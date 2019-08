Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már csak a bolgár háztartások életszínvonala alacsonyabb az EU-ban a magyarokénál, még a románok is lehagynak minket. ","shortLead":"Már csak a bolgár háztartások életszínvonala alacsonyabb az EU-ban a magyarokénál, még a románok is lehagynak minket. ","id":"20190802_A_magyar_allam_eletszinvonala_kozelebb_van_Europahoz_mint_a_lakossage","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6227ca59-fcf3-4e98-9997-91f6e0931343","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_A_magyar_allam_eletszinvonala_kozelebb_van_Europahoz_mint_a_lakossage","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:15","title":"Eurostat: A magyar állam jobban él, mint a magyar emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kvangdzsui világbajnokságról az úszók egyenesen Tokióba indultak. ","shortLead":"A kvangdzsui világbajnokságról az úszók egyenesen Tokióba indultak. ","id":"20190802_Hosszu_Jakabos_Szabo_erem_vilagkupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c74cce-9661-4292-8e9f-e9b609b9f304","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Hosszu_Jakabos_Szabo_erem_vilagkupa","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:42","title":"Hosszú arany-, Jakabos és Szabó bronzérmet nyert a világkupa nyitányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szűcsné Posztovics Ilona közgazdászt minden ellenzéki párt támogatja mint ellenzéki polgármester-jelöltet, az LMP viszont állítja, kirekesztették a tárgyalásokról.\r

\r

","shortLead":"Szűcsné Posztovics Ilona közgazdászt minden ellenzéki párt támogatja mint ellenzéki polgármester-jelöltet, az LMP...","id":"20190801_Megvan_a_kozos_ellenzeki_jelolt_Tatabanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e287c795-d3a4-4054-98c2-112fb93c834f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Megvan_a_kozos_ellenzeki_jelolt_Tatabanyan","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:38","title":"Megvan a közös ellenzéki jelölt Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rövidet tweetelt az Európai Bizottság új elnöke az Orbánnal történt megbeszéléséről, ebben is tudott újat mondani Orbán közléséhez képest.\r

\r

","shortLead":"Rövidet tweetelt az Európai Bizottság új elnöke az Orbánnal történt megbeszéléséről, ebben is tudott újat mondani Orbán...","id":"20190801_Orban_valahogy_kifelejtette_hogy_a_jogallamisagrol_is_beszelt_von_de_Leyennel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043f9bf2-02c9-43c3-809e-6969e32ae1ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Orban_valahogy_kifelejtette_hogy_a_jogallamisagrol_is_beszelt_von_de_Leyennel","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:11","title":"Orbán valahogy kifelejtette, hogy a jogállamiságról is beszélt von der Leyennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kényelmesebb lesz a jegyek karszalagra váltása, de ennek ára van: körültekintőnek kell lenni a belépéskor.\r

\r

","shortLead":"Kényelmesebb lesz a jegyek karszalagra váltása, de ennek ára van: körültekintőnek kell lenni a belépéskor.\r

\r

","id":"20190731_Az_iden_mar_nem_kell_a_Szigetnel_szobrozni_a_karszalagert_nyitaskor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3404e7da-0907-4c53-8eba-dfe80592f5ce","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_Az_iden_mar_nem_kell_a_Szigetnel_szobrozni_a_karszalagert_nyitaskor","timestamp":"2019. július. 31. 18:04","title":"Az idén már nem kell a Szigetnél szobrozni a karszalagért nyitáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ment a harc a cégek közt az ügyfelekért alacsony árakkal, amit nem is bírt minden szereplő. ","shortLead":"Ment a harc a cégek közt az ügyfelekért alacsony árakkal, amit nem is bírt minden szereplő. ","id":"20190801_Veszteseges_uzlet_volt_kotelezobiztositas_ezert_dragult_70_szazalekot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e7f23d-18a4-47ad-8ef1-76cfe3b9a3e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Veszteseges_uzlet_volt_kotelezobiztositas_ezert_dragult_70_szazalekot","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:21","title":"Veszteséges üzlet volt a kötelező-biztosítás, ezért drágult 70 százalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5e143-84ea-4221-8ed0-43f5af39bf10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem azért. ","shortLead":"De nem azért. ","id":"20190802_Ripost_Andy_Vajna_Tmea_baba_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5e143-84ea-4221-8ed0-43f5af39bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85d0c7b-6717-4342-b194-aa71b1d439c9","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Ripost_Andy_Vajna_Tmea_baba_gyerek","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:26","title":"A Ripost kiderítette: már nem születhet gyermeke Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b6d54b-b85f-449b-b0be-ae48263af73e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság új vezetője, Ursula von der Leyen elfogadhatja, hogy Orbán Viktor Trócsányi Lászlót jelöli EU-biztosnak, de az már messze nem olyan biztos, hogy a volt igazságügyi miniszter komoly portfoliót kap Brüsszelben. ","shortLead":"Az Európai Bizottság új vezetője, Ursula von der Leyen elfogadhatja, hogy Orbán Viktor Trócsányi Lászlót jelöli...","id":"20190731_Trocsanyi_sorsa_mulhat_Orban_Viktor_brusszeli_utjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3b6d54b-b85f-449b-b0be-ae48263af73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a336f1-b747-4394-a8a6-17177c5fe479","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Trocsanyi_sorsa_mulhat_Orban_Viktor_brusszeli_utjan","timestamp":"2019. július. 31. 20:00","title":"Trócsányi László sorsa múlhat Orbán Viktor csütörtöki útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]