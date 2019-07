Az elmúlt napok tumultuózus jelenetei után a TV2 péntek reggel az üres lépcsőházat forgatta le az Országos Onkológiai Intézet 8-as épületében: a várót ugyanis az ajtóra kiírt tájékoztatás és a szokások ellenére nem hétkor, hanem már 6.37-kor kinyitották a rákos betegek, illetve a helyettük strázsáló hozzátartozók előtt, akik így a lépcső helyett széken ülve várták sorukat.

Az ajtót takarításra hivatkozva zárják be hétig, a jelek szerint ma hamarabb végeztek a munkával. Péntek reggel egyébként nem volt akkora tumultus, mint amekkorával szerdán találkozott a 24.hu illetve az Index, mindössze 15-20 ember várakozott nyitás előtt. Most annak sem láttuk nyomát, hogy bárki házi készítésű sorszámokat osztott volna az ajtó előtt, hogy azzal kontrollálja a hivatalos eljárást.

„Ötre jövök, mindig én vagyok az első” – mondja egy vidékről érkezett férfi, akivel azután beszélgettünk, hogy az Országos Onkológiai Intézet azt kommunikálta, értelmetlen órákat várni az ajtó előtt:

minden beteget tájékoztatunk, hogy intézetünkben a munkaidő és betegellátás 7 óra 30 perckor kezdődik. A várótermeket 7 órakor nyitjuk, a munkakezdés előtt órákkal érkező betegek extra várakozási ideje ezért értelmetlen, nem róható fel az intézetnek.

Mi ezek után megkérdeztük a betegeket, ha a kórház szerint értelmetlen, ők mégis miért teszik.

Volt, aki annyival elintézte, hogy muszáj itt lenniük, más azt mondta, mielőbb be kell kerülniük a rendszerbe, ezért szerinte egyáltalán nem értelmetlen a várakozás. Egy hozzátartozó elmesélte, miért áll rendszeresen öt körültől sorba:

Amikor apám az első kezeléseket kapta, realizálta, hogy minél később megy, annál bizonytalanabb, hogy aznap ellátják-e egyáltalán. Ha idejövök öt körül, apám nagy eséllyel benne van az első 10-ben, így délután egy fele már végez a kezeléssel.

Az idő objektív okokból is sürget: a kemoterápiának ugyanis a betegek egybehangzó elmondása szerint háromig be kell fejeződnie.

A kemoterápiát megelőző procedúra hosszú: a friss laboreredményt látnia kell az orvosnak, aki van, hogy csak 9-kor végez a vizittel és kezdi meg a rendelést. Ez kiszámíthatatlan, csak úgy mint az, kinek hány órás lesz a kemoterápiája. Akire négy órás kezelés vár, legkésőbb 11-kor ott kell ülnie a székben. Így tehát nem meglepő a sorállás.

Ha valaki 8-ra jön ide, lecsúszott az egészről

– mondja egy nő, a hajnal óta ott szobrozó férfi úgy tartja: ha nem jövök ide ötre, csak egyre érek föl a kemóra, amit akkor már nem tudnak befejezni.

Bár a kórház szerint mindenki megkapja a kezelését, egy férfi a hvg.hu-nak azt mondta, ő már egyszer kicsúszott az időből. Az egyik nyilatkozónk kezelésről nem maradt le, de nem sikerült mindent aznap elintéznie: egyik reggel 6-ra jöttem, fél 3-ra csöpögött le a kemoterápia. Addigra viszont már nem volt adminisztráció, ahol kiadták volna a papírjaimat, így ő mehetett vissza más alkalommal, mert nem volt vele senki, aki az adminisztrációt intézte volna helyette.

Volt már lökdösődés is

Most békésen várakoztak az emberek, az elmondások szerint azonban ez nem mindig van így. Egy idősebb férfi szerint eleve azért zárták le a várót, mert állítólag korábban két nő összeveszett – így szerinte nem igaz, hogy az takarítás miatt lenne zárva -, más pedig arról számolt be, a váróban tapasztalt már inzultust, lökdösődést, mikor az érkezési sorrenden összeveszők egymás kezéből kapták ki a sorszámot helyettesítő tombolát. Ez amúgy érthető: „az emberek teljesen eltérő lelkiállapotban érkeznek, van, aki türelmetlen” – mondja egy beteg. Az ott dolgozók hozzáállását dicsérték,

fizikailag mindent megtesznek, ami lehetséges,

de a körülményeket többen is embertelennek nevezték. Egy idősebb férfi felháborodottan azt mondta, itt mindenféle korosztály van, van, aki bottal följön a lépcsőn és itt ácsorog. Nincs ráírva, hogy csontrákos.

Többen már annak is örülnének, ha legalább a váró nyitva lenne, más szerint ezen a helyzeten egy sorszámhúzó automata segítene még a bejárat előtt, mert így akkor legalább nem a lépcsőn kellene rostokolni órákat. Egyéb, költségesebb ötleteik is voltak: több adminisztrátor és orvos kellene.

Új rendszeren dolgoznak

A kórház egészen mást tervez: augusztustól olyan elektronikus rendszert vezetnének be, amely a mostani állapotokat megszünteti, a regisztrációhoz is időpontra hívnák a betegeket néhány fős csoportokban. Az elképzelések szerint a konzíliumon kapnák az orvostól a következő időpontot a betegek.

Ezzel párhuzamosan később nyitnák meg a kórház kapuit is: most öttől bemehet mindenki, elsejétől viszont már csak a dolgozók. A többiek csak hattól. Emiatt az emberek az utcán várakoznak majd, egészen addig, míg be nem áll az új regisztrációs rendszer. Volt, aki egészen felháborodott ezen az elképzelésen:

a kutyámmal nem bánok így.

Az Országos Onkológiai Intézet évente 70 ezer embert lát el, a „B” kemoterápiás osztályon – ahol a hajnali várakozást tapasztaltuk – van a legtöbb beteg, miután az urológiai, haematológiai, nőgyógyászati és bőrdaganatok kivételével valamennyi szolid rosszindulatú daganatos beteg gyógyszerterápiás ellátását ott végzik.

2018-ban 16 571 kúraszerű kemoterápiás ellátáson kívül 40 759 ambuláns vizsgálatot teljesített ez az osztály. Ez minden évben 1000-1200 új daganatos beteg gyógyszeres kezelését jelenti, amivel az osztály Magyarország legnagyobb kemoterápiás ellátóhelye, naponta átlagosan 70 beteg kap kemoterápiát itt – közölte a kórház.

Azt viszont nem tudni, őket miért nem lehet időpontra behívni. Ezt kérdeztük egy hozzátartozótól, de nem tudott rá mit mondani, ahogy arra is csak tippje volt, miért fejeződik be háromkor a kemoterápiás ellátás.

Erről megkérdeztük írásban Polgár Csaba főigazgatót, azonban a csütörtöki közleményüket küldte meg ismét. Ebben egyébként szerepel az is, az intézet alapelve, hogy

minden hozzájuk forduló beteget megfelelő időben, várólista alkalmazása nélkül kezelnek, ami a legtöbb nyugat-európai ország vezető rákközpontjában sem megoldott.

Az ombudsman hivatalból vizsgálatot indított a betegellátás körülményei miatt.

(Kapcsolt képünkön azért látszik ilyen kevés beteg, mert a többiek nem akartak a TV2 felvételén szerepelni, így inkább behúzódtak a váró egyik részébe.)