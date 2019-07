Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ae13c42-c287-446a-b222-ea5427c06879","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hétfőn megkezdődött a magyarországi jegyértékesítés.","shortLead":"Hétfőn megkezdődött a magyarországi jegyértékesítés.","id":"20190729_tokio_olimpia_jegyvasarlas_mob","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae13c42-c287-446a-b222-ea5427c06879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d21f6b4-74eb-4668-93aa-6fb3931f4b35","keywords":null,"link":"/sport/20190729_tokio_olimpia_jegyvasarlas_mob","timestamp":"2019. július. 29. 20:49","title":"Már a magyar sportrajongók is vehetnek jegyet az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis időre látható volt néhány, a Samsung fennhatósága alá tartozó weboldalon az, amiről már régebb óta pletykálnak: a Samsung Galaxy Note10-nek lesz egy erősebb testvére is, és Galaxy Note10+ lesz a hivatalos neve.","shortLead":"Egy kis időre látható volt néhány, a Samsung fennhatósága alá tartozó weboldalon az, amiről már régebb óta pletykálnak...","id":"20190729_samsung_galaxy_note10_plus_erosebb_kiadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d281ea29-285a-4bba-8d95-56803ac33565","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_samsung_galaxy_note10_plus_erosebb_kiadas","timestamp":"2019. július. 29. 16:03","title":"Maga a Samsung árulta el véletlenül: tényleg lesz erősebb Galaxy Note10 is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden automatát be kell jelenteni augusztustól.","shortLead":"Minden automatát be kell jelenteni augusztustól.","id":"20190729_Figyelmeztet_a_NAV_lejar_a_hatarido_az_automatak_bejelentesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb6c19-e622-465e-b0f4-92c760cb8969","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Figyelmeztet_a_NAV_lejar_a_hatarido_az_automatak_bejelentesere","timestamp":"2019. július. 29. 10:36","title":"Figyelmeztet a NAV: lejár a határidő az automaták bejelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2715e50-7d49-4f0f-a3cf-e90ce8c44dbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mármint nem akármelyik Kirk kapitány, hanem William Shatner.","shortLead":"Mármint nem akármelyik Kirk kapitány, hanem William Shatner.","id":"20190729_Ha_Tarantino_Star_Treket_akar_forgatni_Kirk_kapitany_szivesen_beugrik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2715e50-7d49-4f0f-a3cf-e90ce8c44dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe901d51-1055-4f3e-ac2b-6b9db2a5aa01","keywords":null,"link":"/kultura/20190729_Ha_Tarantino_Star_Treket_akar_forgatni_Kirk_kapitany_szivesen_beugrik","timestamp":"2019. július. 29. 11:14","title":"Ha Tarantino Star Treket akar forgatni, Kirk kapitány szívesen beugrik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b8e8ab-53aa-4d7d-b1c6-c55b0c475c2f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Nemcsak a győztesek 100 évvel ezelőtti szigora ágyazott meg Hitler hatalomra jutásának, hanem a német kormányok gazdaságpolitikája is. Máig nem egyértelmű, vajon nem az sikerült-e félre, hogy a háborús jóvátétel alól igyekeztek kibújni.","shortLead":"Nemcsak a győztesek 100 évvel ezelőtti szigora ágyazott meg Hitler hatalomra jutásának, hanem a német kormányok...","id":"201930__versailles_es_anemetek__rossz_jovatetel__keynes_tevedese__haborubol_haboruba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7b8e8ab-53aa-4d7d-b1c6-c55b0c475c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5166d230-1a16-47b6-9fb2-492986777565","keywords":null,"link":"/tudomany/201930__versailles_es_anemetek__rossz_jovatetel__keynes_tevedese__haborubol_haboruba","timestamp":"2019. július. 28. 16:00","title":"A béke okozta a második világháborút?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513073fe-f7d2-431c-ab96-34662566048a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Habarovszkban árad az Amur, Szibériában országnyi erdő ég.","shortLead":"Habarovszkban árad az Amur, Szibériában országnyi erdő ég.","id":"20190730_Tuz_es_viz_egyszerre_sujtja_Oroszorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=513073fe-f7d2-431c-ab96-34662566048a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3df8490-f264-43d6-a7ab-5bc98afd8780","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Tuz_es_viz_egyszerre_sujtja_Oroszorszagot","timestamp":"2019. július. 30. 07:25","title":"Tűz és víz egyszerre sújtja Oroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddig vártnál nagyobb GDP-növekedéssel számol a GKI Gazdaságkutató, de a második félévben lassulhat a növekedés.","shortLead":"Az eddig vártnál nagyobb GDP-növekedéssel számol a GKI Gazdaságkutató, de a második félévben lassulhat a növekedés.","id":"20190729_GKI_folytatodik_a_dragulas_ev_vegen_johet_a_nyugdijpremium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbc01fe-bef7-4d35-a490-5be8a41cadad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_GKI_folytatodik_a_dragulas_ev_vegen_johet_a_nyugdijpremium","timestamp":"2019. július. 29. 07:23","title":"GKI: Folytatódik a drágulás, év végén jöhet a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kecskemétről Budapestre tartó vonat elgázolt egy embert, a rendőrség mindkét vágányon leállította a közlekedést.","shortLead":"A Kecskemétről Budapestre tartó vonat elgázolt egy embert, a rendőrség mindkét vágányon leállította a közlekedést.","id":"20190729_Gazolas_miatt_nem_jarnak_a_vonatok_Ceglednel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe3b3de-3ecd-4e93-a4d0-603f40d59ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Gazolas_miatt_nem_jarnak_a_vonatok_Ceglednel","timestamp":"2019. július. 29. 07:44","title":"Gázolás miatt nem jártak a vonatok Ceglédnél, váci járatok is kimaradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]