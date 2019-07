Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1891000a-41b7-4a77-b76b-a17de76bd902","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az indiai Byju Raveendran egy oktatást segítő applikációt készített hét éve, amivel hamarosan akár az Egyesült Államokban is megjelenhet. ","shortLead":"Az indiai Byju Raveendran egy oktatást segítő applikációt készített hét éve, amivel hamarosan akár az Egyesült...","id":"20190730_A_30_eves_tanar_gondolt_egyet_megvalositotta_most_dollarmilliardos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1891000a-41b7-4a77-b76b-a17de76bd902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d26cb9-5674-4a16-9a4d-590f595fe329","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_A_30_eves_tanar_gondolt_egyet_megvalositotta_most_dollarmilliardos","timestamp":"2019. július. 30. 11:06","title":"A 30 éves tanár gondolt egyet, megvalósította, most dollármilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmadik születésnapjához érkezett a No More Ransom projekt. A zsarolóprogramok írói biztos nem lesznek az ünneplők között, miután jelentős bevételtől estek el a program miatt.","shortLead":"Harmadik születésnapjához érkezett a No More Ransom projekt. A zsarolóprogramok írói biztos nem lesznek az ünneplők...","id":"20190729_no_more_ransom_projekt_harom_eves_europol_statisztikak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9de8d67-b618-461d-bf35-5dd5ca0cd60e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_no_more_ransom_projekt_harom_eves_europol_statisztikak","timestamp":"2019. július. 29. 12:03","title":"3 éves lett a weboldal, ami önt is kihúzhatja a komoly bajból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2dceef-08a0-4fc1-9f3e-7bf7f4cbc3b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedves kis emlékként hozta a tulajdonosa Kuvaitból, de elvették tőle.","shortLead":"Kedves kis emlékként hozta a tulajdonosa Kuvaitból, de elvették tőle.","id":"20190730_Raketaveto_lapult_a_repteri_poggyaszban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da2dceef-08a0-4fc1-9f3e-7bf7f4cbc3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec4d539-5967-4e39-bb88-9f714bd9ee63","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Raketaveto_lapult_a_repteri_poggyaszban","timestamp":"2019. július. 30. 10:19","title":"Rakétavető lapult a reptéri poggyászban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce8b9fe-c6d1-4a71-a1a3-859f837cefde","c_author":"V.É.","category":"kultura","description":"Szentesi Zöldi László kiborult azon, hogy Tusnádfürdőn a Quimby és Lovasi András lépett fel. Ebből az alkalomból jól odamondott a szervezőknek. Aztán az erdélyi magyaroknak is. ","shortLead":"Szentesi Zöldi László kiborult azon, hogy Tusnádfürdőn a Quimby és Lovasi András lépett fel. Ebből az alkalomból jól...","id":"20190729_Jo_nagyot_rugott_az_erdelyi_magyarokba_Lovasi_Andras_miatt_a_kormanymedia_egyik_megmondo_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ce8b9fe-c6d1-4a71-a1a3-859f837cefde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2a6cfe-0962-4098-8bb8-9b134cc0094a","keywords":null,"link":"/kultura/20190729_Jo_nagyot_rugott_az_erdelyi_magyarokba_Lovasi_Andras_miatt_a_kormanymedia_egyik_megmondo_embere","timestamp":"2019. július. 29. 09:51","title":"Jó nagyot rúgott az erdélyi magyarokba Lovasi András miatt a kormánymédia egyik megmondóembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hőség, zivatarok és felhőszakadás miatt is. ","shortLead":"Hőség, zivatarok és felhőszakadás miatt is. ","id":"20190730_figyelmeztetes_meteorologia_zivatar_fehoszakadas_hoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc518e91-fd3a-43ff-a26f-f0f33769c3bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_figyelmeztetes_meteorologia_zivatar_fehoszakadas_hoseg","timestamp":"2019. július. 30. 05:27","title":"Három figyelmeztetést adott ki a meteorológia mára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a676a7-924d-4e7f-8ee9-02e3a365baa0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hungaroring felé tartott a Német Nagydíj után a kamion, amikor az árokba borult.","shortLead":"A Hungaroring felé tartott a Német Nagydíj után a kamion, amikor az árokba borult.","id":"20190729_Forma1es_csapat_kamionja_szenvedett_balesetet_az_M1es_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77a676a7-924d-4e7f-8ee9-02e3a365baa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c66e64c-688c-4ba0-8002-4198c9ebb106","keywords":null,"link":"/sport/20190729_Forma1es_csapat_kamionja_szenvedett_balesetet_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. július. 29. 13:42","title":"Forma-1-es csapat kamionja szenvedett balesetet az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa19eb1-ae2a-4c6d-a164-bbfe2cb2b89a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiéleződött a tengeri konfliktus a Hormuzi-szorosnál, miután az iráni Forradalmi Gárda lefoglalt egy brit tartályhajót.","shortLead":"Kiéleződött a tengeri konfliktus a Hormuzi-szorosnál, miután az iráni Forradalmi Gárda lefoglalt egy brit tartályhajót.","id":"20190728_Duncan_brit_rombolo_a_Perzsaobolben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfa19eb1-ae2a-4c6d-a164-bbfe2cb2b89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c731f9-453b-4a77-b758-6a74f42ed232","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Duncan_brit_rombolo_a_Perzsaobolben","timestamp":"2019. július. 28. 14:28","title":"Necces a helyzet a Perzsa-öbölben, a britek már egy rombolót is oda küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízből kilenc internethasználó háztartásban van okostelefon, 71 százalékukban laptop, 61 százalékukban pedig asztali számítógép. Annak ellenére, hogy az okostelefonok a legelterjedtebbek a digitális eszközök között, netbankolásra mégsem ezeket használják a magyarok – többek között erre jutott a K&H friss kutatása. A K&H e-dukáció információbiztonsági programhoz készített felmérésből kiderül az is, hogy tízből négyen elárulják bankkártyájuk PIN-kódját, jellemzően a párjuknak vagy családtagjuknak.","shortLead":"Tízből kilenc internethasználó háztartásban van okostelefon, 71 százalékukban laptop, 61 százalékukban pedig asztali...","id":"20190729_kh_bank_edukacio_okostelefon_hasznalat_netbankolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fb54da-7f65-48b5-a62f-dbd8a2784974","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_kh_bank_edukacio_okostelefon_hasznalat_netbankolas","timestamp":"2019. július. 29. 11:33","title":"Tízből négy magyar elárulja bankkártyája PIN-kódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]