Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbf199be-8800-4a5a-8650-980fa6c628dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Összesen 5,4 millió autót vettek a Volkswagen csoporthoz tartozó márkákból.","shortLead":"Összesen 5,4 millió autót vettek a Volkswagen csoporthoz tartozó márkákból.","id":"20190801_Kevesebb_autot_adott_el_a_Volkswagen_de_igy_is_nott_a_nyeresege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbf199be-8800-4a5a-8650-980fa6c628dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc3941c-69db-4ff4-8dbe-99a283bdfd17","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Kevesebb_autot_adott_el_a_Volkswagen_de_igy_is_nott_a_nyeresege","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:53","title":"Kevesebb autót adott el a Volkswagen, de így is nőtt a nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128bc7da-bf6a-45a8-ade3-ad8da320390f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Alig három hét van hátra az eseményig.","shortLead":"Alig három hét van hátra az eseményig.","id":"20190731_Sopronban_talalkozik_Angela_Merkel_es_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=128bc7da-bf6a-45a8-ade3-ad8da320390f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9b5cde-bc8b-4b2a-848f-090a0b4b99a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Sopronban_talalkozik_Angela_Merkel_es_Orban_Viktor","timestamp":"2019. július. 31. 08:35","title":"Sopronban találkozik Angela Merkel és Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rávették, hogy adja le bérlakásának kulcsát, aztán egy hajléktalanszállóra vitték, jóllehet erre nem volt meg a törvényi lehetősége az önkormányzatnak, írja A Város Mindekié civil szervezet.\r

\r

","shortLead":"Rávették, hogy adja le bérlakásának kulcsát, aztán egy hajléktalanszállóra vitték, jóllehet erre nem volt meg...","id":"20190731_Atvert_es_hajlektalanna_tett_egy_idos_bacsit_Budafok_onkormanyzata_egy_civil_szervezet_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1b6986-6559-4dfe-8fc3-dc1650819fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Atvert_es_hajlektalanna_tett_egy_idos_bacsit_Budafok_onkormanyzata_egy_civil_szervezet_szerint","timestamp":"2019. július. 31. 19:06","title":"Átvert, és hajléktalanná tett egy idős bácsit Budafok önkormányzata egy civil szervezet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46d2cd1-69de-49cf-acde-9199b729c388","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hát, ez nem egy hétköznapi kétkerekű az biztos.","shortLead":"Hát, ez nem egy hétköznapi kétkerekű az biztos.","id":"20190731_Biciklibol_csinalt_Kawasaki_Ninjat_egy_delkeletazsiai_fanatikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c46d2cd1-69de-49cf-acde-9199b729c388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba70eaa-3e28-4a67-96e9-ef3b9e73f434","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Biciklibol_csinalt_Kawasaki_Ninjat_egy_delkeletazsiai_fanatikus","timestamp":"2019. július. 31. 10:41","title":"Bicikliből csinált Kawasaki Ninját egy délkelet-ázsiai fanatikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Domokos László arról is beszélt egy konferencián, hogy az állami szférában is mérni kellene a hatékonyságot.\r

\r

","shortLead":"Domokos László arról is beszélt egy konferencián, hogy az állami szférában is mérni kellene a hatékonyságot.\r

\r

","id":"20190731_Tovabbi_allami_elbocsatasokat_varna_el_az_ASZ_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b0cb26-d7b5-4ff1-9213-b6b513859233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Tovabbi_allami_elbocsatasokat_varna_el_az_ASZ_elnoke","timestamp":"2019. július. 31. 20:48","title":"További állami elbocsátásokat várna el az ÁSZ elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1583c9-d420-46e9-95ec-77934f966f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Klaudia és fia budapesti otthonukból tűntek el. ","shortLead":"Németh Klaudia és fia budapesti otthonukból tűntek el. ","id":"20190801_Eltunt_egy_17_eves_lany_es_2_honapos_fia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca1583c9-d420-46e9-95ec-77934f966f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dee7638-adeb-4256-9045-1d9b465c21b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Eltunt_egy_17_eves_lany_es_2_honapos_fia","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:21","title":"Eltűnt egy 17 éves lány és 2 hónapos fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pragmatikus, képes a közép-európaiak fejével gondolkodni, hasonló gondolatok lebegnek a szeme előtt, mint a magyar kormánynak, így összegezte az Európai Bizottság új vezetőjével lezajlott tárgyalásainak tanulságait, a szerzett benyomásait Orbán Viktor.\r

\r

","shortLead":"Pragmatikus, képes a közép-európaiak fejével gondolkodni, hasonló gondolatok lebegnek a szeme előtt, mint a magyar...","id":"20190801_Orban_Ursula_von_der_Leyen_pragmatikus_eletosztonu_vezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287b45cb-6d67-4469-9497-1688c24ac372","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Orban_Ursula_von_der_Leyen_pragmatikus_eletosztonu_vezeto","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:39","title":"Orbán: Ursula von der Leyen \"pragmatikus életösztönű vezető\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Varsó a fiatalok adókedvezményével akarja megállítani a kivándorlást, és hazacsábítani őket.","shortLead":"Varsó a fiatalok adókedvezményével akarja megállítani a kivándorlást, és hazacsábítani őket.","id":"20190801_Kitalaltak_mivel_csabitananak_haza_724_ezer_lengyelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed83e1f-fd62-4854-a523-1be5a1354e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Kitalaltak_mivel_csabitananak_haza_724_ezer_lengyelt","timestamp":"2019. augusztus. 01. 07:15","title":"Kitalálták, mivel csábítanának haza 724 ezer lengyelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]