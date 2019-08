Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ezernégyszáznál több orvosság neve szerepel az éppen nem kapható pirulák hivatalos listáján, és vannak olyan hiánycikkek, amelyek még fel sem kerültek rá. Ritka betegségben szenvedők sem jutnak hozzá a gyógyszerükhöz, és csak találgatni lehet, hogy miért. Az egyik ok az lehet, hogy február óta minden gyógyszert biztonsági elemekkel, egyedi azonosítókkal, kódokkal kell ellátni. A megoldás a külföldi beszerzés lehet, ám ez nem is olyan egyszerű.","shortLead":"Ezernégyszáznál több orvosság neve szerepel az éppen nem kapható pirulák hivatalos listáján, és vannak olyan...","id":"20190731_gyogyszerhiany_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a42a8f-4f5b-4897-95eb-e8fefd52c2f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_gyogyszerhiany_lista","timestamp":"2019. július. 31. 06:30","title":"Még annál is súlyosabb a gyógyszerhiány, mint ahogy a hivatalos lista alapján látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakosság, a munkavállalók és a befektetők többsége is elvárja a cégvezetőktől, hogy fellépjenek a gazdaságot fenyegető globális kihívások megoldása érdekében. Egyre több vezérigazgató érzi a nyomást.","shortLead":"A lakosság, a munkavállalók és a befektetők többsége is elvárja a cégvezetőktől, hogy fellépjenek a gazdaságot...","id":"20190801_A_cegvezetoktol_varjak_a_klimavaltozas_vagy_a_nemek_kozti_egyenlotlenseg_megoldasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27242e32-abc3-40ff-b26f-323ea6eae1e4","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_A_cegvezetoktol_varjak_a_klimavaltozas_vagy_a_nemek_kozti_egyenlotlenseg_megoldasat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:32","title":"A cégvezetőktől várják a klímaváltozás vagy a nemek közti egyenlőtlenség megoldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9d96e2-4f73-4d13-9e3e-9373854f6c4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kairóban írt alá szerződést a Tungsram és az Arab Szervezet az Iparosodásért, közös céget alapítanak világítási termékek gyártására.","shortLead":"Kairóban írt alá szerződést a Tungsram és az Arab Szervezet az Iparosodásért, közös céget alapítanak világítási...","id":"20190801_Egyiptomban_vallalt_nagy_munkat_a_Tungsram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d9d96e2-4f73-4d13-9e3e-9373854f6c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4d252c-56c6-43f5-985d-1f8caf68c77c","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Egyiptomban_vallalt_nagy_munkat_a_Tungsram","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:07","title":"Egyiptomban vállalt nagy munkát a Tungsram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2b2fd8-9915-4c1a-ba45-748b309832f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"10 helyett, 99 forint lesz egy kilowattóra áram.","shortLead":"10 helyett, 99 forint lesz egy kilowattóra áram.","id":"20190731_Lejar_a_tesztidoszak_piaci_aron_lesz_a_toltes_az_ELMU_villanyautotoltoin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b2b2fd8-9915-4c1a-ba45-748b309832f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64e74dc-08f1-4f8b-961e-f39d635268d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Lejar_a_tesztidoszak_piaci_aron_lesz_a_toltes_az_ELMU_villanyautotoltoin","timestamp":"2019. július. 31. 09:36","title":"Lejár a tesztidőszak, piaci áron lesz a töltés az ELMŰ villanyautó-töltőin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec6d9bb-62be-453f-9870-508dae4dd3ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy a pilóta életben maradt-e.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy a pilóta életben maradt-e.","id":"20190801_Lezuhant_az_amerikai_haditengereszet_egyik_vadaszgepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec6d9bb-62be-453f-9870-508dae4dd3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2565dc8-1b2e-4b5c-99e0-51b1da7aa462","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Lezuhant_az_amerikai_haditengereszet_egyik_vadaszgepe","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:04","title":"Lezuhant az amerikai haditengerészet egyik vadászgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230d5c3d-cb4d-4350-9be4-ebec243b734d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha nagy a nyomás, nehezebb tartani az étrendünket, ami fokozhatja a stresszt. Hogyan alakíthatunk ki kedvezőbb kapcsolatot az evéssel?","shortLead":"Ha nagy a nyomás, nehezebb tartani az étrendünket, ami fokozhatja a stresszt. Hogyan alakíthatunk ki kedvezőbb...","id":"20190801_On_is_az_evesben_keresi_a_megnyugvast_Ezt_erdemes_tudnia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=230d5c3d-cb4d-4350-9be4-ebec243b734d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b226422-fffd-41b4-b0aa-7c215cfcd0c0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190801_On_is_az_evesben_keresi_a_megnyugvast_Ezt_erdemes_tudnia","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:15","title":"Ön is az evéstől reméli a megnyugvást? Ezt érdemes tudnia!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb88126-a2ef-4b9c-ac01-f2aab3c82c64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A stratégiai gázkészleteket is tároló cég irányítása átkerült egy állami ellenőrzés alatt álló szövetséghez.","shortLead":"A stratégiai gázkészleteket is tároló cég irányítása átkerült egy állami ellenőrzés alatt álló szövetséghez.","id":"20190801_Az_eladot_a_miniszter_felugyeli_a_vevot_a_ferje_iranyitja_a_nagy_gaztarozouzletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bb88126-a2ef-4b9c-ac01-f2aab3c82c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5157aad8-c599-4676-92f5-17811afbbca0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Az_eladot_a_miniszter_felugyeli_a_vevot_a_ferje_iranyitja_a_nagy_gaztarozouzletben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 21:57","title":"Az eladót a miniszter felügyeli, a vevőt a miniszter férje irányítja a nagy gáztározóüzletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre.","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre.","id":"20190731_Az_orszag_nagy_reszen_varhatok_viharok_csutortokon_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7bd857-c225-4b5b-958b-c09e3b60d8f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Az_orszag_nagy_reszen_varhatok_viharok_csutortokon_is","timestamp":"2019. július. 31. 19:25","title":"Az ország nagy részén várhatók viharok csütörtökön is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]