[{"available":true,"c_guid":"3ae13c42-c287-446a-b222-ea5427c06879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2020-as tokiói olimpia azért is érdekes lesz, mert a dobogósok e-hulladékból készült érmeket vehetnek majd át.","shortLead":"A 2020-as tokiói olimpia azért is érdekes lesz, mert a dobogósok e-hulladékból készült érmeket vehetnek majd át.","id":"20190724_tokio_2020_ujrahasznositott_anyagok_elektronikus_hulladek_e_szemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae13c42-c287-446a-b222-ea5427c06879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec1723b-a9b0-4477-830f-06820629567c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_tokio_2020_ujrahasznositott_anyagok_elektronikus_hulladek_e_szemet","timestamp":"2019. július. 24. 12:03","title":"Bemutatták a tokiói olimpia eldobott telefonokból és laptopokból készült érmeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi a volt élettársával akart végezni egy üzletben. 