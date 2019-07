Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26b31ac7-f99d-46a7-8f54-53f658a87d52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Farkasdandár megalakította a Rohamdandárt a germán szokásjogért, aztán jött a csősz.","shortLead":"A Farkasdandár megalakította a Rohamdandárt a germán szokásjogért, aztán jött a csősz.","id":"20190730_Fegyveres_naciknal_razziaztak_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26b31ac7-f99d-46a7-8f54-53f658a87d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6604e160-188a-4e19-acc6-aa1b1fc3216a","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Fegyveres_naciknal_razziaztak_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 30. 12:50","title":"Fegyveres náciknál razziáztak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab0a900-781e-4d71-b22a-a3aef176e551","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tovább folyik a harc a vagyonért, amelyet Kálmán bácsi az örököseire és a falura hagyott.","shortLead":"Tovább folyik a harc a vagyonért, amelyet Kálmán bácsi az örököseire és a falura hagyott.","id":"20190730_Draga_orokosok_masodik_evad_RTL_Klub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ab0a900-781e-4d71-b22a-a3aef176e551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705111da-55d9-44fb-bc0b-5ee5d536d594","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Draga_orokosok_masodik_evad_RTL_Klub","timestamp":"2019. július. 30. 12:21","title":"Augusztusban indul a Drága örökösök második évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3c421-607c-49c5-b7ac-bc333cf84301","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az édesanyja elismeri, hogy hibázott, de a rendőri intézkedés úgy érzi, túlzás volt. Elmondása szerint órákon át ült egy cellában.","shortLead":"Az édesanyja elismeri, hogy hibázott, de a rendőri intézkedés úgy érzi, túlzás volt. Elmondása szerint órákon át ült...","id":"20190730_Rabositottak_mert_mozgasserult_helyre_parkolt_beteg_gyermeke_kartyajaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3c421-607c-49c5-b7ac-bc333cf84301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55f330d-1042-4cb7-81f7-24c92f3aee11","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Rabositottak_mert_mozgasserult_helyre_parkolt_beteg_gyermeke_kartyajaval","timestamp":"2019. július. 30. 20:40","title":"Rabosították, mert mozgássérült helyre parkolt beteg gyermeke kártyájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a6f098-485e-4987-ab57-8597d4b2d3c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 30 milliárd forintért megvásárolják Magyarország egyik vezető informatikai cégcsoportja, a Delta Csoport érdekeltségét, a Delta Systems Kft.-t.","shortLead":"Közel 30 milliárd forintért megvásárolják Magyarország egyik vezető informatikai cégcsoportja, a Delta Csoport...","id":"20190730_Nagy_bizniszt_huzott_be_az_Est_Media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4a6f098-485e-4987-ab57-8597d4b2d3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4766680c-76d8-40da-bce9-c24b7658600f","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_Nagy_bizniszt_huzott_be_az_Est_Media","timestamp":"2019. július. 30. 13:35","title":"Nagy bizniszt húzott be az Est Media","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új helyzetet hozott az EP-választás, mondta el Török Gábor politológus az Inforádióban, a választók könnyebben pártolnak át épp esélyesebbnek tűnő pártokhoz. De egyik párt sincs vezető szerepben, ahhoz kellene egy ellenzéki Orbán Viktor, ám ennek nyoma sincs. Az előválasztás siker volt az ellenzéknek, Kálmán Olga színre léptetése is jó ötlet volt, csak Kálmán rossz politikusi teljesítménye miatt végül kudarc lett.\r

