[{"available":true,"c_guid":"35c9b02e-e705-4875-8f9d-f67be9d1b8e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két éven át tartó tárgyalássorozat után szabadon távozhatott a bíróságról Marcus Hutchins, a szakember, aki megállította minden idők egyik legnagyobb kibertámadását. A férfit egy malware megalkotásával vádolták meg, végül vádalku született.","shortLead":"Két éven át tartó tárgyalássorozat után szabadon távozhatott a bíróságról Marcus Hutchins, a szakember, aki...","id":"20190729_marcus_hutchins_wannacry_zsarolovirus_kibertamadas_birosag_kronos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c9b02e-e705-4875-8f9d-f67be9d1b8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6361e143-cb81-4fb4-88d9-09d744c8e80c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_marcus_hutchins_wannacry_zsarolovirus_kibertamadas_birosag_kronos","timestamp":"2019. július. 29. 13:03","title":"Megúszta a börtönt az informatikus, aki 3028 forintból állította meg WannaCry zsarolóvírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatali visszaélésekkel kapcsolatos esetekről számolt be, de a Tienanmen téri mészárlással is foglalkozott.","shortLead":"Hivatali visszaélésekkel kapcsolatos esetekről számolt be, de a Tienanmen téri mészárlással is foglalkozott.","id":"20190729_12_ev_bortont_kapott_egy_kormanykritikus_aktivista_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125c2cf2-c88f-433a-82f6-4003856e438b","keywords":null,"link":"/vilag/20190729_12_ev_bortont_kapott_egy_kormanykritikus_aktivista_Kinaban","timestamp":"2019. július. 29. 18:17","title":"12 év börtönt kapott egy kormánykritikus aktivista Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c982d134-e75e-4621-b4d9-95f383404286","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós joggal ellentétes az 2015 óta élő magyar szabályozás, ami elvette a magyar bíróságoktól a menedékjogi határozatok megváltoztatásának lehetőségét – mondta ki az EU Bírósága. Mostantól újra érdemi döntést hozhatnak a hazai bíróságok a menekültügyi hatóság rossz határozataival szemben.","shortLead":"Az uniós joggal ellentétes az 2015 óta élő magyar szabályozás, ami elvette a magyar bíróságoktól a menedékjogi...","id":"20190729_Dontott_az_EU_birosaga_adhat_a_magyar_birosag_is_menedekjogot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c982d134-e75e-4621-b4d9-95f383404286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3c06d3-64df-4f5d-a638-426ad6716163","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Dontott_az_EU_birosaga_adhat_a_magyar_birosag_is_menedekjogot","timestamp":"2019. július. 29. 14:47","title":"Döntött az EU bírósága: adhat a magyar bíróság is menedékjogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0381fd-ef94-46ce-8c4b-af8399111ad7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrortámadás történt az afgán fővárosban, legkevesebb két áldozattal.","shortLead":"Terrortámadás történt az afgán fővárosban, legkevesebb két áldozattal.","id":"20190728_Egesz_Kabul_beleremegett_a_vasarnapi_robbantasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0381fd-ef94-46ce-8c4b-af8399111ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebb710f-683d-485c-9dc8-af33e95771ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Egesz_Kabul_beleremegett_a_vasarnapi_robbantasba","timestamp":"2019. július. 28. 18:10","title":"Egész Kabul beleremegett a vasárnapi robbantás-sorozatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b13b5f9-5129-4fe8-b93b-c8409eef5d98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta a 15. Maccabi Európa Játékok küldöttségét, Motti Tichauert, az Európai Maccabi Szövetség elnökét és Jack Terpinst, a Maccabi World Union alelnöké – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Orbán Viktor hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta a 15. Maccabi Európa Játékok küldöttségét, Motti Tichauert...","id":"20190729_Orban_Orommel_latjuk_vendegul_a_vilag_zsido_sportoloit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b13b5f9-5129-4fe8-b93b-c8409eef5d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9dbd61-0868-4c9b-92ca-9ce22f2d7b81","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Orban_Orommel_latjuk_vendegul_a_vilag_zsido_sportoloit","timestamp":"2019. július. 29. 11:08","title":"Orbán: Örömmel látjuk vendégül a világ zsidó sportolóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e429ad7-4edc-456d-aa9b-9b239c92002c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyarországon a kábítószer nem okoz akkora gondot, mint az alkohol. ","shortLead":"Magyarországon a kábítószer nem okoz akkora gondot, mint az alkohol. ","id":"20190729_Alkoholbeteg_Zacher_Gabor_kabitoszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e429ad7-4edc-456d-aa9b-9b239c92002c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a90865-8c79-40f3-a0e9-c6f2ff526e80","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Alkoholbeteg_Zacher_Gabor_kabitoszer","timestamp":"2019. július. 29. 11:16","title":"Szinte minden magyar családra jut egy alkoholbeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4231a383-d4d8-44b4-a0b7-e648e17cd7b0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Körülbelül két-háromezer üzlethelyiség áll üresen Budapesten – ismerteti a keddi Világgazdaság.","shortLead":"Körülbelül két-háromezer üzlethelyiség áll üresen Budapesten – ismerteti a keddi Világgazdaság.","id":"20190730_uzlethelyiseg_budapest_kiado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4231a383-d4d8-44b4-a0b7-e648e17cd7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d31b36c-3623-472b-ae94-534798c1bdda","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_uzlethelyiseg_budapest_kiado","timestamp":"2019. július. 30. 09:55","title":"Havi 20 ezerért is található már üzlethelyiség Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3375a62-4221-425d-8926-2f0bea4a64b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap délelőtt a 65-ös főúton történt a baleset, a zsonglőrködésnek egy reklámtábla vetett véget.","shortLead":"Vasárnap délelőtt a 65-ös főúton történt a baleset, a zsonglőrködésnek egy reklámtábla vetett véget.","id":"20190728_Egy_kereken_motorozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3375a62-4221-425d-8926-2f0bea4a64b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3624fb9-24dd-4804-bf1f-0d5f1d13b9b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Egy_kereken_motorozott","timestamp":"2019. július. 28. 16:55","title":"Egykerekezve előzgetett az emelkedőn egy motoros, nem élte túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]