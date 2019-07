Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben szerdán születhet döntés.","shortLead":"Az ügyben szerdán születhet döntés.","id":"20190730_A_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed15281-b405-4bb2-85a1-2a0c3aea7bff","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_A_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. július. 30. 15:50","title":"A Viking Sigyn kapitányának letartóztatását indítványozza az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c441b4c9-2ea2-4c6f-b318-37d36c9335b7","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egy hónapja kapható a boltokban az a tisztítószer, amelyet egy magyar mérnökcsapat biomasszából, szennyvíziszapból, és tiszta víz hozzáadása nélkül állított elő. A fejlesztők elárulták nekünk, hogy lesz hulladékból vízkőoldó, és azt is, hogy mitől szenzációs, ami a biológiai reaktorukban történik. ","shortLead":"Egy hónapja kapható a boltokban az a tisztítószer, amelyet egy magyar mérnökcsapat biomasszából, szennyvíziszapból, és...","id":"20190731_cycle_ujrahasznositott_tisztitoszer_magyar_bravur_biologiai_reaktor_hulladek_biomassza_szennyviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c441b4c9-2ea2-4c6f-b318-37d36c9335b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bea5c9-2b2b-42d4-8837-a5e477a82ada","keywords":null,"link":"/elet/20190731_cycle_ujrahasznositott_tisztitoszer_magyar_bravur_biologiai_reaktor_hulladek_biomassza_szennyviz","timestamp":"2019. július. 31. 11:00","title":"Hulladékból tisztítószer: bravúr egy magyar biológiai reaktorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A honvédelmi bizottság elnökeként a fideszes politikus újra megpróbálta megmagyarázni a kormány számára kínos, állami honvédiskolában történt zaklatási ügyet, igyekezetében arra jutott, hogy nem is történt szexuális zaklatás, csak bántalmazás. A hvg.hu hozta nyilvánosságra a történteket belső források alapján, így azt a részletet is, hogy az egyik tizenéves diákot – miközben a társai \"játékból\" lefogták, kényszerítették – análisan bántalmazta egy idősebb katonanövendék. Ami ezek szerint Kósa Lajos minősítése alapján nem számít zaklatásnak.","shortLead":"A honvédelmi bizottság elnökeként a fideszes politikus újra megpróbálta megmagyarázni a kormány számára kínos, állami...","id":"20190730_Kosa_kozmetikazza_az_allami_honvediskolaban_tortent_szexualis_fajtalansagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a64121-3ffc-4cb1-a743-ed132f66625c","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Kosa_kozmetikazza_az_allami_honvediskolaban_tortent_szexualis_fajtalansagot","timestamp":"2019. július. 30. 12:29","title":"Kósa Lajos nagyot megy: az anális fajtalanság nem számít szexuális zaklatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljesen mindegy, hogy külföldön vagy itthon, az egy hét nyaralás a magyarok 43 százalékának már nem megengedhető luxus – kijöttek az Eurostat friss adatai.","shortLead":"Teljesen mindegy, hogy külföldön vagy itthon, az egy hét nyaralás a magyarok 43 százalékának már nem megengedhető luxus...","id":"20190731_A_magyarok_kozel_fele_nem_engedhet_meg_maganak_egy_egyhetes_nyaralast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f7a79e-1a24-456c-b141-ffeafa62108e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_A_magyarok_kozel_fele_nem_engedhet_meg_maganak_egy_egyhetes_nyaralast","timestamp":"2019. július. 31. 12:12","title":"A magyarok közel fele nem engedhet meg magának egy egyhetes nyaralást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Drágább lett a kerozin, és éleződött a verseny.","shortLead":"Drágább lett a kerozin, és éleződött a verseny.","id":"20190730_100_000_000_euros_veszteseg_a_Lufthansanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1cb5af-aae1-4e6b-b4d8-a60ba0c5753c","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_100_000_000_euros_veszteseg_a_Lufthansanal","timestamp":"2019. július. 30. 11:07","title":"100 000 000 eurós veszteség a Lufthansánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1aedeb5-79fc-41b5-b5c6-f1dba74a3dbe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jellemzően persze továbbra is abból visznek sokat, amely típusból sok van az utakon. ","shortLead":"Jellemzően persze továbbra is abból visznek sokat, amely típusból sok van az utakon. ","id":"20190730_Alig_lopjak_a_BMWket_viszont_kapos_lett_a_Renault","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1aedeb5-79fc-41b5-b5c6-f1dba74a3dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881f7d0b-59c5-4e25-82ce-7eb3e1e06226","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Alig_lopjak_a_BMWket_viszont_kapos_lett_a_Renault","timestamp":"2019. július. 30. 14:34","title":"Alig lopják a BMW-ket, viszont kapós lett a Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly nehézségbe ütközhet az, aki hétvégén próbál meg mobilinternetezni a Balatonnál vagy a Velencei-tónál a Telekom hálózatán keresztül, az ugyanis rendkívül leterhelt.","shortLead":"Komoly nehézségbe ütközhet az, aki hétvégén próbál meg mobilinternetezni a Balatonnál vagy a Velencei-tónál a Telekom...","id":"20190731_balaton_velencei_to_mobilinternet_telekom_halozati_tulterheltseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1319e2f9-76bb-480e-955d-d1e8b32ca12f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_balaton_velencei_to_mobilinternet_telekom_halozati_tulterheltseg","timestamp":"2019. július. 31. 20:03","title":"A Balatonnál nyaralna? Készüljön fel, lehet, hogy nehezen tud majd internetezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524eefc-bafc-4d01-a07d-e165068f62f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ok: végére akarnak járni egy népszerű összeesküvés-elméletnek.","shortLead":"Az ok: végére akarnak járni egy népszerű összeesküvés-elméletnek.","id":"20190731_Felnyitjak_az_egyik_leghirhedtebb_amerikai_bunozo_John_Dillinger_sirjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2524eefc-bafc-4d01-a07d-e165068f62f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af34a030-16bc-49b2-bdc6-c90489bb14c2","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Felnyitjak_az_egyik_leghirhedtebb_amerikai_bunozo_John_Dillinger_sirjat","timestamp":"2019. július. 31. 14:19","title":"Felnyitják az egyik leghírhedtebb amerikai bűnöző, John Dillinger sírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]