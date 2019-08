Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd844055-17ff-444c-81d7-6ece25e037bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyufásdoboz méretével vetekszik az a laptop, amely sok mindenre ugyan nem alkalmas, néhány klasszikus játék viszont gond nélkül elfut rajta.","shortLead":"Egy gyufásdoboz méretével vetekszik az a laptop, amely sok mindenre ugyan nem alkalmas, néhány klasszikus játék viszont...","id":"20190801_mini_laptop_thinktiny_thinkpad_lenovo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd844055-17ff-444c-81d7-6ece25e037bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1066f285-9892-4372-8345-b894039332d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_mini_laptop_thinktiny_thinkpad_lenovo","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:03","title":"Olyan pici laptop készült, amilyet még nem látott a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbd3731-dc44-4776-a456-3fc59f87b4c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egy kis panaszkodásra volt szükség, és a herendi porcelánmanufaktúra tiszteletbeli taggá fogadta.","shortLead":"Csak egy kis panaszkodásra volt szükség, és a herendi porcelánmanufaktúra tiszteletbeli taggá fogadta.","id":"20190801_Van_egy_hely_Magyarorszagon_ahova_Sebastian_Vettel_barmikor_belephet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfbd3731-dc44-4776-a456-3fc59f87b4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af4ea2f-1158-461e-aa52-d197eed1dab2","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Van_egy_hely_Magyarorszagon_ahova_Sebastian_Vettel_barmikor_belephet","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:38","title":"Van egy hely Magyarországon, ahová Sebastian Vettel bármikor beléphet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249c1b0a-ffd5-4a91-8ebe-8cd090efc29f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független jelölt Veres Pál iskolaigazgató mögött felsorakozott az ellenzék. Veresnek korábban több összetűzése is volt a fideszes városvezetéssel.","shortLead":"A független jelölt Veres Pál iskolaigazgató mögött felsorakozott az ellenzék. Veresnek korábban több összetűzése is...","id":"20190802_Miskolcon_is_megvan_a_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=249c1b0a-ffd5-4a91-8ebe-8cd090efc29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4b4b3-f4c9-47c7-b00b-cae8e3334adb","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Miskolcon_is_megvan_a_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:04","title":"Miskolcon is megvan a közös ellenzéki polgármester-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c5a6fe-0e3b-4d3c-b4eb-c2f715dbb33b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"2500 ember léphet sztrájkba hétfőn és kedden.","shortLead":"2500 ember léphet sztrájkba hétfőn és kedden.","id":"20190803_Magasabb_fizetesert_sztrajkolhatnak_a_Heathrow_repteren_170_jaratot_torolnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62c5a6fe-0e3b-4d3c-b4eb-c2f715dbb33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0f120a-7004-4631-b835-1811b94154e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Magasabb_fizetesert_sztrajkolhatnak_a_Heathrow_repteren_170_jaratot_torolnek","timestamp":"2019. augusztus. 03. 09:50","title":"Magasabb fizetésért sztrájkolhatnak a Heathrow reptéren, 170 járatot törölnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cf32cd-6c07-4fa7-b2af-24ea4685f394","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svájci másodosztályban szereplő csapat 2-0-ás győzelmet aratott a Fehérvár ellen. Edzőjük szerint a meccs után lekicsinylően nyilatkoztuk róluk.","shortLead":"A svájci másodosztályban szereplő csapat 2-0-ás győzelmet aratott a Fehérvár ellen. Edzőjük szerint a meccs után...","id":"20190802_Az_FC_Vaduz_edzoje_Meg_nem_lattam_olyan_sznob_csapatot_mint_a_Fehervar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59cf32cd-6c07-4fa7-b2af-24ea4685f394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07953106-9908-4e95-adb1-38984cf2472c","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Az_FC_Vaduz_edzoje_Meg_nem_lattam_olyan_sznob_csapatot_mint_a_Fehervar","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:14","title":"Az FC Vaduz edzője: Még nem láttam olyan sznob csapatot, mint a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd1378-534a-4818-8a9f-835b78fe0ee2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A beruházás neve: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ. ","shortLead":"A beruházás neve: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ. ","id":"20190802_A_Nyugati_palyaudvar_melle_epitik_az_uj_Nagycirkuszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd1378-534a-4818-8a9f-835b78fe0ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4271ac37-a72b-4715-94c4-98cbae7e809d","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_A_Nyugati_palyaudvar_melle_epitik_az_uj_Nagycirkuszt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:19","title":"A Nyugati pályaudvar mellé építik az új Nagycirkuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea677544-8a57-483c-bb70-7f96670d39ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felveszi a kesztyűt az Apple ellenében a Google: egy nem túl magas fix havidíjért cserébe több száz fizetős alkalmazáshoz – köztük játékokhoz – férhetnek hozzá további költségek nélkül az androidosok. Jön a Google Play Pass, néhányan már használhatják is.","shortLead":"Felveszi a kesztyűt az Apple ellenében a Google: egy nem túl magas fix havidíjért cserébe több száz fizetős...","id":"20190802_google_play_pass_apple_arcade_elofizetes_premium_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea677544-8a57-483c-bb70-7f96670d39ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e53b484-c29e-4690-9c90-6e46e09646ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_google_play_pass_apple_arcade_elofizetes_premium_alkalmazas","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:03","title":"Remek hír, ha androidos mobilja van: 1500 forintért rengeteg fizetős apphoz kap hozzáférést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f334c5-007f-468d-b3ea-c66f1fa80737","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igor Nagy, vukovári lakos követte el a hatszoros gyilkosságot csütörtök este Zágrábban – számolt be rendőrségi forrásokra hivatkozva a Jutarnji List című zágrábi napilap.","shortLead":"Igor Nagy, vukovári lakos követte el a hatszoros gyilkosságot csütörtök este Zágrábban – számolt be rendőrségi...","id":"20190802_Magyar_nevu_ferfi_kovette_el_a_zagrabi_verengzest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73f334c5-007f-468d-b3ea-c66f1fa80737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e4d2e0-70df-43e3-bfb2-9698cddd127e","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Magyar_nevu_ferfi_kovette_el_a_zagrabi_verengzest","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:43","title":"Egy Igor Nagy nevű férfi követte el a zágrábi vérengzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]