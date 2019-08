Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e548a7b-e094-4960-a9a9-86a1651b95a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul ez nem is egy sima BMW, hanem a félig-meddig gyári tuningcég az Alpina autója. ","shortLead":"Ráadásul ez nem is egy sima BMW, hanem a félig-meddig gyári tuningcég az Alpina autója. ","id":"20190731_Hatarozottan_nem_valo_mindenkinek_ez_a_pisztacia_szinu_luxus_BMW","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e548a7b-e094-4960-a9a9-86a1651b95a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ed9845-9098-4241-8127-49c329886715","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Hatarozottan_nem_valo_mindenkinek_ez_a_pisztacia_szinu_luxus_BMW","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:16","title":"Határozottan nem való mindenkinek ez a pisztácia színű luxus BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjfél körül ért vissza Magyarországra a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","shortLead":"Éjfél körül ért vissza Magyarországra a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","id":"20190802_Hazaerkezett_DelKoreabol_Kenderesi_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6545098-7633-4a26-be96-4d628346167d","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Hazaerkezett_DelKoreabol_Kenderesi_Tamas","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:40","title":"Hazaérkezett Dél-Koreából Kenderesi Tamás, egyből kórházba ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047c81e-716d-4709-8b97-f7e4db7f6c00","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem is akárhogyan, a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezeten át. ","shortLead":"Nem is akárhogyan, a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezeten át. ","id":"20190801_DelKoreaban_szokott_egy_eszaki_katona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4047c81e-716d-4709-8b97-f7e4db7f6c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91045d27-de06-4268-a26e-22ab28975a1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_DelKoreaban_szokott_egy_eszaki_katona","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:28","title":"Dél-Koreába szökött egy északi katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c06afb4-e9c4-4c5b-af1f-4c54049ea1e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizonytalanság az egyik legfőbb ok.","shortLead":"A bizonytalanság az egyik legfőbb ok.","id":"20190802_MTAugy_van_olyan_intezet_ahol_egy_ev_alatt_a_duplajara_nott_a_felmondasok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c06afb4-e9c4-4c5b-af1f-4c54049ea1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03efadc0-ec73-417a-8154-17ac7bc7d98f","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_MTAugy_van_olyan_intezet_ahol_egy_ev_alatt_a_duplajara_nott_a_felmondasok_szama","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:13","title":"MTA-ügy: van olyan intézet, ahol egy év alatt a duplájára nőtt a felmondások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicaraguában az idén nyolcan haltak meg, és becslések szerint 55 ezren betegedtek meg a kór miatt.","shortLead":"Nicaraguában az idén nyolcan haltak meg, és becslések szerint 55 ezren betegedtek meg a kór miatt.","id":"20190801_Rohamosan_terjed_a_denguelaz_Nicaraguaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e822a0-d292-4671-8368-ce01b90e6685","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Rohamosan_terjed_a_denguelaz_Nicaraguaban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 07:45","title":"Rohamosan terjed a dengue-láz Nicaraguában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horváth Ildikó szerint a pénzekkel sincs gond, a várólisták több tízezres csökkenése pedig őket igazolja.","shortLead":"Horváth Ildikó szerint a pénzekkel sincs gond, a várólisták több tízezres csökkenése pedig őket igazolja.","id":"20190801_Milyen_orvoshiany_Az_allamtitkar_szerint_hatezerrel_tobb_dolgozik_most_mint_korabban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925a2970-3660-4a49-ba4d-545280144882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Milyen_orvoshiany_Az_allamtitkar_szerint_hatezerrel_tobb_dolgozik_most_mint_korabban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:17","title":"Milyen orvoshiány? Az államtitkár szerint hatezerrel több orvos dolgozik most, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kvangdzsui világbajnokságról az úszók egyenesen Tokióba indultak. ","shortLead":"A kvangdzsui világbajnokságról az úszók egyenesen Tokióba indultak. ","id":"20190802_Hosszu_Jakabos_Szabo_erem_vilagkupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c74cce-9661-4292-8e9f-e9b609b9f304","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Hosszu_Jakabos_Szabo_erem_vilagkupa","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:42","title":"Hosszú arany-, Jakabos és Szabó bronzérmet nyert a világkupa nyitányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9d96e2-4f73-4d13-9e3e-9373854f6c4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kairóban írt alá szerződést a Tungsram és az Arab Szervezet az Iparosodásért, közös céget alapítanak világítási termékek gyártására.","shortLead":"Kairóban írt alá szerződést a Tungsram és az Arab Szervezet az Iparosodásért, közös céget alapítanak világítási...","id":"20190801_Egyiptomban_vallalt_nagy_munkat_a_Tungsram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d9d96e2-4f73-4d13-9e3e-9373854f6c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4d252c-56c6-43f5-985d-1f8caf68c77c","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Egyiptomban_vallalt_nagy_munkat_a_Tungsram","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:07","title":"Egyiptomban vállalt nagy munkát a Tungsram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]