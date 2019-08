Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5123611b-0cc4-481b-b200-de5098597f0a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állatok nagyon ritkán szaporodnak fogságban, Nyíregyházán viszont két bocs is született. ","shortLead":"Az állatok nagyon ritkán szaporodnak fogságban, Nyíregyházán viszont két bocs is született. ","id":"20190802_Ha_mindig_hathetes_macskamedveikreket_akart_latni_most_itt_az_alkalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5123611b-0cc4-481b-b200-de5098597f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298ba361-2560-4a9c-bc19-e2888c6991f6","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Ha_mindig_hathetes_macskamedveikreket_akart_latni_most_itt_az_alkalom","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:30","title":"Ha mindig hathetes macskamedveikreket akart látni, most itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő éveken keresztül alacsonyabb munkabérről nyújtotta be az adóbevallásokat, a rábízott bankkártyáról pedig 11 milliót vett le. ","shortLead":"A nő éveken keresztül alacsonyabb munkabérről nyújtotta be az adóbevallásokat, a rábízott bankkártyáról pedig 11...","id":"20190801_Milliokat_sikkasztott_egy_onkormanyzati_tuzoltosag_konyveloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a26dee-0b63-4694-8e8f-742af3c172e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Milliokat_sikkasztott_egy_onkormanyzati_tuzoltosag_konyveloje","timestamp":"2019. augusztus. 01. 06:49","title":"Milliókat sikkasztott egy önkormányzati tűzoltóság könyvelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerűbbé válhat a Windows 10 újratelepítése a jövőben, a Microsoft ugyanis olyan funkción dolgozik, amellyel egy távoli szerverről, online is elvégezhető lenne a folyamat.","shortLead":"Egyszerűbbé válhat a Windows 10 újratelepítése a jövőben, a Microsoft ugyanis olyan funkción dolgozik, amellyel...","id":"20190802_microsoft_windows_10_ujratelepites_felho_apple_macos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9b9f6-0dc1-4b22-a30d-c395878f58fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_microsoft_windows_10_ujratelepites_felho_apple_macos","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:33","title":"Az Apple-től vett érdekes újítás kerülhet a Windows 10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6a4c25-f5a2-4aa0-a04e-6c5b8dd21585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az előrendelések, pontosabban foglalások is mutatták, hogy óriási az érdeklődés Kínában az Asus új gamer telefonja iránt. Az első villámértékesítés adatai is megerősítették ezt.","shortLead":"Már az előrendelések, pontosabban foglalások is mutatták, hogy óriási az érdeklődés Kínában az Asus új gamer telefonja...","id":"20190802_asus_rog_phone2_ertekesites_10000_darab_73_masodperc_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f6a4c25-f5a2-4aa0-a04e-6c5b8dd21585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21376b73-533b-462a-9344-c54808520e5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_asus_rog_phone2_ertekesites_10000_darab_73_masodperc_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:03","title":"137 darab egy másodperc alatt: viszik mint a cukrot az Asus új gamer telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93aeca04-c7c5-4a6a-b29b-5b532175e0de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Romain Grosjean lendületes érvelése dobta fel a pilóták sajtótájékoztatóját.","shortLead":"Romain Grosjean lendületes érvelése dobta fel a pilóták sajtótájékoztatóját.","id":"20190802_Csak_kicsuszott_egy_karomkodas_az_F1es_sajtotajekoztaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93aeca04-c7c5-4a6a-b29b-5b532175e0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f67bd8b-0442-4227-b460-c6814c5edea8","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Csak_kicsuszott_egy_karomkodas_az_F1es_sajtotajekoztaton","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:11","title":"Csak kicsúszott egy káromkodás az F1-es sajtótájékoztatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legtöbbször letöltött mobil alkalmazásai között található a WhatsApp, és úgy tűnik, hamarosan újabb platformokon bizonyíthat.","shortLead":"A világ legtöbbször letöltött mobil alkalmazásai között található a WhatsApp, és úgy tűnik, hamarosan újabb...","id":"20190802_multiplatform_whatsapp_macos_ipad_app","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed76c504-cd34-4635-8a01-db2a845f2a79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_multiplatform_whatsapp_macos_ipad_app","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:03","title":"Újabb gépekre jöhet ki a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellemetlen, ha a feladott poggyász végül mégsem érkezik meg oda, ahol az utas leszállt. Az Air France egyik új fejlesztése ezt is kiküszöböli.","shortLead":"Kellemetlen, ha a feladott poggyász végül mégsem érkezik meg oda, ahol az utas leszállt. Az Air France egyik új...","id":"20190801_ferihegy_repuloter_radiofrekvencias_azonositas_air_france","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747d4142-545d-4a51-b34e-374c67a2605c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_ferihegy_repuloter_radiofrekvencias_azonositas_air_france","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:03","title":"Nyomkövetőt tesz a poggyászokra egy légitársaság, hogy ne vesszenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5027a6-250e-4621-80f5-5afdc34b9326","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jó mérőszám a jelenlegi rendszer, ami az elektromos módban megtehető kilométerek alapján adja a zöld rendszámot. ","shortLead":"Nem jó mérőszám a jelenlegi rendszer, ami az elektromos módban megtehető kilométerek alapján adja a zöld rendszámot. ","id":"20190801_Jon_a_zold_rendszamos_szigoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e5027a6-250e-4621-80f5-5afdc34b9326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9131f2-0fa1-441e-baf6-140d737e791c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Jon_a_zold_rendszamos_szigoritas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:24","title":"Jön a zöld rendszámos szigorítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]