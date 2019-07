Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szálláskiadó felelősségét növelnék a fideszes képviselők, Bajkai István már dolgozik a tervezeten. ","shortLead":"A szálláskiadó felelősségét növelnék a fideszes képviselők, Bajkai István már dolgozik a tervezeten. ","id":"20190724_Szigoritananak_az_Airbnb_szabalyain_a_fideszes_polgarmesterek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62040b25-db31-4a85-9968-ee5e99fc70bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Szigoritananak_az_Airbnb_szabalyain_a_fideszes_polgarmesterek","timestamp":"2019. július. 24. 19:20","title":"Szigorítanának az Airbnb szabályain a fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Első fokon átment az uniós törvényszéken a reklámadó, amelynek fő célpontja az RTL Klub volt, és a főtanácsnok más különadókat sem kifogásol. Ha a jogerős ítéletek is így alakulnak, az azt jelenheti, hogy a kormánynak nem tetsző multikat mégiscsak le lehet vadászni.","shortLead":"Első fokon átment az uniós törvényszéken a reklámadó, amelynek fő célpontja az RTL Klub volt, és a főtanácsnok más...","id":"20190725_Ujra_fellangolhat_a_multiellenes_harc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272f6f60-0520-45a5-9cbf-7818324ef8fe","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Ujra_fellangolhat_a_multiellenes_harc","timestamp":"2019. július. 25. 14:20","title":"Újra fellángolhat a multiellenes harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több órán át válaszolt az amerikai törvényhozóknak Robert Mueller, aki két évig vizsgálta, mennyire avatkoztak be az oroszok a 2016-os amerikai elnökválasztásba. A legfontosabb üzenet az volt, hogy Mueller szerint Donald Trump amerikai elnök ellen – mandátuma lejárta után – vádat emelhetnek. Az első meghallgatás az igazságügyi bizottságban volt, a következő a hírszerzésiben lesz.","shortLead":"Több órán át válaszolt az amerikai törvényhozóknak Robert Mueller, aki két évig vizsgálta, mennyire avatkoztak be...","id":"20190724_Mueller_szerint_Trump_ellen_vadat_emelhetnek_mandatuma_lejarta_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe5fabb-edbb-465c-af28-46411a0ef74b","keywords":null,"link":"/vilag/20190724_Mueller_szerint_Trump_ellen_vadat_emelhetnek_mandatuma_lejarta_utan","timestamp":"2019. július. 24. 18:47","title":"Mueller szerint Trump ellen vádat emelhetnek mandátuma lejárta után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb9a872-2f8b-447c-8962-fae63d1d32b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az édesanyja mellől lógott meg az az amerikai kisfiú, aki minden biztonsági ember orra előtt el tudott suhanni, majd fel is pattant a poggyászszálító szalagra.","shortLead":"Az édesanyja mellől lógott meg az az amerikai kisfiú, aki minden biztonsági ember orra előtt el tudott suhanni, majd...","id":"20190726_repuloter_poggyasszallito_szalag_hartsfield_jackson_nemzetkozi_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfb9a872-2f8b-447c-8962-fae63d1d32b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56216532-5dd4-4bb9-99a7-71fbf504b83e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_repuloter_poggyasszallito_szalag_hartsfield_jackson_nemzetkozi_repuloter","timestamp":"2019. július. 26. 12:33","title":"Videó: A poggyászokkal \"ment egy kört\" a kisfiú az atlantai repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72963150-138d-4387-8fc5-455d30290c45","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Két Sencor-modellel van gond.","shortLead":"Két Sencor-modellel van gond.","id":"20190726_mobilklima_tuzveszely_visszahivas_sencor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72963150-138d-4387-8fc5-455d30290c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be6fabe-95c9-49c9-b348-acfdbcf3aab8","keywords":null,"link":"/kkv/20190726_mobilklima_tuzveszely_visszahivas_sencor","timestamp":"2019. július. 26. 09:28","title":"Mobil klímákat hívtak vissza, mert kigyulladhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szinte ugyanúgy komponálja képeit, mint a dalait.","shortLead":"Szinte ugyanúgy komponálja képeit, mint a dalait.","id":"20190725_Bob_Dylan_kiallitas_Szeged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5537f6d7-f663-47e5-982e-ce2c4a83d414","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Bob_Dylan_kiallitas_Szeged","timestamp":"2019. július. 25. 17:32","title":"Bob Dylan-kiállítás nyílik Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74caec86-f6fd-46fa-b68a-8ae1974365d9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Magyarországon a UPC felvásárlása után a Vodafone személyében komoly versenytársat kap a Magyar Telekom. A legérdekesebb kérdés viszont, hogy mi lesz a Telenorral és a Digivel, amik elvileg épp olyan jól illeszkednek egymáshoz, mint a Vodafone és a UPC. Fontos pillanat lesz a következő frekvenciatender, ahol a telekommunikációs vállalatok már az 5G-frekvenciákra is pályázhatnak.","shortLead":"Magyarországon a UPC felvásárlása után a Vodafone személyében komoly versenytársat kap a Magyar Telekom...","id":"20190725_A_VodafoneUPC_egyesulesben_ket_masik_szolgaltato_sorsa_a_legerdekesebb_kerdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74caec86-f6fd-46fa-b68a-8ae1974365d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0aabd72-5790-4a6d-bab5-0989c9f2abe9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_A_VodafoneUPC_egyesulesben_ket_masik_szolgaltato_sorsa_a_legerdekesebb_kerdes","timestamp":"2019. július. 25. 13:41","title":"A Vodafone–UPC-egyesülésben két másik szolgáltató sorsa a legérdekesebb kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a tusnádfürdői szabadegyetemen fejtette ki véleményét az EP-választásról egy kerekasztal-beszélgetésen.\r

\r

","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a tusnádfürdői szabadegyetemen fejtette ki véleményét az EP-választásról...","id":"20190726_Gulyas_Gergely_A_DK_Europa_egyik_legszelsosegesebb_partja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3de99b-c333-441a-82e6-cd96902c8e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Gulyas_Gergely_A_DK_Europa_egyik_legszelsosegesebb_partja","timestamp":"2019. július. 26. 16:29","title":"Gulyás Gergely: A DK Európa egyik legszélsőségesebb pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]