be96-985c654666bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b07b9e4-cc6d-4d43-96d3-f2ccdbee42e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Marabu_FekNyuz_Eletre_neveles","timestamp":"2019. július. 23. 18:35","title":"Marabu FékNyúz: Életre nevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d82b629-8159-4a69-ac6d-e0446dc698fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem környezetbarát és ártalmas lehet az egészségre a papírpoharak környezettudatos alternatívájaként hirdetett bambuszpohár - közölte kedden a termékek tesztelésével foglalkozó német szervezet, a Stiftung Warentest.","shortLead":"Nem környezetbarát és ártalmas lehet az egészségre a papírpoharak környezettudatos alternatívájaként hirdetett...","id":"20190723_bambuszpohar_kornyezetbarat_egeszsegre_artalmas_melamingyanta_melamin_formaldehid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d82b629-8159-4a69-ac6d-e0446dc698fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd26dbe-957d-4973-95bb-2b307994b09e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_bambuszpohar_kornyezetbarat_egeszsegre_artalmas_melamingyanta_melamin_formaldehid","timestamp":"2019. július. 23. 20:03","title":"Tesztekkel igazolták, hogy a környezetbarátnak mondott bambuszpohár ártalmas lehet az egészségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46970caa-19f7-4da0-b985-4e2d42f0b646","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogy is néz ki a vízkristály? ","shortLead":"Hogy is néz ki a vízkristály? ","id":"20190722_Jegvarazs_plakat_asztrofizikus_neil_degrasse_tyson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46970caa-19f7-4da0-b985-4e2d42f0b646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3e468c-a500-4f47-a4b3-fff943e41458","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_Jegvarazs_plakat_asztrofizikus_neil_degrasse_tyson","timestamp":"2019. július. 22. 21:58","title":"Beszólt a Disneynek egy asztrofizikus, mert pontatlan a Jégvarázs 2. plakátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d39680-5dd9-4f3e-9f7d-d6dc2dc6cf5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Mutatjuk a változásokat. ","shortLead":"Mutatjuk a változásokat. ","id":"20190722_Szena_teri_buszpalyaudvar_megszunik_Szell_Kalman_ter_Volan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49d39680-5dd9-4f3e-9f7d-d6dc2dc6cf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b649f-8493-4bf9-976b-eac2931cafc7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190722_Szena_teri_buszpalyaudvar_megszunik_Szell_Kalman_ter_Volan","timestamp":"2019. július. 22. 16:03","title":"Megszűnik a Széna téri buszpályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36412974-e09c-434f-96e7-4de254c27f00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén nem lehet kormányellenességgel vádolni a gombaszögi nyári tábort. ","shortLead":"Idén nem lehet kormányellenességgel vádolni a gombaszögi nyári tábort. ","id":"20190722_gombaszogi_tabor_fidesz_patria_oncenzura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36412974-e09c-434f-96e7-4de254c27f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43487547-b363-4f04-9210-d8e6ac153b71","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_gombaszogi_tabor_fidesz_patria_oncenzura","timestamp":"2019. július. 22. 12:43","title":"Újabb tábort ural el a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Indok nincs.","shortLead":"Indok nincs.","id":"20190723_Kellemetlen_meglepetes_erheti_a_Premium_Magyar_Allampapirnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6150ce63-104e-41fc-aae6-6badbafe61cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Kellemetlen_meglepetes_erheti_a_Premium_Magyar_Allampapirnal","timestamp":"2019. július. 23. 19:52","title":"Kellemetlen meglepetés érheti a Prémium Magyar Állampapírnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a889e6dc-40fc-4085-8a3d-7a87c53e7a4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben összesen 10 személy sérült meg.","shortLead":"A balesetben összesen 10 személy sérült meg.","id":"20190722_Tomegbalesetet_okozott_egy_szakszerutlen_fekprobas_mikrobusz_amelyhez_egy_trelert_is_csatoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a889e6dc-40fc-4085-8a3d-7a87c53e7a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11377f77-9adc-42fb-a669-b372b7ce52a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Tomegbalesetet_okozott_egy_szakszerutlen_fekprobas_mikrobusz_amelyhez_egy_trelert_is_csatoltak","timestamp":"2019. július. 22. 14:14","title":"Tömegbalesetet okozott egy szakszerűtlen fékpróbás mikrobusz, amelyhez még egy trélert is csatoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]