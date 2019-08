Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régen éveket kellett várni az igénylés után, akkor is legtöbbször Trabant lett a dolog vége. Most – a családvédelmi akcióterv részeként – három hét telt el, és már jött is a szalonba az autó.","shortLead":"Régen éveket kellett várni az igénylés után, akkor is legtöbbször Trabant lett a dolog vége. Most – a családvédelmi...","id":"20190731_Harom_hete_igenyeltek_a_Herczeg_csalad_mar_meg_is_kapta_az_uj_hetuleses_autojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4126cb1b-2219-4b3a-b3b7-783877b40251","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Harom_hete_igenyeltek_a_Herczeg_csalad_mar_meg_is_kapta_az_uj_hetuleses_autojat","timestamp":"2019. július. 31. 10:11","title":"Három hete igényelték, a Herczeg család már meg is kapta az új, hétüléses autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f84be49-c6cb-4c64-9ef7-66fab603c46f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ötlete 50 ezer dollárt ért a Google pályázatán.","shortLead":"Az ötlete 50 ezer dollárt ért a Google pályázatán.","id":"20190731_mikromuanyag_kolloid_kiserlet_muanyagszennyezes_google_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f84be49-c6cb-4c64-9ef7-66fab603c46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce427dc6-f6bb-4d5c-915f-66b47086fdce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_mikromuanyag_kolloid_kiserlet_muanyagszennyezes_google_palyazat","timestamp":"2019. július. 31. 12:35","title":"Ír tinédzser ötlete segíthet megoldani a mikroműanyag-krízist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd34b69-f17b-41d4-a2eb-2e5d4da276b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190730_Marabu_Feknyuz_Ezert_jon_jol_egy_hatizsak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbd34b69-f17b-41d4-a2eb-2e5d4da276b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff87ee6-3580-4b02-9a39-eba3deeb6190","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Marabu_Feknyuz_Ezert_jon_jol_egy_hatizsak","timestamp":"2019. július. 30. 10:28","title":"Marabu Féknyúz: Ezért jön jól egy hátizsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Utoljára a Facebook kapcsán bukkant fel a Cambridge Analytica elemzőcég neve, de a jelek szerint nem csak a közösségi oldallal dolgoztak együtt.","shortLead":"Utoljára a Facebook kapcsán bukkant fel a Cambridge Analytica elemzőcég neve, de a jelek szerint nem csak a közösségi...","id":"20190731_brexit_cambridge_analytica_nigel_farage_kampany_nagy_britannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e01439-be9c-41eb-8370-2e8bcc34e86a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_brexit_cambridge_analytica_nigel_farage_kampany_nagy_britannia","timestamp":"2019. július. 31. 10:33","title":"Bizonyították: a Cambridge Analyticának a Brexit-kampányban is benne volt a keze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többiek meg nem – így az M1-en Kósa.","shortLead":"A többiek meg nem – így az M1-en Kósa.","id":"20190731_Kosa_szerint_Tarlos_a_legjobb_jelolt_mert_o_mar_volt_fopolgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b487cb4f-5181-4874-b219-9a1e78aad1b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Kosa_szerint_Tarlos_a_legjobb_jelolt_mert_o_mar_volt_fopolgarmester","timestamp":"2019. július. 31. 09:52","title":"Kósa szerint Tarlós a legjobb jelölt, mert ő már volt főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Budapesten és a vidéki városokban éves szinten több mint 20 százalékos volt a drágulás az első negyedévben.","shortLead":"Budapesten és a vidéki városokban éves szinten több mint 20 százalékos volt a drágulás az első negyedévben.","id":"20190801_Epulnek_de_dragulnak_is_a_lakasok_a_kozsegekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36f2293-b49d-425c-9471-faf73cb655ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Epulnek_de_dragulnak_is_a_lakasok_a_kozsegekben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:44","title":"Épülnek, de drágulnak is a lakások a községekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1a6e33-fe8f-440e-84fd-56c5fe6965eb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Sikertelen autóügynökből lett A kis herceg szerzője a nemesi származású Antoine de Saint-Exupéry. A világhírű irodalmi mese rózsájának karakterét állítólag az író felesége ihlette. Saint-Exupéry kiharcolta magának, hogy aktív szerepet vállalhasson a második világháborúban, aztán egy bevetéséről soha nem tért haza. Ennek ma van 75 éve.","shortLead":"Sikertelen autóügynökből lett A kis herceg szerzője a nemesi származású Antoine de Saint-Exupéry. A világhírű irodalmi...","id":"20190731_A_kalandos_eletu_pilota_aki_a_sivatag_melyen_talalkozott_egy_kis_herceggel_Antoine_Saint_Exupery","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a1a6e33-fe8f-440e-84fd-56c5fe6965eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3937785c-cb52-4021-ba40-ae26f8cbcfd1","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_A_kalandos_eletu_pilota_aki_a_sivatag_melyen_talalkozott_egy_kis_herceggel_Antoine_Saint_Exupery","timestamp":"2019. július. 31. 07:08","title":"A kalandos életű pilóta, aki megtanította, hogyan szelídítsük meg egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6427520d-bd76-4f78-8f7f-0f26860b0bcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Calvin Anderson remek focista, emellett a Rubik-kocka kirakásában is jeleskedik. Na, nem azért, mert olyan gyorsan forgatja az oldalakat, hanem mert nem is nézi, amit csinál.","shortLead":"Calvin Anderson remek focista, emellett a Rubik-kocka kirakásában is jeleskedik. Na, nem azért, mert olyan gyorsan...","id":"20190731_rubik_kocka_kirakasa_focista_hata_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6427520d-bd76-4f78-8f7f-0f26860b0bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc6eb7f-b2dd-4cc1-a65b-ba6789dbe979","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_rubik_kocka_kirakasa_focista_hata_mogott","timestamp":"2019. július. 31. 12:03","title":"Látta már a focistát, aki a háta mögött rakja ki a Rubik-kockát? Itt megnézheti – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]