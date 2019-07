Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzintézet egy három hónapos sikeres tesztidőszakot követően döntött arról, hogy a pénzügyeiket intézőket négylábú barátaikkal együtt is fogadják a fiókokban. ","shortLead":"A pénzintézet egy három hónapos sikeres tesztidőszakot követően döntött arról, hogy a pénzügyeiket intézőket négylábú...","id":"20190724_Immar_kutyaval_is_lehet_menni_a_CIBhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5b0ce1-9dc1-4f25-8789-3e7567315ff8","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_Immar_kutyaval_is_lehet_menni_a_CIBhez","timestamp":"2019. július. 24. 15:57","title":"Immár kutyával is lehet menni a CIB-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaa6c6e-e99a-4b27-bd44-bbb870b5f9d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan sokkal könnyebb lesz nyomon követni Androidon is a Bluetooth-fülhallgatók töltöttségi szintjét. De más újdonságok is érkeznek majd a Fast Pair nevű sztenderdhez.","shortLead":"Hamarosan sokkal könnyebb lesz nyomon követni Androidon is a Bluetooth-fülhallgatók töltöttségi szintjét. De más...","id":"20190724_google_bluetooth_fulhallgato_android_fast_pair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbaa6c6e-e99a-4b27-bd44-bbb870b5f9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058d997a-ac53-46d6-b390-66eecd0df472","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_google_bluetooth_fulhallgato_android_fast_pair","timestamp":"2019. július. 24. 10:33","title":"Ügyes új funkció kerül az Androidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sikeres volt a délelőtt a kvangdzsui vizes vb-n, a 33 éves Cseh idei legjobbjával elődöntős, Bernek Péter viszont csalódott. A nők is jól teljesítettek a 200 méteres pillangó előfutamaiban.","shortLead":"Sikeres volt a délelőtt a kvangdzsui vizes vb-n, a 33 éves Cseh idei legjobbjával elődöntős, Bernek Péter viszont...","id":"20190724_Cseh_Laszlo_elkepeszto_Bernek_Peter_tobbre_vagyok_kepes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea69c44-28de-4bc8-bd8c-1151ec9bed63","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Cseh_Laszlo_elkepeszto_Bernek_Peter_tobbre_vagyok_kepes","timestamp":"2019. július. 24. 05:55","title":"Vizes vb: Cseh László elképesztő, Bernek Péter: \"többre vagyok képes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És a kamatfolyosót sem piszkálta meg a monetáris tanács.","shortLead":"És a kamatfolyosót sem piszkálta meg a monetáris tanács.","id":"20190723_Matolcsyek_nem_nyultak_az_alapkamathoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd92059-70bd-48a1-a291-6ef55a05f55a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Matolcsyek_nem_nyultak_az_alapkamathoz","timestamp":"2019. július. 23. 14:20","title":"Matolcsyék nem nyúltak az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","shortLead":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","id":"20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c60cf-ee3c-4128-b920-c1c8706b4c0a","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","timestamp":"2019. július. 24. 12:50","title":"Egy angol srác túl unalmasnak tartotta a mai divatot, ezért 19. századi szerelésre váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Balatonfüred előtt robbant le és vesztegelt jó ideig a Kék Hullám sebesvonata.","shortLead":"Balatonfüred előtt robbant le és vesztegelt jó ideig a Kék Hullám sebesvonata.","id":"20190724_mav_kek_hullam_sebesvonat_mav_mavinform_keses_balaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cfc5f4-0c55-4f84-aeb9-dcb90aa0bd00","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_mav_kek_hullam_sebesvonat_mav_mavinform_keses_balaton","timestamp":"2019. július. 24. 17:24","title":"Ma is volt baja a MÁV-nak a balatoni vonatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több olvasónk jelezte, akadozik a mobilkommunikáció. Egy átvágott kábel az oka.","shortLead":"Több olvasónk jelezte, akadozik a mobilkommunikáció. Egy átvágott kábel az oka.","id":"20190725_Kabelatvagas_okoz_halozati_problemakat_a_mobilkommunikacioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b57dda0-d855-4b92-8b15-d653ee9ebdb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_Kabelatvagas_okoz_halozati_problemakat_a_mobilkommunikacioban","timestamp":"2019. július. 25. 12:31","title":"Kábelátvágás okoz hálózati problémákat a mobilkommunikációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35054682-1679-449e-b573-233b4d97affa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows Phone kudarca után a Microsoft teljes mellszélességgel az androidos világ felé fordult. Sorra adja ki alkalmazásait, azonban esetenként hirdetésre (is) használja a Google operációs rendszerét: saját appjait promotálja a megosztás és a megnyitás menükben.","shortLead":"A Windows Phone kudarca után a Microsoft teljes mellszélességgel az androidos világ felé fordult. Sorra adja ki...","id":"20190725_microsoft_appok_hirdetesek_android_menuben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35054682-1679-449e-b573-233b4d97affa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af562213-ccc7-4eda-8da3-f838f48b93e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_microsoft_appok_hirdetesek_android_menuben","timestamp":"2019. július. 25. 13:03","title":"Az jó, hogy vannak a Microsoftnak androidos alkalmazásai, de miért piszkál bele a menükbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]