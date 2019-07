Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

category":"elet","description":"Végül a \"kórházba szöktették\". ","shortLead":"Végül a \"kórházba szöktették\". ","timestamp":"2019. július. 24. 10:30","title":"Negyven perccel az esküvője előtt kapott allergiás rohamot egy budapesti menyasszony" category":"tudomany","description":" Franz Kafka és Wes Anderson felváltva veri hátba Tarr Bélát, olyan történetet rittyentett a MÁV.","shortLead":" Franz Kafka és Wes Anderson felváltva veri hátba Tarr Bélát, olyan történetet rittyentett a MÁV.","timestamp":"2019. július. 23. 14:42","title":"A vonalkód nélküli vonalkód-helyettesítő Űrjegy és más csodák a MÁV-nál","category":"kultura","description":"És szombaton természetesen Orbán Viktor is \"utat mutat\".","shortLead":"És szombaton természetesen Orbán Viktor is \"utat mutat\".","timestamp":"2019. július. 23. 15:53","title":"A Quimby nyitja a tusványosi bulit","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnokot lenyűgözte Milák Kristóf teljesítménye, azt mondja, a fiatal tehetség eredménye őt is motiválja.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnokot lenyűgözte Milák Kristóf teljesítménye, azt mondja, a fiatal tehetség eredménye őt is...","timestamp":"2019. július. 25. 09:59","title":"Hosszú Katinka: Egyszerűen nem találtam a szavakat","category":"cegauto","description":"Őrült szerkezet, valójában gyötrelem lehet vele közlekedni. shortLead":"Őrült szerkezet, valójában gyötrelem lehet vele közlekedni. timestamp":"2019. július. 24. 16:51","title":"Csúnyán összetörték szegény Batmobile-t egy francia autópályán" category":"itthon","description":"Az úzvölgyi katonatemetőben eltemetett és a román hatóságok által románnak tekintett 11 katona közül öt magyar állampolgár volt a minisztérium szerint. ","shortLead":"Az úzvölgyi katonatemetőben eltemetett és a román hatóságok által románnak tekintett 11 katona közül öt magyar...","timestamp":"2019. július. 24. 15:23","title":"HM: Az úzvölgyi katonatemető 11 román katonája közül öt magyar volt","category":"tudomany","description":"Csökkenhet a Samsung piaci részesedése a kijelzők piacán, az Apple ugyanis élénken érdeklődik az LG új kijelzői iránt is.","shortLead":"Csökkenhet a Samsung piaci részesedése a kijelzők piacán, az Apple ugyanis élénken érdeklődik az LG új kijelzői iránt...","timestamp":"2019. július. 24. 19:03","title":"Olyan kijelzőt kaphat a 2020-as iPhone, amilyet korábban nem" category":"kultura","description":"Leghíresebb szerepe a Szárnyas fejvadászban volt, de számos thrillerben, kalandfilmben és akciófilmben is játszott. ","shortLead":"Leghíresebb szerepe a Szárnyas fejvadászban volt, de számos thrillerben, kalandfilmben és akciófilmben is játszott. ","timestamp":"2019. július. 24. 19:38","title":"Meghalt Rutger Hauer"