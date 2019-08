Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő éveken keresztül alacsonyabb munkabérről nyújtotta be az adóbevallásokat, a rábízott bankkártyáról pedig 11 milliót vett le. ","shortLead":"A nő éveken keresztül alacsonyabb munkabérről nyújtotta be az adóbevallásokat, a rábízott bankkártyáról pedig 11...","id":"20190801_Milliokat_sikkasztott_egy_onkormanyzati_tuzoltosag_konyveloje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a26dee-0b63-4694-8e8f-742af3c172e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Milliokat_sikkasztott_egy_onkormanyzati_tuzoltosag_konyveloje","timestamp":"2019. augusztus. 01. 06:49","title":"Milliókat sikkasztott egy önkormányzati tűzoltóság könyvelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23670df-db5b-4a40-9f6c-00e8adda84d3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ügyészség azt kérte a bíróságtól, hogy 3 millió dél-koreai wonra (nagyjából 720 ezer forint) büntesse a szexuális zaklatással megvádolt úszót.","shortLead":"Az ügyészség azt kérte a bíróságtól, hogy 3 millió dél-koreai wonra (nagyjából 720 ezer forint) büntesse a szexuális...","id":"20190731_kenderesi_tamas_ugyeszseg_penzbuntetes_del_korea_szexualis_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e23670df-db5b-4a40-9f6c-00e8adda84d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b74d022-2017-4176-b9a6-506fa6ea6767","keywords":null,"link":"/sport/20190731_kenderesi_tamas_ugyeszseg_penzbuntetes_del_korea_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. július. 31. 15:02","title":"Kiderült, mekkora büntetés fejében engedték haza Kenderesit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b18cc90-e21f-47c8-953f-80a1ca0e2998","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190731_Ismet_van_farkas_Magyarorszagon_de_ugy_tunik_egy_borztol_is_inaba_szall_a_batorsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b18cc90-e21f-47c8-953f-80a1ca0e2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c74ec2-0396-4772-b35a-b05e95405815","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Ismet_van_farkas_Magyarorszagon_de_ugy_tunik_egy_borztol_is_inaba_szall_a_batorsaga","timestamp":"2019. július. 31. 15:23","title":"Ismét van farkas Magyarországon, de úgy tűnik, egy borztól is inába száll a bátorsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A visszavitt termékeket kicserélik. ","shortLead":"A visszavitt termékeket kicserélik. ","id":"20190731_Kutyaeledeleket_hiv_vissza_a_Fressnapf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939072de-95f0-4ecf-aa70-b3e47f3e82fc","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Kutyaeledeleket_hiv_vissza_a_Fressnapf","timestamp":"2019. július. 31. 16:51","title":"Kutyaeledeleket hív vissza a Fressnapf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65863ab8-c1dc-4233-964b-d0bd61c597d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az óriáshullám emberi vagy gépi hiba eredménye volt, többen csonttöréssel és vágott sebekkel fekszenek kórházban.\r

