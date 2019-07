Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ace7bafa-cc6a-42d9-acae-5b9f1f98e8ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két ember meghalt, 17-en pedig megsérültek egy kvangdzsui éjszakai szórakozóhelyen szombatra virradóra, amikor egy belső erkély leszakadt. A vizes világbajnokság résztvevői közül többen könnyebb sérüléseket szereztek. Magyar sportolók nincsenek a sérültek között.","shortLead":"Két ember meghalt, 17-en pedig megsérültek egy kvangdzsui éjszakai szórakozóhelyen szombatra virradóra, amikor...","id":"20190727_Halalos_baleset_tortent_a_vizes_vb_alatt_sportolok_serultek_meg_egy_szorakozohelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace7bafa-cc6a-42d9-acae-5b9f1f98e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee2433e-a6c0-4ca6-b3cb-2254092e9299","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Halalos_baleset_tortent_a_vizes_vb_alatt_sportolok_serultek_meg_egy_szorakozohelyen","timestamp":"2019. július. 27. 08:12","title":"Halálos baleset történt a vizes vb alatt, sportolók sérültek meg egy szórakozóhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a793d8-045e-4ec2-a961-363c7ba4d936","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-ről, a Jobbikról és az LMP-ről az EP-választásokon sajnálatos módon lerítt a választóknak, hogy csak az egzisztenciális túlélés hajtja őket, semmi egyéb - mondta a hvg.hu podcastjában, a Fülkében Schiffer András. A volt LMP-s alapító a Demokratikus Koalíció profizmusát dicsérte ugyan, de azt állítja, Gyurcsány Ferenc miatt korlátok közé van szorítva a DK.","shortLead":"Az MSZP-ről, a Jobbikról és az LMP-ről az EP-választásokon sajnálatos módon lerítt a választóknak, hogy csak...","id":"20190727_Schiffer_Andras_Fulke_podcast_LMP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74a793d8-045e-4ec2-a961-363c7ba4d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798d9a99-f76a-4b0e-b332-23dc4ad56287","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Schiffer_Andras_Fulke_podcast_LMP","timestamp":"2019. július. 27. 12:30","title":"Schiffer András a Fülkében: A miniszterelnök varázsereje meg tud törni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De bizonyítottak kötélhúzásban, tollaslabdában is az Országos Ügyészségi Sporttalálkozón, ügyészeink sportpályán is kiemelkedő állóképességgel és koncentrációval vannak megáldva. \r

\r

","shortLead":"De bizonyítottak kötélhúzásban, tollaslabdában is az Országos Ügyészségi Sporttalálkozón, ügyészeink sportpályán is...","id":"20190726_Ugyeszeink_karaokeban_is_kiemelkedoek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eed8da0-63a3-4103-86b5-103b2bd6227c","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Ugyeszeink_karaokeban_is_kiemelkedoek","timestamp":"2019. július. 26. 14:01","title":"Ügyészeink karaokeban is kiemelkedőek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0ff5d0-672f-48e5-bb1b-d318c1474032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy buszon rabolt ki egy nőt.","shortLead":"A férfi egy buszon rabolt ki egy nőt.","id":"20190727_A_rendorseg_keresi_Molnar_David_nyaklancletepot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0ff5d0-672f-48e5-bb1b-d318c1474032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a896f6c2-4a6a-4fbf-bf12-e9c47bc98037","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_A_rendorseg_keresi_Molnar_David_nyaklancletepot","timestamp":"2019. július. 27. 17:02","title":"A rendőrség keresi Molnár Dávid nyakláncletépőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9eeedc-fafb-4690-a01b-fe0630a536ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A forgatókönyvíró csepegtetett némi háttérinformációt az ősszel érkező sorozatról.","shortLead":"A forgatókönyvíró csepegtetett némi háttérinformációt az ősszel érkező sorozatról.","id":"20190726_Tobb_mint_200_szineszt_hallgattak_meg_a_Witcher_foszerepere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af9eeedc-fafb-4690-a01b-fe0630a536ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e859068-2cfa-4c9c-93fa-90e5d41976c3","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Tobb_mint_200_szineszt_hallgattak_meg_a_Witcher_foszerepere","timestamp":"2019. július. 26. 12:04","title":"Több mint 200 színészt hallgattak meg a Witcher főszerepére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6709fb01-29d2-45b3-b12a-f4270027b252","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lövedéket megsemmisítik.","shortLead":"A lövedéket megsemmisítik.","id":"20190727_Repeszrombolo_granat_kerult_elo_Csolnokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6709fb01-29d2-45b3-b12a-f4270027b252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100aa91c-a6ba-4a03-8ff4-b994cc2ac371","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Repeszrombolo_granat_kerult_elo_Csolnokon","timestamp":"2019. július. 27. 18:20","title":"Repeszromboló gránát került elő Csolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A grönlandi jégtakaró a globális klímarendszer igen fontos eleme, olvadása a tengerszint emelkedéséhez is vezethet. Az előrejelzések szerint az Európába betört második hőhullám épp erre a területre tart.","shortLead":"A grönlandi jégtakaró a globális klímarendszer igen fontos eleme, olvadása a tengerszint emelkedéséhez is vezethet...","id":"20190726_gronland_jegmezo_hohullam_europa_forro_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9453a27-1ada-450e-a85d-3da2a9bafc3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_gronland_jegmezo_hohullam_europa_forro_levego","timestamp":"2019. július. 26. 15:03","title":"Ez bizony baj: Grönland felé tart a hőmérsékleti rekordokat döntő európai hőhullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra. Mindeközben egy szűk lépcsőházban, összezsúfolva várakoznak.","shortLead":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra...","id":"20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aab22f4-7dfc-4fca-8033-d15615aa18b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","timestamp":"2019. július. 26. 22:03","title":"Vizsgálatot indít az ombudsman az Országos Onkológiai Intézetben uralkodó állapotok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]