Elhunyt Ambrus Miklós olimpiai bajnok vízilabdázó

[{"available":true,"c_guid":"30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cirkuszi előadás el is maradt.","shortLead":"A cirkuszi előadás el is maradt.","id":"20190802_Lecsapott_a_vihar_az_Ordogkatlan_fesztivalra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0caaebe-5265-4098-9503-a060afdc6f35","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Lecsapott_a_vihar_az_Ordogkatlan_fesztivalra","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:07","title":"Lecsapott a vihar az Ördögkatlan fesztiválra - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14da0855-2518-4c68-ad7e-6d2870c50e4e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A második szabadedzést félbe is kellett szakítani Alexander Albon balesete miatt.","shortLead":"A második szabadedzést félbe is kellett szakítani Alexander Albon balesete miatt.","id":"20190802_Hungaroring_Gasly_volt_az_esoben_a_leggyorsabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14da0855-2518-4c68-ad7e-6d2870c50e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4891dcd-78e2-43ee-aa4a-15633933d72e","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Hungaroring_Gasly_volt_az_esoben_a_leggyorsabb","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:58","title":"Hungaroring: Gasly volt az esőben a leggyorsabb, Albon a falnak csapódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20db82d-7a4d-4305-b45a-1dcb099b5e2d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"86 éves volt. ","shortLead":"86 éves volt. ","id":"20190804_Elhunyt_Ambrus_Miklos_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b20db82d-7a4d-4305-b45a-1dcb099b5e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca3d080-ff5e-48ab-b7f7-b3622b40be64","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Elhunyt_Ambrus_Miklos_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:19","title":"Elhunyt Ambrus Miklós olimpiai bajnok vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25dc958-ae51-47d8-aa49-26a43ca28843","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Először a tengerbe esett, de most sikerült az akció. ","shortLead":"Először a tengerbe esett, de most sikerült az akció. ","id":"20190804_Legdeszka_La_Manche_francia_feltalalo_Zapata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f25dc958-ae51-47d8-aa49-26a43ca28843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217e0d16-0d64-4208-a91a-caaed84406ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190804_Legdeszka_La_Manche_francia_feltalalo_Zapata","timestamp":"2019. augusztus. 04. 10:09","title":"Átrepült a La Manche csatornán a francia légdeszkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A családok beleegyezésével nyilvánosságra hozták néhány áldozat nevét.","shortLead":"A családok beleegyezésével nyilvánosságra hozták néhány áldozat nevét.","id":"20190802_Tobb_ismert_rendezojet_is_elveszitette_a_Kyoto_Animation_japan_filmstudio_a_tuzveszben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54a5521-ddbe-44ec-ac41-8bda938a6ae4","keywords":null,"link":"/kultura/20190802_Tobb_ismert_rendezojet_is_elveszitette_a_Kyoto_Animation_japan_filmstudio_a_tuzveszben","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:21","title":"Több ismert rendezőjét is elveszítette a tűzvészben a Kyoto Animation japán filmstúdió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7784d76f-0a75-480c-99c1-e1f0c3a25699","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"De legalább 60 évre.","shortLead":"De legalább 60 évre.","id":"20190802_Egy_evszazadra_lesz_szukseg_a_leegett_sziberiai_erdok_regeneralodasahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7784d76f-0a75-480c-99c1-e1f0c3a25699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fcaef3-027e-4148-bca6-57ad25f7eca3","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Egy_evszazadra_lesz_szukseg_a_leegett_sziberiai_erdok_regeneralodasahoz","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:35","title":"Egy évszázadra lesz szükség a leégett szibériai erdők regenerálódásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Torlódásra kell számítani. ","shortLead":"Torlódásra kell számítani. ","id":"20190804_Tobb_auto_utkozott_az_M0ason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79f50ae-6775-4850-bc60-1f34643850a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Tobb_auto_utkozott_az_M0ason","timestamp":"2019. augusztus. 04. 11:59","title":"Több autó ütközött az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f5cb17-4e30-4c8b-a8f6-5305bd464c82","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Három felkészülési meccset kell kihagynia az argentin focistának.","shortLead":"Három felkészülési meccset kell kihagynia az argentin focistának.","id":"20190803_Korrupciot_emlegetett_Messi_harom_honapra_eltiltottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2f5cb17-4e30-4c8b-a8f6-5305bd464c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4423f6ab-bbf2-4473-9ef6-a696f30f991e","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Korrupciot_emlegetett_Messi_harom_honapra_eltiltottak","timestamp":"2019. augusztus. 03. 14:02","title":"Korrupciót emlegetett Messi, három hónapra eltiltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]