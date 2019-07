Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b5895f9-ea75-411e-bace-d47eb2ec0615","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mi történt Budapesten, és miért áldozta fel magát Fekete Özvegy a Végjátékban? Állítólag ez is kiderül majd a filmből.","shortLead":"Mi történt Budapesten, és miért áldozta fel magát Fekete Özvegy a Végjátékban? Állítólag ez is kiderül majd a filmből.","id":"20190726_Scarlett_Johansson_elarulta_mibol_inspiralodnak_a_Fekete_Ozvegyfilmhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b5895f9-ea75-411e-bace-d47eb2ec0615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da7947-9fbf-4d56-afab-5b87af7bcce9","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Scarlett_Johansson_elarulta_mibol_inspiralodnak_a_Fekete_Ozvegyfilmhez","timestamp":"2019. július. 26. 14:24","title":"Scarlett Johansson elárulta, miből inspirálódtak a Fekete Özvegy-filmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740ed2bd-983c-40af-86e2-d2ce74f4024f","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Oké, senki sem halhatatlan, de Iggy Popról alkalmasint néha elhisszük, hogy az. Bőven a nyugdíjkorhatár fölött elképesztő energiákkal tolt le egy másfél órás koncertet szerda este Budapest legnagyobb szabadtéri klubjában. Ott voltunk, és vele ordítottuk a refréneket. Meg a verzéket.","shortLead":"Oké, senki sem halhatatlan, de Iggy Popról alkalmasint néha elhisszük, hogy az. Bőven a nyugdíjkorhatár fölött...","id":"20190725_iggy_pop_budapest_park_koncer_beszamolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=740ed2bd-983c-40af-86e2-d2ce74f4024f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b63df83-68ad-457a-ba43-23a8169745a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_iggy_pop_budapest_park_koncer_beszamolo","timestamp":"2019. július. 25. 10:34","title":"Le kell menni kutyába – ez volt Iggy Pop a Budapest Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9eeedc-fafb-4690-a01b-fe0630a536ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A forgatókönyvíró csepegtetett némi háttérinformációt az ősszel érkező sorozatról.","shortLead":"A forgatókönyvíró csepegtetett némi háttérinformációt az ősszel érkező sorozatról.","id":"20190726_Tobb_mint_200_szineszt_hallgattak_meg_a_Witcher_foszerepere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af9eeedc-fafb-4690-a01b-fe0630a536ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e859068-2cfa-4c9c-93fa-90e5d41976c3","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Tobb_mint_200_szineszt_hallgattak_meg_a_Witcher_foszerepere","timestamp":"2019. július. 26. 12:04","title":"Több mint 200 színészt hallgattak meg a Witcher főszerepére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Belső forrásból származó információra hivatkozva írja azt a médiaügyekkel foglalkozó Média1.hu, hogy augusztus végétől elnémul a szegedi Rádió 88, az ország legrégebbi kereskedelmi rádiója.","shortLead":"Belső forrásból származó információra hivatkozva írja azt a médiaügyekkel foglalkozó Média1.hu, hogy augusztus végétől...","id":"20190726_Elnemul_a_szegedi_Radio_88_harmincan_lapatra_kerulnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75764b69-27f5-4464-ba21-7a63f606c896","keywords":null,"link":"/kkv/20190726_Elnemul_a_szegedi_Radio_88_harmincan_lapatra_kerulnek","timestamp":"2019. július. 26. 17:43","title":"Elnémul a szegedi Rádió 88, harmincan az utcára kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ad4f7-5ad7-4215-b35a-7ebf69cd56e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új látványvideóban mutatja meg a SpaceX, miként képzeli el a korábban már Budapestre is megálmodott hipergyors vákuumvasút állomását.","shortLead":"Egy új látványvideóban mutatja meg a SpaceX, miként képzeli el a korábban már Budapestre is megálmodott hipergyors...","id":"20190726_elon_musk_hyperloop_hipergyors_vakuumvasut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6ad4f7-5ad7-4215-b35a-7ebf69cd56e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a286371-7dc5-44a0-9f6f-050df42ab024","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_elon_musk_hyperloop_hipergyors_vakuumvasut","timestamp":"2019. július. 26. 08:03","title":"Így nézhetne ki a budapesti vasútállomás, amit Elon Musk vonatához építenének – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra. Mindeközben egy szűk lépcsőházban, összezsúfolva várakoznak.","shortLead":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra...","id":"20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aab22f4-7dfc-4fca-8033-d15615aa18b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","timestamp":"2019. július. 26. 22:03","title":"Vizsgálatot indít az ombudsman az Országos Onkológiai Intézetben uralkodó állapotok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többen kiléptek a Szlovákiai Magyar Írók Társaságából.","shortLead":"Többen kiléptek a Szlovákiai Magyar Írók Társaságából.","id":"20190726_A_magyar_kormany_nyomulasa_miatt_forronganak_az_irodalmarok_Szlovakiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98eee03-cfac-43b9-b544-9035e0ec10dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_A_magyar_kormany_nyomulasa_miatt_forronganak_az_irodalmarok_Szlovakiaban","timestamp":"2019. július. 26. 08:54","title":"A magyar kormány nyomulása miatt forronganak az irodalmárok Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8d3293-5df2-49cd-9848-fd400310cb69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán miniszterelnökként és országgyűlési képviselőként havi bruttó 2,6 millió forint juttatásban részesül, Rogán miniszterként és képviselőként 3 milliót kap.","shortLead":"Orbán miniszterelnökként és országgyűlési képviselőként havi bruttó 2,6 millió forint juttatásban részesül, Rogán...","id":"20190725_Rogan_Antal_fizetesben_lekorozi_Orbant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad8d3293-5df2-49cd-9848-fd400310cb69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ef6b9e-1301-45c2-a4b5-2bcfb39acc6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Rogan_Antal_fizetesben_lekorozi_Orbant","timestamp":"2019. július. 25. 12:44","title":"Rogán Antal fizetésben lekörözi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]