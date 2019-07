Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikerrel pályázott a vissza nem térítendő támogatásra a tarcali Andrássy Rezidencia.","shortLead":"Sikerrel pályázott a vissza nem térítendő támogatásra a tarcali Andrássy Rezidencia.","id":"20190726_Kozepnzbol_bovitik_Meszaros_Lorinc_luxushoteljet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcefccf-1c25-4156-9699-cff5eb4ae329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Kozepnzbol_bovitik_Meszaros_Lorinc_luxushoteljet","timestamp":"2019. július. 26. 15:46","title":"Közpénzből bővítik Mészáros Lőrinc luxushoteljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d42862b-9065-4f77-8655-d8b67b1211e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kimerítő tájékoztatót adott arról, milyen korlátozásokra, változásokra kell számítani a környéken, milyen útvonalon közelíthető meg a pálya, és fontos információkat is megosztott honlapján.","shortLead":"A rendőrség kimerítő tájékoztatót adott arról, milyen korlátozásokra, változásokra kell számítani a környéken, milyen...","id":"20190726_Ezt_kell_tudnia_a_mogyorodi_Forma1es_futamrol_ha_oda_vagy_arra_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d42862b-9065-4f77-8655-d8b67b1211e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4523204f-b333-436d-8331-221721467044","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_Ezt_kell_tudnia_a_mogyorodi_Forma1es_futamrol_ha_oda_vagy_arra_megy","timestamp":"2019. július. 26. 10:29","title":"Ezt kell tudnia a mogyoródi Forma–1-es futamról, ha oda- vagy arra megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budapesti Békéltető Testület a frissen felvett egyetemisták számára foglalta össze az albérletekkel kapcsolatos tudnivalókat, de bárki más is hasznát veheti a tanácsoknak, aki lakást bérelne.","shortLead":"A Budapesti Békéltető Testület a frissen felvett egyetemisták számára foglalta össze az albérletekkel kapcsolatos...","id":"20190726_Kilenc_pont_amire_mindenkinek_erdemes_figyelnie_amikor_alberletet_vesz_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d919ba55-ae4b-4c06-b606-4510014bf1ec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190726_Kilenc_pont_amire_mindenkinek_erdemes_figyelnie_amikor_alberletet_vesz_ki","timestamp":"2019. július. 26. 11:30","title":"Kilenc pont, amire mindenkinek érdemes figyelnie, amikor albérletet vesz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d45033-be9c-48b8-8a80-81f95a9807dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két amerikait állítottak elő az olasz hatóságok, akik egy drogdílerrel történt nézeteltérésüket követően szúrtak halálra egy római rendőrt pénteken.","shortLead":"Két amerikait állítottak elő az olasz hatóságok, akik egy drogdílerrel történt nézeteltérésüket követően szúrtak...","id":"20190727_Halalra_keselt_egy_romai_rendort_egy_drogdilert_meglopo_amerikai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66d45033-be9c-48b8-8a80-81f95a9807dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91676ccd-a52b-4be0-aa8a-0b0c23d66662","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Halalra_keselt_egy_romai_rendort_egy_drogdilert_meglopo_amerikai","timestamp":"2019. július. 27. 13:26","title":"Kamudrogot vásárolt, majd halálra késelt egy római rendőrt két amerikai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814ed203-6e20-469a-9489-d08f39f823d9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Főnökasszony 63 éves volt.","shortLead":"A Főnökasszony 63 éves volt.","id":"20190726_Meghalt_Trudy_a_legoregebb_gorillano","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=814ed203-6e20-469a-9489-d08f39f823d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab82fc8-58b9-46d8-99cd-4a34bd758cd0","keywords":null,"link":"/elet/20190726_Meghalt_Trudy_a_legoregebb_gorillano","timestamp":"2019. július. 26. 10:58","title":"Meghalt Trudy, a legöregebb gorillanő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f7d255-8626-40e3-8a9d-dfd1e38d3960","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb figyelmeztetést kapott a bíróságtól egy hajléktalan férfi. A döntés ellen fellebbeztek.","shortLead":"Legutóbb figyelmeztetést kapott a bíróságtól egy hajléktalan férfi. A döntés ellen fellebbeztek.","id":"20190726_Ugyvedek_egy_csoportja_vedelmet_iger_a_hajlektalansaguk_miatt_birosag_ele_keruloknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8f7d255-8626-40e3-8a9d-dfd1e38d3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42df4c7-19d0-40d6-8985-00a1fb9bc0f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Ugyvedek_egy_csoportja_vedelmet_iger_a_hajlektalansaguk_miatt_birosag_ele_keruloknek","timestamp":"2019. július. 26. 14:58","title":"Ügyvédek egy csoportja védelmet ígér a hajléktalanságuk miatt bíróság elé kerülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ccf502-df82-4964-b2de-bc0ab57ecae8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kvangdzsui úszó-világbajnokság pénteki előfutamaiból öt magyar versenyző is elődöntőbe jutott, ugyanakkor a 4x200 méteres férfi gyorsváltónak, illetve 800 méter gyorson Késely Ajnának és Kapás Boglárkának sem sikerült a fináléba verekednie magát.","shortLead":"A kvangdzsui úszó-világbajnokság pénteki előfutamaiból öt magyar versenyző is elődöntőbe jutott, ugyanakkor a 4x200...","id":"20190726_vizes_vb_uszas_elodonto_kapas_boglarka_kesely_ajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68ccf502-df82-4964-b2de-bc0ab57ecae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75299b6a-fb2e-4ceb-ace5-7db76cb4b382","keywords":null,"link":"/sport/20190726_vizes_vb_uszas_elodonto_kapas_boglarka_kesely_ajna","timestamp":"2019. július. 26. 06:55","title":"Vizes vb: öt magyarnak jött össze az elődőntő, Kapás és Késely lemaradt a fináléról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104067dd-b947-4ac1-bf4c-1c2cbe5c8768","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Központi utasításra is érkeztek Budapestre vidéki kormányhivatalnokok, akiknek az átvezénylésével próbál úrrá lenni a kormány a drámai mértékű fővárosi létszámhiányon, ráadásul az sem tudják, mikor és mennyi pénzt is kapnak majd mindezért. A budapesti helyzeten mindeközben nem látszik a plusz munkaerő: az óriási leterheltség miatt sok helyen többen mondanak fel, mint ahány átmeneti kisegítő érkezett.","shortLead":"Központi utasításra is érkeztek Budapestre vidéki kormányhivatalnokok, akiknek az átvezénylésével próbál úrrá lenni...","id":"20190726_kormanyhivatal_kormanyablak_munkaerohiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=104067dd-b947-4ac1-bf4c-1c2cbe5c8768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e043a8-d8e4-4502-acf4-72b689c60a56","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_kormanyhivatal_kormanyablak_munkaerohiany","timestamp":"2019. július. 26. 14:00","title":"Nem igaz, hogy csak önként jöttek a fővárosba a kormányhivatali kisegítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]