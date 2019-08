Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis magyar médiavalóság: abszurd és groteszk ügyben mondta ki a Fővárosi Törvényszék, hogy az Origót nem akarta lejáratni egy kómában fekvő gyerekét ötödik éve otthon ápoló édesanya, hanem a kormánymédia oldala húzott egy erőset.\r

\r

","shortLead":"Kis magyar médiavalóság: abszurd és groteszk ügyben mondta ki a Fővárosi Törvényszék, hogy az Origót nem akarta...","id":"20190801_Jogeros_hogy_az_Origo_egy_komaban_fekvo_lany_kepevel_illusztralta_az_egyik_migranseroszakrol_szolo_cikket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9561ee3a-12ba-4694-9dc3-ce4fd7554090","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Jogeros_hogy_az_Origo_egy_komaban_fekvo_lany_kepevel_illusztralta_az_egyik_migranseroszakrol_szolo_cikket","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:35","title":"Jogerős, hogy az Origo egy kómában fekvő lány képével illusztrálta az egyik migránserőszakról szóló cikkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323aa86a-c4af-4246-8427-50b6ce1103d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kereszténydemokrata mezőgazdasági miniszter felhívásához egyre többen csatlakoznak. ","shortLead":"A kereszténydemokrata mezőgazdasági miniszter felhívásához egyre többen csatlakoznak. ","id":"20190802_Mar_a_nemet_kormanytagok_is_betiltanak_a_burkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=323aa86a-c4af-4246-8427-50b6ce1103d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d72895d-7207-4a69-8f66-78993375ccb6","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Mar_a_nemet_kormanytagok_is_betiltanak_a_burkat","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:20","title":"Már a német kormánytagok is betiltanák a burkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A családok beleegyezésével nyilvánosságra hozták néhány áldozat nevét.","shortLead":"A családok beleegyezésével nyilvánosságra hozták néhány áldozat nevét.","id":"20190802_Tobb_ismert_rendezojet_is_elveszitette_a_Kyoto_Animation_japan_filmstudio_a_tuzveszben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54a5521-ddbe-44ec-ac41-8bda938a6ae4","keywords":null,"link":"/kultura/20190802_Tobb_ismert_rendezojet_is_elveszitette_a_Kyoto_Animation_japan_filmstudio_a_tuzveszben","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:21","title":"Több ismert rendezőjét is elveszítette a tűzvészben a Kyoto Animation japán filmstúdió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Moszkva nem nyújtott megfelelő biztosítékot arra, hogy nem sérti meg a vegyi fegyverek tilalmával kapcsolatos nemzetközi szabályokat. ","shortLead":"Moszkva nem nyújtott megfelelő biztosítékot arra, hogy nem sérti meg a vegyi fegyverek tilalmával kapcsolatos...","id":"20190802_Amerika_szankciokkal_bunteti_Oroszorszagot_mert_nem_mond_le_az_idegmeregrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7242d8-66dd-48a3-ae98-d8b34ca67a8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Amerika_szankciokkal_bunteti_Oroszorszagot_mert_nem_mond_le_az_idegmeregrol","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:34","title":"Amerika szankciókkal bünteti Oroszországot, mert nem mond le az idegméregről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cf32cd-6c07-4fa7-b2af-24ea4685f394","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svájci másodosztályban szereplő csapat 2-0-ás győzelmet aratott a Fehérvár ellen. Edzőjük szerint a meccs után lekicsinylően nyilatkoztuk róluk.","shortLead":"A svájci másodosztályban szereplő csapat 2-0-ás győzelmet aratott a Fehérvár ellen. Edzőjük szerint a meccs után...","id":"20190802_Az_FC_Vaduz_edzoje_Meg_nem_lattam_olyan_sznob_csapatot_mint_a_Fehervar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59cf32cd-6c07-4fa7-b2af-24ea4685f394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07953106-9908-4e95-adb1-38984cf2472c","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Az_FC_Vaduz_edzoje_Meg_nem_lattam_olyan_sznob_csapatot_mint_a_Fehervar","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:14","title":"Az FC Vaduz edzője: Még nem láttam olyan sznob csapatot, mint a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rövidet tweetelt az Európai Bizottság új elnöke az Orbánnal történt megbeszéléséről, ebben is tudott újat mondani Orbán közléséhez képest.\r

\r

","shortLead":"Rövidet tweetelt az Európai Bizottság új elnöke az Orbánnal történt megbeszéléséről, ebben is tudott újat mondani Orbán...","id":"20190801_Orban_valahogy_kifelejtette_hogy_a_jogallamisagrol_is_beszelt_von_de_Leyennel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043f9bf2-02c9-43c3-809e-6969e32ae1ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Orban_valahogy_kifelejtette_hogy_a_jogallamisagrol_is_beszelt_von_de_Leyennel","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:11","title":"Orbán valahogy kifelejtette, hogy a jogállamiságról is beszélt von der Leyennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9250058-6b3b-44c1-80b5-b65246aa342b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aston Martin szalon nyílik hamarosan Budapesten. Az alapáron is hatvanmillió forintról induló sportos brit autókból az első évben is tizenöt darabos eladással számolnak. ","shortLead":"Aston Martin szalon nyílik hamarosan Budapesten. Az alapáron is hatvanmillió forintról induló sportos brit autókból...","id":"20190801_Megerkezett_James_Bond_kedvenc_automarkaja_is_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9250058-6b3b-44c1-80b5-b65246aa342b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d485f94f-4d9f-4de9-98d6-f0f751efab8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Megerkezett_James_Bond_kedvenc_automarkaja_is_Budapestre","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:25","title":"Megérkezett James Bond kedvenc autómárkája is Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c35da-8c1f-4e42-9472-65aefed2906f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az idegenbeli meccs után otthon is három góllal kapott ki a Debrecen a Torinótól.","shortLead":"Az idegenbeli meccs után otthon is három góllal kapott ki a Debrecen a Torinótól.","id":"20190801_17es_osszesitessel_esett_ki_a_Debrecen_az_Europa_Liga_selejtezojebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d96c35da-8c1f-4e42-9472-65aefed2906f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178a62cb-1fbb-4cfa-a787-0b081dcfce45","keywords":null,"link":"/sport/20190801_17es_osszesitessel_esett_ki_a_Debrecen_az_Europa_Liga_selejtezojebol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:21","title":"1-7-es összesítéssel esett ki a Debrecen az Európa Liga selejtezőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]